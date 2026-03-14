Metro de la CDMX anuncia cierre parcial de la estación San Antonio Abad en la Línea 2

La estación se encuentra en la línea que va de Cuatro Caminos hasta Taxqueña, al sur de la capital mexicana. (Foto: X/@MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció este 14 de marzo que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por lo que pidieron la compresión de los usuarios.

La medida responde a los trabajos de rehabilitación que se desarrollan en la línea rumbo al próximo mundial de fútbol y afectará a miles de usuarios que utilizan esta estación en sus recorridos diarios.

¿Qué trabajos se harán?

De acuerdo con el comunicado emitido en redes sociales por el área de Dirección de Medios del STC, los trenes no realizarán maniobras de ascenso ni descenso en San Antonio Abad durante todo el horario de servicio a partir del próximo martes 17 de marzo. La autoridad exhortó a los usuarios a tomar en cuenta este aviso para programar sus desplazamientos y evitar contratiempos.

El Gobierno de la CDMX busca mejorar el transporte público de cara al próximo Mundial 2026. (X/ @AdrianRubalcava)

El resto de las 23 estaciones que conforman la Línea 2 —la cual conecta Tasqueña con Cuatro Caminos— operará normalmente bajo los horarios especiales que rigen durante la actual etapa de rehabilitación.

Según la información oficial, las restricciones en la Línea 2 incluyen, además del cierre indefinido de San Antonio Abad, la suspensión temporal de servicio en las estaciones Chabacano y Viaducto.

De lunes a viernes, el cierre de estas estaciones comenzará a las 22:00 horas, mientras que los sábados la suspensión arrancará a las 20:00 horas. Los domingos, ambas estaciones permanecerán cerradas durante todo el horario de operación, según detalló el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Las obras para el mejoramiento del transporte público de cara al Mundial 2026 continúan en la CDMX. (TW Metro CDMX)

¿Cómo funcionará el Metro?

El comunicado precisa que, en función de estos cierres, la Línea 2 funcionará en dos circuitos diferenciados: Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez. El tramo entre Xola y Pino Suárez será cubierto con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el mismo horario que tenía el Metro, con el objetivo de mantener la conectividad para los usuarios afectados por el cierre parcial del servicio ferroviario.

La Ciudad de México se mantiene como una de las urbes con mayor movimiento en el transporte público subterráneo del continente, y cualquier alteración en las rutas del Metro incide directamente en la movilidad de millones de personas. Las autoridades recomendaron a los viajeros consultar los horarios especiales y planificar sus rutas ante la reducción en la oferta de estaciones disponibles.

La dependencia también recordó que los canales oficiales de información del STC Metro se mantendrán actualizados para informar sobre posibles cambios o ajustes en el operativo. Por el momento, la recomendación principal para los usuarios es prever tiempos de traslado más largos y tomar en cuenta las alternativas de movilidad ofrecidas, especialmente las rutas de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros que cubrirán el tramo afectado.