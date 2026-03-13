“Maldita lisiada”: Itatí cantoral recuerda cómo fue interpretar a una de las villanas más emblemáticas de la televisión mexicana

Itatí Cantoral revela que sufrió gran presión al grabar María la del barrio por miedo a ser despedida de la telenovela. (RS / Televisa)

Itatí Cantoral marcó historia en las telenovelas mexicanas con el personaje de Soraya Montenegro en María, la del barrio, melodrama protagonizado por Thalia y Fernando Colunga.

En una reciente entrevista para Melo Montaya, la actriz recordó cómo fue ser parte de un proyecto tan importante cuando tenía menos de 20 años.

La actriz confesó que, con solo 19 años, temió ser reemplazada tras repetir múltiples escenas a pedido de la producción. (Foto: Televisa)

Itatí Cantoral estuvo a punto de renunciar a su personaje más recordado como villana

De acuerdo con Cantoral, durante las grabaciones del proyecto llegó a pensar que podría ser despedida, pues varias de las escenas se grabaron más de una vez porque la productora no quedaba conforme.

“Empiezo a grabar y me dicen: ‘No, te vamos a volver a repetir todas las escenas’. Te digo que las primeras escenas, como 15 o 20 días me regresaron. Yo, como era chica, tenía 19 años, dije: ‘¿Nací para eso? ¿Seré pésima actriz?’ Me están regresando todas las escenas", contó.

Debido a que eran sus primeros proyectos en la televisión, Cantoral aseguró que le generó mucho estrés, incluso llegó a pensar que podía quedar fuera del melodrama y solo acataba órdenes.

“Cuando me dijeron: ‘No se van a tener que repetir las escenas’, dije: ‘Igual y me sacan’, se ha visto en otras telenovelas, igual te dicen: ‘Muchísimas gracias, ya llegó otra actriz con el mismo peinado que tú’. Me puse muy nerviosa”, recordó.

Soraya Montenegro, interpretada por Cantoral, se consolidó como una de las villanas más icónicas de la televisión mexicana. (Televisa/Captura de pantalla)

Itatí Cantoral lloraba por las grabaciones de María, la del barrio

Pese a que Soraya Montenegro se convirtió en una de las villanas más importantes de la televisión mexicana, Cantoral reveló que después de las grabaciones se ponía a llorar, pues consideraba que su personaje era malo y lo veía muy “sobreactuado”.

“Fue una madriza. Yo llegaba a mi casa llorando y le decía a mi mamá: ‘Es que es súper sobreactuado, es que es súper fingido, es que ya no puedo más, es que de aquí ya no me van a volver a hablar para nunca nada’. Es lo peor que cualquier actriz puede hacer porque ni siquiera me dejan actuarlo. Para mí era muy raro”, compartió.

En medio de las críticas y su percepción del personaje, Itati Cantoral recordó que debido al éxito que tuvo su personaje las personas no quedaron satisfechas con su muerte, por lo que tuvo que ser “resucitada” en la segunda parte.

Por la popularidad de Soraya Montenegro, el personaje de Itatí Cantoral fue resucitado en la segunda parte de la trama. Foto: Espectáculos / Las estrellas

De qué trata María la del Barrio, donde Itatí Cantoral da vida a Soraya Montenegro

María la del Barrio es una telenovela mexicana de 1995 , producida por Televisa.

La protagonista es María Hernández , una joven pobre que es adoptada por la f amilia De la Vega tras quedar huérfana.

María enfrenta dificultades de adaptación, discriminación y conflictos mientras desarrolla una relación amorosa con Luis Fernando de la Vega.

Soraya Montenegro, interpretada por Itatí Cantoral, es la principal antagonista, conocida por su crueldad y escenas memorables.

La telenovela alcanzó gran popularidad internacional y el personaje de Soraya Montenegro se convirtió en uno de los villanos más emblemáticos de la televisión latinoamericana.