Odiseo Bichir rompe el silencio sobre la caída de su hijo José Ángel desde un tercer piso

El actor José Ángel Bichir sufrió una caída desde un tercer piso en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México. (RS)

La hospitalización de José Ángel Bichir generó una reacción inmediata en el mundo del espectáculo mexicano. El joven actor fue internado en el Hospital Rubén Leñero tras caer desde un tercer piso en la colonia Narvarte Poniente durante la tarde del viernes 13 de marzo.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalaron que los primeros indicios apuntan a un posible intento de suicidio, planteamiento que volvió a poner en el centro del debate la salud mental dentro del medio artístico.

El propio entorno familiar, compuesto por figuras reconocidas como Odiseo Bichir, su padre, y sus tíos Bruno y Demian Bichir, pidió discreción y respeto ante la situación.

El incidente provocó inquietud tanto entre seguidores como en colegas del gremio, quienes manifestaron su preocupación por el bienestar de José Ángel. Según lo informado oficialmente, el actor permanece bajo supervisión médica.

Odiseo Bichir reacciona al accidente de su hijo: “Yo me siento muy mal”

Él es Odiseo Bichir, padre del joven José Ángel. EFE/Lia Rueda/Cortesía Odiseo Bichir/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

En un encuentro con los medios de comunicación, específicamente para las cámaras de Sale el Sol, Odiseo Bichir habló de la salud de su hijo y confesó que está pasando por un momento sumamente difícil.

“Es un momento muy duro, está fuera de peligro. Muchas gracias a todos los que se preocupan por él. Los médicos están recomendando lo que necesita. Yo me siento muy mal, por eso no quiero estar aquí hablando”.

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir. Foto: (Captura de pantalla IG)

José Ángel Bichir nació en la Ciudad de México el 28 de enero de 1988.

Pertenece a una familia con una reconocida tradición en la actuación.

Es hijo de Odiseo Bichir y sobrino de Demián y Bruno Bichir, actores destacados en México y el extranjero.

Inició su carrera artística en la adolescencia con la producción infantil Aventuras en el Tiempo, compartiendo escena con Belinda.

Durante los primeros años de los 2000, participó en películas como Matando Cabos y Morirse en domingo, dando sus primeros pasos en el cine.

En televisión, se hizo conocido por su papel en la serie Sexo y otros secretos, y consolidó su presencia en producciones como Los simuladores y Tiempo final.

Su trayectoria en la década de 2010 incluyó proyectos de cine independiente y nuevas series.

En cine, actuó en Cefalópodo, Cuatro lunas y Fragmentos de amor, interpretando personajes complejos y actuales.

En televisión, sumó papeles en series como Run Coyote Run y El César, mostrando versatilidad en distintos géneros.

Su participación en la serie José José: El príncipe de la canción captó la atención del público y reforzó su reconocimiento en la pantalla.