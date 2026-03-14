México

Odiseo Bichir rompe el silencio sobre la caída de su hijo José Ángel desde un tercer piso

La familia del actor ha pedido discreción sobre el asunto

Guardar
El actor José Ángel Bichir
El actor José Ángel Bichir sufrió una caída desde un tercer piso en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México. (RS)

La hospitalización de José Ángel Bichir generó una reacción inmediata en el mundo del espectáculo mexicano. El joven actor fue internado en el Hospital Rubén Leñero tras caer desde un tercer piso en la colonia Narvarte Poniente durante la tarde del viernes 13 de marzo.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalaron que los primeros indicios apuntan a un posible intento de suicidio, planteamiento que volvió a poner en el centro del debate la salud mental dentro del medio artístico.

El propio entorno familiar, compuesto por figuras reconocidas como Odiseo Bichir, su padre, y sus tíos Bruno y Demian Bichir, pidió discreción y respeto ante la situación.

El incidente provocó inquietud tanto entre seguidores como en colegas del gremio, quienes manifestaron su preocupación por el bienestar de José Ángel. Según lo informado oficialmente, el actor permanece bajo supervisión médica.

Odiseo Bichir reacciona al accidente de su hijo: “Yo me siento muy mal”

Él es Odiseo Bichir, padre
Él es Odiseo Bichir, padre del joven José Ángel. EFE/Lia Rueda/Cortes&#237;a Odiseo Bichir/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

En un encuentro con los medios de comunicación, específicamente para las cámaras de Sale el Sol, Odiseo Bichir habló de la salud de su hijo y confesó que está pasando por un momento sumamente difícil.

“Es un momento muy duro, está fuera de peligro. Muchas gracias a todos los que se preocupan por él. Los médicos están recomendando lo que necesita. Yo me siento muy mal, por eso no quiero estar aquí hablando”.

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir. Foto: (Captura
José Ángel Bichir. Foto: (Captura de pantalla IG)
  • José Ángel Bichir nació en la Ciudad de México el 28 de enero de 1988.
  • Pertenece a una familia con una reconocida tradición en la actuación.
  • Es hijo de Odiseo Bichir y sobrino de Demián y Bruno Bichir, actores destacados en México y el extranjero.
  • Inició su carrera artística en la adolescencia con la producción infantil Aventuras en el Tiempo, compartiendo escena con Belinda.
  • Durante los primeros años de los 2000, participó en películas como Matando Cabos y Morirse en domingo, dando sus primeros pasos en el cine.
  • En televisión, se hizo conocido por su papel en la serie Sexo y otros secretos, y consolidó su presencia en producciones como Los simuladores y Tiempo final.
  • Su trayectoria en la década de 2010 incluyó proyectos de cine independiente y nuevas series.
  • En cine, actuó en Cefalópodo, Cuatro lunas y Fragmentos de amor, interpretando personajes complejos y actuales.
  • En televisión, sumó papeles en series como Run Coyote Run y El César, mostrando versatilidad en distintos géneros.
  • Su participación en la serie José José: El príncipe de la canción captó la atención del público y reforzó su reconocimiento en la pantalla.

Temas Relacionados

Odiseo BichirJosé Ángel BichirDemian BichirBruno Bichirmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Van por “eliminar privilegios”: PT y PVEM confirman respaldo al Plan B de Sheinbaum tras reunión en Segob

Afirman que la “nueva” propuesta presidencial permitirá inversión en programas que “beneficien al pueblo de México”

Van por “eliminar privilegios”: PT

Metro CDMX anuncia ampliación de servicio por Vive Latino: hasta esta hora funcionará

La medida temporal contempla un horario especial para facilitar el retorno de quienes acuden al evento en el Estadio GNP Seguros durante el fin de semana

Metro CDMX anuncia ampliación de

“Me parece una niña”: Andrea Legarreta habla de la supuesta pareja de Erik Rubín, su ex

Tras las imágenes del integrante de Timbiriche junto a una joven, la presentadora de “Hoy” se mostró relajada y positiva

“Me parece una niña”: Andrea

El trofeo del Mundial continúa su gira y llega al Estadio BBVA de Monterrey

Leyendas internacionales acompañaron a los seguidores regiomontanos en una ceremonia memorable que convirtió al estadio en un gran escenario de celebración

El trofeo del Mundial continúa

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 14 de marzo

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo del estado del oxígeno en el Valle de México

La calidad del aire en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Buscadoras localizan osamenta en zona

Buscadoras localizan osamenta en zona rural de Tepuche, en Culiacán

Detienen en Tlaxcala a “Comandante Callejas”, objetivo prioritario del Edomex por extorsión

Fiscalía de BC buscará pena máxima contra “La Tía”, presunta integrante del CJNG: podría alcanzar 120 años de prisión

Adolescente desaparecido en Durango es localizado armado en Sinaloa, habría sido reclutado por el crimen organizado

Asesinan a esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

“Me parece una niña”: Andrea

“Me parece una niña”: Andrea Legarreta habla de la supuesta pareja de Erik Rubín, su ex

Muere en accidente automovilístico Diego Osuna, hijo del director general de BBVA México

Ring Royale 2026: así fue la pelea que originó la rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

Quién es Alexa Zuart, la comediante que saltó de las redes a la serie ‘La Oficina’

Crisis mental de José Ángel impacta a la dinastía Bichir a 7 años del suicidio de su tía Stefanie Sherk

DEPORTES

El trofeo del Mundial continúa

El trofeo del Mundial continúa su gira y llega al Estadio BBVA de Monterrey

Chivas vs Santos EN VIVO: el rebaño sagrado busca retomar el liderato cuando se enfrente al conjunto de Torreón

Siguen las malas noticias para la Selección Mexicana: Julián Araujo se suma a la lista de lesionados

Dmitry Bivol admite que estaría buscando la revancha contra Canelo Álvarez para este 2026

AAA Rey de Reyes 2026: cuándo, qué hora y dónde ver EN VIVO el evento de lucha libre