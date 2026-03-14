“No estoy bien”: Brenda y Mario Bezares anuncian su retiro de los realities tras ‘¿Apostarías por mí?’

(IG: @apostariaspormi // @bbezares )

En un encuentro con Infobae México y otros medios tras su eliminación de ¿Apostarías por mí?, Brenda y Mario Bezares compartieron las emociones y aprendizajes que les dejó su paso por el show

Asimismo, anunciaron que este proyecto fue el último reality en el cuál participarán.

La pareja estuvo a un paso de convertirse en los últimos finalistas, tras superar numerosas pruebas y exponer su relación ante las cámaras las veinticuatro horas del día.

La experiencia de mostrarse ante millones

“Nos vieron todo. Qué bárbaro”, expresó Mario Bezares entre risas, al recordar la constante exposición de su vida íntima durante el programa.

“Los haters son nuestros fans”: Mario y Brenda Bezares se ríen de las críticas por ‘encerrarse’ en ‘¿Apostarías por mí?’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez de Tello)

Para Brenda, la sensación de ser observados fue uno de los mayores retos: “Estar visto ahí y no pensar que nos estaban viendo. La verdad es que pensamos que nadie nos veía, pero nos vieron todo”.

Ambos reconocieron el impacto de abrir las puertas de su vida privada a la audiencia y agradecieron el apoyo del público.

“Gracias de corazón a todo el público que estuvo siempre con nosotros y al que no, igual. Gracias si en algún momento te sentiste empatizado con nosotros”, dijo Brenda Bezares.

Mario añadió: “Hicimos hasta lo imposible por agradar, entretener y tratar de lograr las hazañas que intentamos”.

Aprendizajes y redescubrimiento en pareja

A lo largo del reality, la pareja vivió una transformación en su dinámica. Brenda Bezares confesó: “Aprendimos a reinventarnos, a ser más cómplices, a cuidarnos. Dábamos por hecho muchas cosas después de tantos años, y ahora nos reinventamos y eso estuvo maravilloso”.

(Captura de pantalla)

Mario coincidió: “Cada noche que pasábamos juntos y que ella se recargaba en mi pecho era único. Volver a sentir ese gusanito en el estómago, sentir a tu mujer cerquita de ti y que se queda dormida en tu pecho es maravilloso”.

Ambos destacaron la importancia de bajar la guardia, permitirse ser vulnerables y apoyarse mutuamente, aspectos que, aseguran, fortalecieron su relación.

Mario y Brenda anuncian que será su último reality

Desde que fue anunciada su salida, ambos concursantes sorprendieron al público al confesar que este fue su último reality.

Ya con la prensa, ambos explicaron las razones:

“No estoy bien, necesito recuperar mi rodilla y muchas cosas que tengo por lastimaduras viejas, añejas, creo que es muy difícil este experimento social que se maneja y que de repente te merma psicológica, física y emocionalmente”, detalló Mario.

Tras la participación de Mario Bezares en el reality show 'La Casa de los Famosos México', Brenda Bezares ha sido acusada que colgarse de su fama. (bbezares / Instagram)

El reality, un salto al vacío diferente a la vida real

Sobre la diferencia entre enfrentar retos en la vida cotidiana y en un reality, Brenda Bezares reflexionó:

“Mostrarte vulnerable en tus peores días, en tus peores fachas, es lo más difícil. En la privacidad de tu casa puedes ser tú, pero aquí sentirte vista y juzgada las veinticuatro horas fue lo más difícil”.

Mario compartió:

“Nunca nos imaginamos que veníamos a un reality tan extremo. Nos habían dicho que eran jueguitos, pero nunca nos dijeron que iba a ser así. En la vida real, de alguna manera, tú controlas, pero aquí sentir que te vas a morir y esos juegos tan extremos, de verdad, no sé ni cómo lo hice”.

La pareja concluyó que, aunque no llegaron a la final, se llevan consigo un profundo redescubrimiento y el cariño de la audiencia.