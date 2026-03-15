Cuánto debes ganar en México para ser clase media en 2026

La cifra real varía según acceso a servicios básicos, nivel educativo y lugar de residencia, por lo que la clasificación es una guía útil pero no exacta. REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración

El estudio “Cuantificando la clase media en México”, elaborado a partir de los datos que arroja la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), arrojó que aproximadamente el 42% de los hogares en México se identifican como clase media, lo que equivale a más de 15 millones de viviendas y 47 millones de personas.

Estos datos reflejan la amplia diversidad de la estructura socioeconómica nacional y la magnitud de la franja poblacional incluida en este segmento.

En contraste, solo un porcentaje menor pertenece a la clase alta, con ingresos mensuales muy superiores al promedio nacional.

Y es que de acuerdo con las cifras del INEGI, una familia en México requiere ingresos mensuales cercanos a 20 mil pesos para satisfacer las necesidades básicas y mantener un nivel de vida que permita acceder a servicios como salud y educación, una cifra que delimita el umbral mínimo de la clase media en el país de acuerdo con el más reciente análisis presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sin embargo, la distinción entre estratos sociales en el país no solo depende del ingreso, sino de factores adicionales como el acceso a servicios, el nivel educativo y el contexto económico de cada región, por lo que la definición oficial funciona más como guía referencial que como una clasificación absoluta.

Más de 15 millones de viviendas en el país corresponden al segmento de clase media, evidenciando su peso en la estructura socioeconómica nacional. REUTERS/Edgard Garrido

Más de 55 mil pesos separan a la clase media de la clase alta en México

Un hogar de clase media en México percibe en promedio 22 mi 297 pesos al mes, según el análisis publicado por el INEGI.

No obstante, la amplitud del rango es considerable, ya que para algunas familias esta categoría abarca ingresos desde 10 mil hasta cerca de 48 mil pesos mensuales, si se considera la variabilidad entre zonas urbanas y rurales, el número de integrantes en el hogar y el costo de vida en cada región.

El escalón económico siguiente resulta aún más marcado: los hogares de clase alta registran ingresos mensuales cercanos a los 77 mil 975 pesos.

La diferencia entre los estratos medio y alto supera los 55 mil pesos, un dato que revela la significativa brecha de ingresos entre los principales sectores de la población mexicana, de acuerdo con el INEGI.

Las variables como acceso a servicios, nivel educativo y contexto regional, influyen en la definición de clase social en México, según el estudio presentado.FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Definiciones flexibles y desafíos de medición en la estructura social

El INEGI reconoce que no existe “una línea exacta” para determinar la pertenencia a la clase media o alta en México.

Los criterios oficiales sirven de referencia, pero la realidad se ve afectada por aspectos como el entorno donde reside cada familia, el costo de vida local y dinámicas macroeconómicas como la inflación o el crecimiento económico.

Como advierte el diagnóstico una cifra que permite comodidad en una localidad pequeña puede resultar insuficiente en una gran ciudad, donde los precios de servicios básicos y vivienda suelen ser superiores.

Por tanto, la delimitación oficial debe entenderse como una guía cuyo significado puede variar y adaptarse a las condiciones del entorno y los cambios económicos.

Entre las principales características que el estudio identifica para los hogares de clase media destacan la posibilidad de cubrir las necesidades básicas, el acceso a educación formal, cuidado médico, servicios públicos, empleo estable y la capacidad de adquirir bienes duraderos o mantener cierto tipo de movilidad social.

La encuesta del INEGI marca que la mayor parte de los hogares mexicanos se distribuyen entre los estratos bajo y medio en términos de ingreso.

Al mismo tiempo, la clase alta agrupa a un porcentaje significativamente menor de la población, enfatizando la gran disparidad entre los ingresos de los distintos sectores sociales.