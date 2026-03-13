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Lista de Forbes registra a más mexicanos que nunca entre los multimillonarios del mundo: estos son

El listado anual de multimillonarios muestra un crecimiento en el número de empresarios mexicanos con fortunas superiores a los mil millones de dólares

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Como cada año, Carlos Slim
Como cada año, Carlos Slim encabeza el listado de las personas más ricas de México. REUTERS/Daniel Becerril

La lista anual de multimillonarios publicada por la revista Forbes incluyó a más empresarios mexicanos que en cualquier edición anterior, reflejando el crecimiento de grandes fortunas en el país y su peso dentro de la economía global.

El ranking reúne a personas con patrimonios superiores a mil millones de dólares, calculados a partir del valor de sus empresas, inversiones y otros activos financieros.

Entre los mexicanos que aparecen en la lista destaca nuevamente Carlos Slim Helú, quien se mantiene como el empresario más rico de México y de América Latina, con una fortuna construida principalmente a partir de su conglomerado empresarial que incluye telecomunicaciones, infraestructura, comercio y finanzas.

La presencia de magnates mexicanos en este ranking refleja el crecimiento de grandes grupos empresariales en sectores estratégicos como minería, telecomunicaciones, bebidas alcohólicas, banca y comercio minorista.

Empresarios de diversos sectores en el ranking

Después de Slim, otras fortunas mexicanas que suelen figurar entre las más grandes corresponden a empresarios como Germán Larrea Mota Velasco, relacionado con la industria minera a través de Grupo México, y Ricardo Salinas Pliego, propietario de empresas como TV Azteca, Elektra y Banco Azteca.

Germán Larrea ocupa la segunda
Germán Larrea ocupa la segunda posición. Crédito: cuartoscuro

También aparecen empresarios vinculados a grandes conglomerados industriales y comerciales, como María Asunción Aramburuzabala, inversionista del grupo Tresalia, y Alejandro Baillères Gual, ligado al Grupo BAL, con presencia en sectores como minería, seguros y comercio de lujo.

Estas fortunas reflejan el papel central de algunas industrias tradicionales en la economía mexicana, como minería, telecomunicaciones, bebidas y servicios financieros, sectores que han permitido la consolidación de grandes patrimonios empresariales.

México entre las mayores fortunas de América Latina

El incremento de empresarios mexicanos en la lista de multimillonarios también confirma la importancia del país dentro del mapa económico de América Latina.

De hecho, México suele concentrar varias de las mayores fortunas de la región junto con Brasil y Chile, lo que demuestra la concentración de riqueza en ciertos sectores productivos y corporativos.

En el contexto global, el listado de multimillonarios de Forbes ha seguido creciendo con el paso de los años. La revista monitorea permanentemente el patrimonio de las grandes fortunas del planeta, el cual fluctúa constantemente debido al valor de las acciones, inversiones y movimientos en los mercados internacionales.

María Asunción Aramburuzabala Larregui es
María Asunción Aramburuzabala Larregui es considerada la mujer más rica de México.

La presencia de más mexicanos en el ranking también está asociada al crecimiento de algunos conglomerados empresariales y a la expansión internacional de compañías nacionales, lo que ha incrementado el valor de las participaciones de sus principales accionistas.

Sin embargo, analistas han señalado que el aumento de multimillonarios también contrasta con los niveles de desigualdad económica que persisten en el país, lo que mantiene abierto el debate sobre la distribución de la riqueza y el impacto de las grandes fortunas en la economía mexicana.

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