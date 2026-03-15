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Así fue la exclusiva fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera que reunió a celebridades y políticos en Tlaxcala

Figuras del entretenimiento y la política se dieron cita en Casa Huamantla para festejar los 40 años de vida del intérprete

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Figuras del entretenimiento y la
Figuras del entretenimiento y la política se dieron cita en Casa Huamantla para festejar los 40 años de vida del intérprete. (Carlos Rivera / Instagram)

Cada año, la discreción con la que Carlos Rivera mantiene su vida privada contrasta con las celebraciones que realiza para su cumpleaños. La noche del sábado, figuras del entretenimiento, la política y amigos cercanos se dieron cita en Casa Huamantla, un exclusivo hotel boutique y casona histórica del siglo XVII ubicada en el centro de Huamantla, Tlaxcala, para festejar el cumpleaños número 40 del intérprete.

Kristal Silva, Omar Chaparro, Ana Brenda Contreras, Roger González, Diógenes “Dio” Lluberes, la ex Miss Universo Ximena Navarrete y su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares; así como Anahí y su esposo, el político Manuel Velasco Coello, compartieron en redes sociales aspectos de la lujosa fiesta.

Figuras del entretenimiento y la política se dieron cita en Casa Huamantla para festejar los 40 años de vida de Carlos Rivera.

Así fue la exclusiva fiesta de Carlos Rivera

Los primeros detalles fueron develados por la presentadora Kristal Silva, amiga cercana de Cynthia Rodríguez, esposa de Rivera. Una serie de fotografías y videos compartidos en las historias de Instagram de la conductora de Venga la Alegría muestra a amigos cercanos divertirse en casa Huamantla en un karaoke improvisado.

En otras publicaciones se observa la presentación en vivo del grupo Pandora. El código de vestimenta fue de gala y la decoración, con predominio de tonos rojos y dorados, creó un ambiente propio de un evento exclusivo.

Kristal Silva, Omar Chaparro, Ana
Kristal Silva, Omar Chaparro, Ana Brenda Contreras, Roger González, Ximena Navarrete y Anahí, entre otras celebridades, compartieron en redes sociales aspectos de la lujosa fiesta. (Instagram)

En X —antes Twitter—, las imágenes se posicionaron rápidamente como tema de conversación, mientras en Instagram, celebridades como la presentadora Laura G, amiga de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, reaccionaron con humor a no haber podido asistir a la fiesta.

Al igual que otros años, una parte de la conversación digital se centró en las ausencias de varios presentadores del matutino Venga la Alegría, donde Cynthia Rodríguez colaboró varios años. Aunque en el pasado la exparticipante de La Academia ha dejado en claro que no tuvo un vínculo con todo el elenco, algunos miembros con quienes mantiene una estrecha relación no acompañaron a Rivera debido a otros compromisos.

Tal es el caso de El Capi Pérez y su esposa, la creadora digital Itzel Barro, quienes habrían declinado la invitación para asistir a una boda familiar.

Juanpa Zurita fue otro de
Juanpa Zurita fue otro de los ausentes en la fiesta. (Anahi / Instagram)

El presente de Carlos Rivera

Carlos Rivera llega a los 40 años en un punto de madurez personal y profesional. Previo a su cumpleaños, en entrevista con el programa Ventaneando, el cantante habló sobre su evolución musical al componer todos las canciones que integran su nuevo álbum, ¡Viva México!

En lo personal, reveló que esta nueva faceta le permitió cerrar una etapa de duelo por la muerte de su padre. Asimismo, también se dijo abierto a extender su familia al lado de Cynthia Rodríguez: “Queremos que sean dos, ojalá que Dios quiera y se nos dé”, finalizó.

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