México

“No todos saldrán igual”: Lupillo Rivera advierte posible divorcio de una pareja tras ‘¿Apostarías por mí?’

‘El Toro del corrido’ platicó con Infobae México sobre su paso por el reality

Guardar
La final del reality está
La final del reality está proxima (Zurisaddai González)

En la recta final de ¿Apostarías por mí?Lupillo Rivera comparte su perspectiva como analista del reality y lanza una advertencia inesperada: cree que una de las parejas podría divorciarse después del programa.

En un encuentro con Infobae México, el músico narró su experiencia en Brasil, su lectura sobre los participantes y los desafíos que enfrenta el amor bajo la lupa de la televisión.

“Hay parejas que están fingiendo y otras que son muy reales”

Para Lupillo Rivera, la temporada mostró dos tipos de parejas: aquellas que cuidan su imagen y otras que se muestran auténticas.

“Hay parejas en ‘Apostarías por mí’ que sí están cuidando una imagen, que están cuidando no ser funados por el público. Y hay otros que son demasiado reales, que son demasiado naturales”, afirmó.

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y
Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano serán panelistas de ‘¿Apostarías por mí?', pero piden no ser ‘funados’ (Infobae México/ Jovani Pérez)

Destacó el caso de René y Rubí como una de las duplas más genuinas del programa: “Son las personas más reales que he conocido en mi vida. No están fingiendo, no están cuidando una imagen, están siendo como son”.

¿Un posible divorcio se avecina?

Lupillo identificó dinámicas de conflicto que, a su juicio, podrían tener consecuencias fuera del reality.

Sin dar nombres, aseguró: “Yo creo que hay una pareja que se va a divorciar después de esto. Yo sí veo eso”.

El cantante explicó que las discusiones entre algunos concursantes han alcanzado niveles preocupantes:

“Últimamente han discutido bastante y las discusiones son muy, muy fuertes, son injustas. A veces uno en pareja tiene que bajar la guardia como hombre y decir: ‘Estás bien, no hay problema’”.

El concierto de Lupillo Rivera
El concierto de Lupillo Rivera en la Arena Ciudad de México cancelado sin explicación detallada

Para el analista, la exposición constante lleva a que situaciones cotidianas se magnifican: “Son expuestas todo el día y ojalá que la gente normal en casa esté viendo eso, porque las mismas dinámicas suceden en la vida real”.

¿Qué piensa Lupillo del amor?

A lo largo de la temporada, Lupillo observó cómo los retos y la convivencia extrema ponen a prueba los vínculos.

“El reality te saca cosas que nunca habías hecho en la vida. Hay pruebas que nunca imaginé enfrentar”, comenta sobre su propia experiencia en el formato.

Consideró que el programa obliga a los participantes a descubrir aspectos desconocidos de su pareja y de sí mismos.

(IG: @taniapimentelofficial)
(IG: @taniapimentelofficial)

“La pareja que no baja la guardia, que no cede, termina chocando. La inteligencia está en saber cuándo retirarse y cuándo acercarse”, reflexionó Rivera sobre el equilibrio necesario para sobrevivir a la exposición mediática.

El impacto del reality en la vida privada

Lupillo Rivera apunta que el reality traslada las dinámicas privadas al espacio público y que eso puede marcar un antes y un después en la relación de los participantes.

“Muchos no ven el peligro de exponer sus problemas de pareja, pero cuando todo el país los mira, la presión es mucho mayor”, señala. El coach consideró que el efecto “espejo” alcanza también a los televidentes: “Eso te da indicación de que el show está funcionando, porque provoca reflexión y hasta discusiones en casa”.

¿Cómo fue la experiencia de Lupillo?

El propio Lupillo reconoció que el formato lo llevó a enfrentar sus propios miedos durante el tiempo que dejó el puesto de analista, para ser parte de los habitantes de la villa junto con su pareja Taína Pimentel.

“Yo nunca me había lanzado de una altura así, jamás en mi vida. Lo hice porque estaba ella presente, no me podía rajar”, recuerda entre risas. Destaca la valentía de concursantes como Rubí, a quien define como “una bestia para el juego”.

Rivera concluye que, aunque los desafíos son extremos, la experiencia deja huella. “Que las parejas puedan sobrevivir a ‘¿Apostarías por mí?’ ya dice mucho de su fortaleza, pero no todos saldrán igual”.

Temas Relacionados

Lupillo RiveraApostarías por míTelevisaUnivisiónmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Asesinan a esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato

El esposo de la alcaldesa se encontraba conviviendo en un bar, en Jerécuaro, cuando fue atacado a balazos

Asesinan a esposo de María

“No estoy bien”: Brenda y Mario Bezares anuncian su retiro de los realities tras ‘¿Apostarías por mí?’

La pareja platicó con Infobae México después de su eliminación en la semifinal del programa

“No estoy bien”: Brenda y

¿Cómo quedó Checo Pérez en la carrera Sprint del Gran Premio de China 2026?

La prueba Sprint del fin de semana en China presentó distintos desafíos para el piloto tapatío

¿Cómo quedó Checo Pérez en

Esto es lo que puede pasar en tu cuerpo si combinas miel con estos ingredientes naturales

Es uno de los ingredientes naturales más utilizados por su sabor y sus propiedades; cuando se mezcla con otros alimentos puede aportar beneficios adicionales para el bienestar diario

Esto es lo que puede

México impulsa en la ONU resolución para frenar la fabricación de drogas sintéticas

La iniciativa busca fortalecer las acciones internacionales para limitar el desvío de herramientas que pueden ser utilizadas en la producción ilegal de estas sustancias

México impulsa en la ONU
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a esposo de María

Asesinan a esposo de María Isabel Ascevedo, alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato

México impulsa en la ONU resolución para frenar la fabricación de drogas sintéticas

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de marzo: novedades al momento

Golpe al crimen: desarticulan casa de seguridad de una célula vinculada a “El Tigre” en los límites de Oaxaca y Veracruz

Ataque armado contra elementos de seguridad en Juventino Rosas, Guanajuato, deja dos agresores abatidos

ENTRETENIMIENTO

“No estoy bien”: Brenda y

“No estoy bien”: Brenda y Mario Bezares anuncian su retiro de los realities tras ‘¿Apostarías por mí?’

“Mamá, no te necesitamos”: La contundente frase por la que Cecilia Galliano decidió ser parte de ‘¿Apostarías por mí?’

Cuatro años de “Siete Veces Adiós”: Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides celebran el éxito del musical mexicano

José Ángel Bichir está fuera de peligro tras crisis emocional, confirma su familia

Mac Demarco anuncia gira en México: fechas, ciudades, venta y precios de boletos

DEPORTES

Claudio Castagnoli vuelve a humillar

Claudio Castagnoli vuelve a humillar a Último Guerrero: Hechicero lanza reto por el título mundial pesado del CMLL

¿Cómo quedó Checo Pérez en la carrera Sprint del Gran Premio de China 2026?

Malagón estalla contra reporteros tras ser pisado en repetidas ocasiones en el Aeropuerto de la Ciudad de México

Richard Ledezma responde a los que critican su doble nacionalidad y habla de sus aspiraciones para el Mundial 2026

Malagón es dado alta e inicia regreso a la CDMX para iniciar su rehabilitación