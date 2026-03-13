¿Zona exclusiva para taxis por aplicación en el AICM? Esta es la estrategia de la Marina

AICM y Uber. (Anayeli Tapia/Infobae)

Durante la mañanera de este 13 de marzo en Colima, el Almirante Raymundo Pedro Morales comunicó que derivado de la modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hay un predio que pertenecía a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que se encuentra fuera de los límites de la zona federal que puede ser ocupado para una espera temporal de vehículos.

Aclaró que este lugar no será exclusivo para los taxis de aplicación, simplemente cumplirá con la función de ser un estacionamiento de corta estadía para todos los ciudadanos.

Diálogo entre autoridades del SEMAR y taxistas

El secretario de Marina (SEMAR) informó que debe existir un equilibrio para poder resolver el conflicto desarrollado en las últimas semanas por los taxistas de base y los conductores por aplicación en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Aseguró que dentro de las primeras medidas implementadas para el freno de esta disputa, se encuentran las reuniones con la asociación de taxistas concesionados, la cual pide imponer reglas en el espacio de tránsito ubicado en la zona aeroportuaria.

“Los taxis de aplicación deben entender que no pueden ir hasta la terminal para recibir el pasaje, pero se les va a dar las facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir. Son acuerdos a los que tenemos que llegar para conciliar los dos intereses”, declaró el funcionario.

Taxistas del AICM. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Puntos clave de la disputa entre taxistas

Grupo Aeroportuario Marina realizó el pasado 10 de marzo una reunión con 11 agrupaciones de taxis que laboran dentro del aeropuerto de la Ciudad de México.

El AICM anunció adecuaciones operativas en sus instalaciones como parte del trabajo de modernización, estas acciones están enfocadas en mantener los servicios autorizados y ofrecer mejoras en la seguridad del servicio de movilidad para los viajeros.

Autoridades anunciaron nuevos operativos de la Guardia Nacional para restringir servicios irregulares.

Se dio a conocer la reubicación de taxistas de la Terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez debido a la construcción de un nuevo estacionamiento.

La organización Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C. bloqueó los accesos de las dos terminales del AICM el pasado 11 de marzo. Los trabajadores pidieron aplicar las reglas a los conductores de aplicación que laboran de forma irregular dentro de las instalaciones aeroportuarias.

El Senado y la Cámara de Diputados han anunciado iniciativas para permitir el funcionamiento de plataformas digitales de transporte en zonas de jurisdicción federal.

Uber pidió el pasado 11 de marzo frenar las sanciones de la Guardia Nacional en contra sus conductores, tras señalar que la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa pidió cumplir con la suspensión definitiva de las medidas, concedida dentro del juicio de amparo 1202/2025, interpuesto por la empresa el año pasado.