Cuatro hombres reciben pensiones que superan el millón de pesos en Pemex y Luz y Fuerza del Centro

Pemex y Luz y Fuerza del Centro pagan pensiones de más de un millón de pesos a cuatro hombres. (Fotos: Reuters/Cuartoscuro)

En los datos publicados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre las pensiones millonarias de al menos siete dependencias, destacan los nombres de cuatro hombres que, en conjunto, reciben cada mes 4 millones 259 mil 576.49 pesos.

La publicación se da en un contexto donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha impulsado la modificación de pensiones que superan el pago mensual del Ejecutivo Federal, a estas alturas el Senado de la República ya aprobó el dictamen y el siguiente paso es que la Cámara de Diputados vote el dictamen para que siga su proceso legislativo, en caso de ser aprobado.

La motivación de exhibir a los pensionados millonarios

En febrero, durante la conferencia “La mañanera del pueblo” Raquel Buenrostro Sánchez, titular de Anticorrupción, exhibió tanto a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) por ser las dependencias que superan los pagos de un millón de pesos en pensiones:

LyFC en Liquidación cuenta con 9,457 extrabajadores que reciben pensiones entre 100 mil y 1 millón de pesos mensuales . De ellos, 3,504 perciben una jubilación mayor al sueldo neto mensual de la Presidenta de México.

En Pemex, 544 personas pensionadas obtienen ingresos superiores a los de la Jefa del Ejecutivo Federal, lo que representa un gasto anual de 1,827 millones de pesos.

Gobierno Federal insiste en exhibir pensiones millonarias de distintos exservidores públicos. (Foto: Presidencia)

Los cuatro hombres que acumulan las pensiones doradas

Los datos publicados la tarde de este viernes dan cuenta del monto que reciben cuatro hombres que encabezan la lista de estas dependencias:

Carlos Arturo Sánchez Magaña, quien es jubilado de Pemex, recibe un millón 107 mil 361.34 pesos al mes, lo que quiere decir que al año, el monto que percibe es de 13 millones 288 mil 336.08 pesos.

Tres exfuncionarios de Luz y Fuerza del Centro superan el millón de pesos:

Jorge Evodio Chapa de la Torre, un millón 077 mil 533.13 pesos Edgar Velázquez Butrón, un millón 037 mil 341.01 pesos Kenneth Sydney Smith Jacobo, un millón 037 mil 290.88 pesos

Una particularidad de este listado es que los nombres corresponden a hombres que ocuparon altos cargos públicos, y entre las siete dependencias señaladas por el gobierno solo aparece una mujer: Consuelo Martínez Muñoz, jubilada de Bancomext, quien recibe mensualmente 194 mil 690.33 pesos.

Habilitan portal para consultar pensiones millonarias.

De acuerdo con un monitoreo de Infobae México en estos listados que publicó a los cinco jubilados con las mejores pensiones, según la información de Anticorrupción, las dependencias no otorgan pensiones millonarias a mujeres, dejando claro que estos puestos han sido reservados para el género masculino.

¿Qué busca Claudia Sheinbaum con el tope a pensiones?

Claudia Sheinbaum plantea una reforma constitucional para limitar las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza. Según la propuesta, estas pensiones no podrán superar el 50 por ciento de las remuneraciones que recibe la persona titular del Ejecutivo Federal. La única excepción serán aquellas pensiones o jubilaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo.

La iniciativa busca evitar que se otorguen montos elevados a exservidores públicos, como pensiones que alcanzan un millón de pesos mensuales o 300 mil pesos. La reforma no modifica las pensiones que ya se han entregado, pero impide que en el futuro se mantengan estos esquemas. El gobierno estima que la medida permitirá recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos, que se canalizarán a los Programas para el Bienestar.