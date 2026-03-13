Quién es el papá de José Ángel Bichir, actor que presuntamente atentó contra su vida

El actor José Ángel Bichir sufrió una caída desde un tercer piso en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México. (RS)

El reciente accidente de José Ángel Bichir en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México ha puesto nuevamente bajo la lupa a la familia Bichir, especialmente a la figura de su padre, Odiseo Bichir.

El actor fue hospitalizado el 13 de marzo de 2026 tras caer de un tercer piso, hecho confirmado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los servicios médicos detectaron fractura facial y abdomen agudo en el actor, quien fue encontrado inconsciente en la planta baja de un edificio ubicado en la intersección de la calle Uxmal y la avenida Xola, dentro de la alcaldía Benito Juárez.

(Instagram @joseangelbichir)

Quién es Odiseo Bichir, padre de José Ángel

En el mundo del entretenimiento mexicano, Odiseo Bichir es un referente con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Su nombre suele aparecer relacionado con el éxito de sus hermanos, Demián y Bruno, pero también sobresale por su propio recorrido artístico.

Actor con más de cuatro décadas de experiencia.

Ha participado en telenovelas, largometrajes y montajes teatrales reconocidos.

Es padre de José Ángel Bichir y de una hija, ambos ligados, en distintas formas, al ambiente artístico.

Su estilo de paternidad se caracteriza por el respeto a la libertad de decisión profesional de sus hijos.

La familia Bichir es vista como una dinastía dentro de la actuación en México, aunque cada miembro ha forjado su propio camino.

José Ángel ha relatado en entrevista que suele haber confusión sobre su parentesco dentro de la familia, y ha compartido anécdotas sobre ser erróneamente identificado como hijo de Demián.

“Me pasa mucho que en esta carrera que he llevado, de pronto se sorprenden mucho y dicen: ‘Bueno, ¿de dónde? ¿Qué Bichir eres? ¿De dónde saliste?’ ¿No? ¿Cómo que Odiseo? Pero ¿cómo puede ser? De hecho, ya hay reportajes donde dice el hijo de Demián“, contó en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Carrera y vida privada de José Ángel Bichir

Nacido el 28 de enero de 1988, José Ángel Bichir comenzó su trayectoria actoral a los trece años en la producción televisiva Aventuras en el Tiempo, compartiendo créditos con Belinda.

Posteriormente, participó en películas como Matando Cabos y Morirse en domingo, así como en series de televisión como Sexo y otros secretos, Los simuladores y Tiempo final.

Durante la década de 2010, sumó títulos de cine independiente, entre ellos Cefalópodo, Cuatro lunas y Fragmentos de amor. En televisión, mantuvo presencia en proyectos como Run Coyote Run y El César. Su papel en la serie José José: El príncipe de la canción fue especialmente comentado por el público.

Sobre su situación sentimental, el actor ha compartido que se encuentra soltero y que la pandemia complicó la posibilidad de conocer gente.

Dinámica familiar y relación con Odiseo Bichir

La relación profesional y personal entre José Ángel y su padre no se caracteriza por una dinámica de consejos actorales constantes: “Sí, la verdad es que no tuvimos nunca la costumbre, eh, de hablar al respecto, fíjate.”

La escuela artística que recibieron él y su hermana fue transmitida en la convivencia familiar diaria.

Odiseo nunca impuso la profesión a sus hijos; los apoyó en cualquier decisión.

El aprendizaje se dio en la infancia, y actualmente cada miembro de la familia sigue su propio camino profesional.

Familia Bichir: una dinastía actoral

Cabe mencionar que la familia Bichir ha sido señalada en varias ocasiones por la influencia de sus integrantes en el medio artístico mexicano. La trayectoria de Odiseo, Demián y Bruno ha facilitado que nuevas generaciones, como José Ángel, encuentren espacios en el cine y la televisión, aunque cada uno ha construido su propio camino.

El reciente accidente pone nuevamente en relieve el peso del apellido Bichir y la red de apoyo familiar que rodea a José Ángel, quien permanece bajo atención médica especializada tras el incidente.