Quién es el actor que le dará vida a Jesús en La Pasión de Cristo en Iztapalapa

Pasión de Cristo en Iztapalapa. Montaje: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La alcaldía Iztapalapa ya se prepara para una de las tradiciones religiosas y culturales más importantes del país: la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. En su edición número 183, el evento ya tiene a sus protagonistas confirmados, entre ellos el actor que interpretará a Jesús durante el tradicional Viacrucis que cada año congrega a miles de personas en la capital.

El Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A.C. presentó oficialmente a Arnulfo Eduardo Morales Galicia como el encargado de dar vida a Jesús en la escenificación de 2026. Durante la conferencia de prensa donde se anunció su nombramiento, el joven expresó que asumir este papel representa para él un orgullo, pero también una gran responsabilidad debido al profundo significado religioso y cultural que tiene la representación para la comunidad.

Morales Galicia tiene 25 años y es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para obtener el papel, el actor participó en dos audiciones y en un proceso de selección que incluyó evaluaciones físicas, disciplina y compromiso con la tradición. Según explicó, interpretar a Jesús no solo implica actuar, sino comprender el simbolismo del personaje y el impacto que tiene en miles de fieles que siguen la representación cada año.

Junto a él, la actriz Erika Yasmin Morales Hernández fue elegida para interpretar a la Virgen María. La joven ya había participado en la edición anterior de la representación, donde dio vida al personaje de la mujer adúltera. Para ella, formar parte del elenco principal significa cumplir un sueño y continuar fortaleciendo una tradición profundamente arraigada en la comunidad.

El proceso de alistamiento parta la gran representación de Semana Santa se lleva a cabo bajo protocolos de preparación física y espiritual. Foto: (Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A.C.)

La escenificación del Viacrucis se realizará el viernes 3 de abril de 2026 y forma parte de las actividades de la Semana Santa, una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario católico. Cada año, la representación convierte a Iztapalapa en una simbólica Jerusalén, donde se recrean los últimos momentos de la vida de Jesús, desde su entrada triunfal hasta la crucifixión.

La organización del evento está a cargo del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A.C., que coordina la participación de habitantes de los ocho barrios originarios de la demarcación: San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo, San Ignacio, San José, La Asunción y Santa Bárbara.

En total, más de 5 mil personas participan en la representación entre actores, voluntarios y personal de logística. De ellos, alrededor de 135 personajes tienen parlamento y son seleccionados mediante un proceso riguroso que incluye diversos requisitos: ser originario de alguno de los ocho barrios, ser soltero, no tener tatuajes ni perforaciones visibles y mantener una conducta considerada ejemplar por la comunidad.

Uno de los aspectos más exigentes del proceso es la preparación física del actor que interpreta a Jesús. Durante semanas, los aspirantes realizan entrenamientos en el Cerro de la Estrella, donde cargan una cruz de aproximadamente 90 kilogramos y recorren las pendientes del lugar para simular el recorrido del Viacrucis que se representará el Viernes Santo.

La selección de los actores se realiza bajo varios requerimientos, incluyendo el buen comportamiento. Foto: (Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A.C.)

Además del entrenamiento físico, los participantes también realizan una preparación espiritual que incluye misas, reflexiones y ensayos comunitarios, con el objetivo de comprender el significado religioso de los personajes que interpretan.

La representación culmina precisamente en el Cerro de la Estrella, que se transforma en el Monte Calvario para escenificar la crucifixión de Cristo. Durante esos días, calles, plazas y templos de Iztapalapa se convierten en escenarios bíblicos que narran los episodios centrales de la Pasión.

Esta tradición, que nació en 1833 tras una epidemia de cólera que afectó a la comunidad, se ha convertido con el tiempo en una de las representaciones religiosas más grandes del mundo. En diciembre de 2025, además, fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que reforzó su valor histórico, cultural y comunitario.

Con el elenco ya confirmado y los preparativos en marcha, la edición 183 de la Pasión de Cristo promete nuevamente reunir a miles de fieles, visitantes y vecinos que mantienen viva una de las tradiciones más emblemáticas de la capital mexicana.