“No todos saldrán igual”: Lupillo Rivera advierte posible divorcio de una pareja tras ‘¿Apostarías por mí?’

La final del reality está proxima (Zurisaddai González)

En la recta final de ¿Apostarías por mí?, Lupillo Rivera comparte su perspectiva como analista del reality y lanza una advertencia inesperada: cree que una de las parejas podría divorciarse después del programa.

En un encuentro con Infobae México, el músico narró su experiencia en Brasil, su lectura sobre los participantes y los desafíos que enfrenta el amor bajo la lupa de la televisión.

“Hay parejas que están fingiendo y otras que son muy reales”

Para Lupillo Rivera, la temporada mostró dos tipos de parejas: aquellas que cuidan su imagen y otras que se muestran auténticas.

“Hay parejas en ‘Apostarías por mí’ que sí están cuidando una imagen, que están cuidando no ser funados por el público. Y hay otros que son demasiado reales, que son demasiado naturales”, afirmó.

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano serán panelistas de ‘¿Apostarías por mí?', pero piden no ser ‘funados’ (Infobae México/ Jovani Pérez)

Destacó el caso de René y Rubí como una de las duplas más genuinas del programa: “Son las personas más reales que he conocido en mi vida. No están fingiendo, no están cuidando una imagen, están siendo como son”.

¿Un posible divorcio se avecina?

Lupillo identificó dinámicas de conflicto que, a su juicio, podrían tener consecuencias fuera del reality.

Sin dar nombres, aseguró: “Yo creo que hay una pareja que se va a divorciar después de esto. Yo sí veo eso”.

El cantante explicó que las discusiones entre algunos concursantes han alcanzado niveles preocupantes:

“Últimamente han discutido bastante y las discusiones son muy, muy fuertes, son injustas. A veces uno en pareja tiene que bajar la guardia como hombre y decir: ‘Estás bien, no hay problema’”.

El concierto de Lupillo Rivera en la Arena Ciudad de México cancelado sin explicación detallada

Para el analista, la exposición constante lleva a que situaciones cotidianas se magnifican: “Son expuestas todo el día y ojalá que la gente normal en casa esté viendo eso, porque las mismas dinámicas suceden en la vida real”.

¿Qué piensa Lupillo del amor?

A lo largo de la temporada, Lupillo observó cómo los retos y la convivencia extrema ponen a prueba los vínculos.

“El reality te saca cosas que nunca habías hecho en la vida. Hay pruebas que nunca imaginé enfrentar”, comenta sobre su propia experiencia en el formato.

Consideró que el programa obliga a los participantes a descubrir aspectos desconocidos de su pareja y de sí mismos.

(IG: @taniapimentelofficial)

“La pareja que no baja la guardia, que no cede, termina chocando. La inteligencia está en saber cuándo retirarse y cuándo acercarse”, reflexionó Rivera sobre el equilibrio necesario para sobrevivir a la exposición mediática.

El impacto del reality en la vida privada

Lupillo Rivera apunta que el reality traslada las dinámicas privadas al espacio público y que eso puede marcar un antes y un después en la relación de los participantes.

“Muchos no ven el peligro de exponer sus problemas de pareja, pero cuando todo el país los mira, la presión es mucho mayor”, señala. El coach consideró que el efecto “espejo” alcanza también a los televidentes: “Eso te da indicación de que el show está funcionando, porque provoca reflexión y hasta discusiones en casa”.

¿Cómo fue la experiencia de Lupillo?

El propio Lupillo reconoció que el formato lo llevó a enfrentar sus propios miedos durante el tiempo que dejó el puesto de analista, para ser parte de los habitantes de la villa junto con su pareja Taína Pimentel.

“Yo nunca me había lanzado de una altura así, jamás en mi vida. Lo hice porque estaba ella presente, no me podía rajar”, recuerda entre risas. Destaca la valentía de concursantes como Rubí, a quien define como “una bestia para el juego”.

Rivera concluye que, aunque los desafíos son extremos, la experiencia deja huella. “Que las parejas puedan sobrevivir a ‘¿Apostarías por mí?’ ya dice mucho de su fortaleza, pero no todos saldrán igual”.