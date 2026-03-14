México

Golpe al crimen: desarticulan casa de seguridad de una célula vinculada a “El Tigre” en los límites de Oaxaca y Veracruz

Dos hombres fueron detenidos con armas de alto poder, uniformes militares y vehículos con logotipos de fuerzas federales

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Foto: Fiscalía de Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

Autoridades de Veracruz y Oaxaca localizaron y desmantelaron una casa de seguridad perteneciente a una célula criminal ligada al grupo de “El Tigre”, donde también se logró la detención de dos hombres.

La acción se llevó a cabo como parte de un operativo conjunto en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz, en el municipio de Cosolapa y en la jurisdicción de Tezonapa, respectivamente.

Como resultado del despliegue, las autoridades lograron detener a dos presuntos integrantes del grupo criminal y confiscar armas de alto poder, uniformes militares y vehículos con emblemas federales falsificados.

Los detenidos fueron identificados como Ulises Cervantes, de 27 años de edad, y Ramiro Rodríguez, de 38 años, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Oaxaca para determinar su situación jurídica.

Grupo criminal está relacionado con narcobloqueos en Veracruz

La operación fue coordinada por las fiscalías de ambos estados, con apoyo de las Secretarías de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

Foto: Fiscalía de Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

Las autoridades señalaron que el grupo criminal, señalado como oficialmente desmantelado tras la acción, estaría relacionado con narcobloqueos y la quema de vehículos en carreteras, principalmente del lado de Veracruz.

El operativo permitió el aseguramiento de armas de fuego y réplicas, así como uniformes de las Fuerzas Armadas y equipo táctico que era usado para usurpar funciones oficiales y cometer actividades ilegales.

Además, entre los objetos incautados se encontraron credenciales, decenas de dosis de drogas y vehículos de diferentes tipos.

La intervención evidenció el uso de uniformes y vehículos con logotipos apócrifos de fuerzas federales, una táctica empleada para evadir controles y facilitar la comisión de delitos en el corredor interestatal.

Célula está ligada al grupo de “El Tigre”

El despliegue de inteligencia y fuerza pública, encabezado por las fiscalías de Oaxaca y Veracruz, respondió a la expansión de células criminales que aprovechan la proximidad entre entidades para operar bajo anonimato.

Foto: Fiscalía de Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

El aseguramiento representó un golpe a la capacidad logística del grupo de “El Tigre”, que mantiene presencia principalmente en Veracruz.

Las fuerzas de seguridad recalcaron que la colaboración interinstitucional permite contener actividades ilícitas que afectan la paz social y la seguridad en regiones estratégicas como la Cuenca del Papaloapan.

Cabe señalar que los registros de un mando criminal con este apodo son de agosto de 2022, cuando fue detenido Francisco Javier “N”, alias “El Tigre”, identificado como líder criminal y presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Minatitlán, Veracruz.

Las autoridades lo señalaban por trasiego y comercialización de drogas, así como por robo de hidrocarburos en el sur del estado. Asimismo, por su presunta participación en el robo a transporte de carga y negocio, secuestro, homicidios, cobro de piso y extorsión.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han detallado si se trata del mismo sujeto.

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