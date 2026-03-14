El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en niños de 5 a 14 años: más de tres décadas de acompañar y dar esperanza

"El cáncer no espera", es lo que temen los padres de niños con esta enfermedad que padecen la escasez de medicamentos en México y que se han visto obligados a interrumpir sus tratamientos, a pesar de la promesa del gobierno de que eso ya no pasaría.

Cada historia que acompaña Casa de la Amistad comienza con una familia enfrentando una noticia que cambia su vida. Detrás de cada diagnóstico de cáncer infantil hay incertidumbre, miedo y sobre todo, una necesidad urgente de apoyo. Sin embargo, también hay algo más poderoso: la posibilidad de acompañar, de sostener y de brindar oportunidades para que niñas, niños y jóvenes puedan continuar con sus proyectos de vida aún en medio del tratamiento.

Hablar de cáncer infantil también es hablar de esperanza y de comunidad. En México se registran aproximadamente 7,000 nuevos casos de cáncer infantil cada año en menores de 18 años, siendo la segunda causa de muerte en niños de 5 a 14 años. En este contexto, miles de familias atraviesan este camino cada año y muchas de ellas enfrentan barreras económicas y sociales que dificultan el acceso a un tratamiento adecuado. Por ello, el acompañamiento integral se vuelve fundamental para que las y los usuarios puedan sostener sus tratamientos y mantener su bienestar físico y emocional.

En Casa de la Amistad hemos construido a lo largo de más de tres décadas (35 años) un modelo de apoyo que busca atender estas necesidades de manera integral. En este tiempo, hemos acompañado a más de 16,000 familias en todo el país, brindando no solo acceso a medicamentos o tratamientos oncológicos, sino también acompañamiento durante todo el proceso con apoyo emocional, hospedaje, alimentación, traslados y espacios de desarrollo para las niñas, niños y jóvenes que enfrentan la enfermedad.

Tan sólo en el último año, garantizamos 722 nuevos tratamientos oncológicos y apoyamos el suministro de más de 8,100 recetas médicas para pacientes pediátricos. Cada uno de estos apoyos representa una oportunidad para que el tratamiento continúe sin interrupciones, un factor clave para mejorar las posibilidades de recuperación.

Padres de niños con cáncer se manifiestan en las escalinatas del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México (México). EFE/ Jorge Núñez /Archivo

El acompañamiento también ocurre fuera del hospital. Nuestro albergue se ha convertido en un espacio seguro para familias que deben trasladarse desde distintos estados del país para continuar con sus tratamientos. Durante el último año registramos un 92% de ocupación, brindando más de 36 mil estancias, sirviendo más de 115 mil comidas y coordinando más de 11,200 traslados hacia hospitales especializados.

Sabemos que el bienestar de las infancias que enfrentan cáncer no depende únicamente de la atención médica. Por ello, también impulsamos programas que fortalecen el desarrollo emocional y la resiliencia de nuestros usuarios. A través de iniciativas como el Aula de Paz, niñas, niños y jóvenes reciben herramientas de atención plena y bienestar emocional que les ayudan a enfrentar el tratamiento con mayor fortaleza.

Nada de esto sería posible sin una red de colaboración comprometida. Hoy trabajamos de la mano con hospitales en 30 estados del país y participamos en alianzas estratégicas que buscan fortalecer la atención del cáncer pediátrico en México. Un ejemplo de ello es el programa PrOFILE México, desarrollado en colaboración con St. Jude Children’s Research Hospital, que impulsa el intercambio de conocimiento médico para mejorar los diagnósticos y la atención especializada.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 02SEPTIEMBRE2020.- Niños con cáncer se manifestaron en el Hospital para el Niño pidiendo medicamentos para su tratamiento, madres de familia argumentan que desde el mes de mayo tienen este problema y que al menos son 300 menores los que no están recibiendo su tratamiento de manera adecuada. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Al mirar hacia el futuro, nuestro compromiso es seguir fortaleciendo el acompañamiento que brindamos a niñas, niños y sus familias. Sabemos que cada región del país enfrenta realidades distintas, por lo que nuestro reto es continuar ampliando nuestro alcance y responder de manera más cercana a las necesidades de quienes nos necesitan.

Porque detrás de cada número hay una historia, una familia y una infancia que merece seguir adelante. Y mientras sigamos trabajando juntos, el acompañamiento seguirá siendo una herramienta poderosa para transformar la incertidumbre en esperanza. Hablar de cáncer infantil, entonces, es también hablar de vida y de la posibilidad de construir un futuro distinto para miles de niñas, niños y jóvenes en México.

* Lorenza Mariscal, Presidenta del Patronato en Casa de la Amistad