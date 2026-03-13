México

Reportan que el actor José Ángel Bichir fue hospitalizado tras caer de un tercer piso: esto es lo que se sabe

El intérprete es integrante de una de las familias de actores más famosas de México

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José Ángel Bichir se habría
José Ángel Bichir se habría lanzado desde su departamento, en un tercer piso (Instagram)

El actor José Ángel Bichir, miembro de una de las dinastías actorales más reconocidas en México, supuestamente fue hospitalizado de urgencia tras caer de un tercer piso. Al parecer, se trata de un intento de suicidio.

El hecho ocurrió en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México y ha generado preocupación en el sector artístico.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los servicios de emergencia que llegaron al sitio diagnosticaron al actor con “fractura de cara y abdomen agudo”, y determinaron la necesidad de su traslado inmediato al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

Elementos de la SSC hallaron a Bichir inconsciente en la parte baja de un complejo de departamentos ubicado en la intersección de la calle Uxmal y la avenida Xola, en la alcaldía Benito Juárez.

Según la SSC “el ciudadano habita en el tercer piso desde el cual, al parecer, se lanzó al vacío; por lo anterior, se informó al agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes".

Según el periodista Carlos Jiménez, la madre del actor, Patricia Pascual, informó a los paramédicos que lo auxiliaban que “tomaba medicamentos”.

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir ha trabajado
José Ángel Bichir ha trabajado en cine y televisión (Instagram @joseangelbichir)

Nacido en la Ciudad de México el 28 de enero de 1988, ha consolidado su lugar en la industria, respaldado por una estirpe actoral que ha dejado huella tanto en el cine como en la televisión.

El actor pertenece a una familia donde la actuación es un legado. Es hijo de Odiseo Bichir, y comparte lazos con sus tíos Demián y Bruno Bichir, quienes han alcanzado reconocimiento más allá de las fronteras mexicanas.

Desde los primeros años de la década del 2000, José Ángel comenzó a construir su camino profesional. Sus primeras participaciones en el cine incluyeron títulos como Matando Cabos y Morirse en domingo.

El salto a la televisión permitió que el público lo identificara en series como Sexo y otros secretos. Más adelante, su trabajo se extendió a otras producciones como Los simuladores y Tiempo final, espacios en los que terminó de consolidar su presencia frente a las cámaras.

Durante la década de 2010, la filmografía de José Ángel se diversificó con proyectos de cine independiente y nuevas apuestas televisivas. Entre sus películas figuran Cefalópodo, Cuatro lunas y Fragmentos de amor, en las que abordó temas contemporáneos y personajes complejos. En televisión, apareció en series como Run Coyote Run y El César, ampliando su horizonte actoral y mostrando versatilidad en distintos géneros.

La participación de José Ángel en José José: El príncipe de la canción generó gran interés entre la audiencia.

Para quienes se preguntan por los orígenes de José Ángel en el espectáculo, la respuesta se remonta a su adolescencia. A los trece años, formó parte de la producción infantil Aventuras en el Tiempo, donde compartió escenario con Belinda, quien también daba sus primeros pasos en la industria.

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