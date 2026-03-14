México

Feriado en México: estas instituciones no abrirán el lunes 16 de marzo

Se recomienda a la ciudadanía considerar los trámites que tengan pendientes y tomar sus precauciones ante este cierre de actividades

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Este día corresponde a un
Este día corresponde a un asueto oficial, tal como está estipulado en la Ley Federal del Trabajo (Imagen Ilustrativa)

El próximo lunes 16 de marzo diversas instituciones públicas y privadas en México suspenderán sus actividades habituales debido a un asueto oficial establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), lo que implica un día de descanso obligatorio para millones de trabajadores en el país.

Entre las dependencias que permanecerán cerradas se encuentran las oficinas gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Tampoco habrá atención en juzgados, oficinas de recaudación, registros civiles y otras áreas administrativas que suelen atender al público de manera regular.

Dependencias gubernamentales que no abrirán

La suspensión de servicios incluye la mayoría de los trámites y gestiones que requieren presencialidad, por lo que quienes tenían planeado realizar algún trámite en estas dependencias tendrán que reprogramarlo.

La suspensión también afecta a los bancos, de modo que no será posible realizar operaciones en sucursales, tales como depósitos, retiros, pagos de servicios, consulta de saldos o solicitud de créditos.

Por este motivo, quienes tengan trámites bancarios pendientes deberán anticiparse o aguardar hasta la reapertura de las sucursales bancarias el martes 17 de marzo.

Sin embargo, es importante señalar que las operaciones en cajeros automáticos y la banca en línea seguirán disponibles para atender necesidades básicas, aunque los servicios presenciales estarán interrumpidos durante toda la jornada.

El INE también permanecerá cerrado

Para quienes requieren realizar trámites relacionados con la Credencial para Votar, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha informado que sus módulos de atención tampoco abrirán el lunes 16 de marzo. Esto significa que no será posible solicitar inscripción, actualización, reposición o entrega de credenciales ese día.

Esta medida puede afectar a quienes buscan obtener su documentación electoral, por lo que se recomienda consultar los calendarios y programar las gestiones con antelación.

Bancos no abrirán sus sucursales

El asueto también impactará al sector bancario, ya que las sucursales permanecerán cerradas durante toda la jornada del lunes. Esto significa que no será posible realizar operaciones presenciales, como:

  • Depósitos en ventanilla
  • Retiros en sucursal
  • Pago de servicios
  • Consulta de saldos con ejecutivos
  • Solicitud de créditos o atención personalizada

Escuelas sin clases y hospitales con servicios de emergencia

El día de descanso también aplicará para instituciones educativas, por lo que estudiantes de educación básica, media superior y superior podrán disfrutar de un día sin clases.

En el caso del sector salud público, hospitales y clínicas mantendrán únicamente servicios de urgencias y guardias médicas, mientras que consultas externas, trámites administrativos y citas programadas podrían reanudarse al día siguiente.

Autoridades recomiendan planificar trámites

Debido a que el día festivo suele aprovecharse para descansar o realizar viajes cortos, las autoridades prevén mayor movilidad en carreteras y destinos turísticos.

Por esta razón, recomiendan a la población planificar con anticipación sus actividades, evitar dejar trámites para el último momento y tomar precauciones si se trasladarán por carretera.

El llamado principal es organizar gestiones administrativas y financieras antes o después del lunes 16 de marzo, con el fin de evitar retrasos o inconvenientes durante este día de descanso obligatorio.

El día festivo suele aprovecharse para el descanso o para realizar viajes cortos, por lo que se prevé un aumento en la movilidad en carreteras y zonas turísticas.

Por esta razón, las autoridades piden tomar precauciones y prever cualquier trámite o gestión, a fin de evitar contratiempos durante el lunes 16 de marzo.

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