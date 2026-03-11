El millonario salto que dio la fortuna de Carlos Slim en un año, según la lista de Forbes

Carlos Slim es un empresario mexicano de ascendencia libanesa. REUTERS/Luis Cortes/File Photo

Como cada año, desde hace ya varios lustros, el empresario mexicano de ascendencia libanesa, Carlos Slim Helú, apareció como la persona más rica de México y de Latinoamérica en el listado anual de Forbes.

De acuerdo con la revista estadounidense especializada en temas financieros, Slim Helú cuenta con una fortuna de USD 125 mil millones, lo que lo coloca en la posición 16 a nivel internacional.

Esto representa un aumento significativo de su fortuna en comparación con el listado del 2025, cuando se calculó que tenía una fortuna estimada en USD 82 mil 500 millones. Slim aumentó su fortuna en USD 42 mil 500 millones en un año.

Cabe destacar que en 2024, Slim ya había superado la barrera de los USD 100 mil millones, al tener USD 102 mil millones, sin embargo, la fortuna que Forbes le calculó este año es la mayor que ha tenido en toda su carrera empresarial.

¿Quién es Carlos Slim?

Carlos Slim Helú nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México en el seno de una familia de ascendencia libanesa. Desde joven mostró aptitudes para los negocios e inversiones, lo que lo llevó a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Forbes 2026 · El hombre más rico de México y Latinoamérica Carlos Slim Helú Empresario · Ciudad de México, 1940 · Fortuna récord histórico 💰 Fortuna 🏆 Posición 📅 Historia 🏢 Imperio $ 125 mil mdd Fortuna estimada por Forbes 2026 · Récord histórico personal Aumento vs 2025 +$42,500 mdd Crecimiento anual +51.5% Ranking mundial #16 Evolución de fortuna · miles de millones USD 2024 $102 mdd $102,000 M 2025 $82.5 mdd $82,500 M ▼ −$19,500 M vs año anterior 2026 $125 mdd ★ récord $125,000 M ▲ +$42,500 M vs año anterior #16 Posición en el ranking global Forbes 2026 #1 México 🇲🇽

El más rico #1 Latinoamérica 🌎

El más rico $125B Fortuna 2026

Récord histórico +51% Crecimiento anual

+$42,500 millones 👶 1940 Nace el 28 de enero en Ciudad de México, en familia de ascendencia libanesa. 🎓 1960s Estudia Ingeniería Civil en la UNAM e inicia inversiones en bienes raíces, construcción y servicios financieros. 📞 1990s Adquiere participación clave en Telmex durante su privatización. Base de su liderazgo en telecomunicaciones. 🌎 2000s América Móvil se convierte en la mayor empresa de telecomunicaciones de Latinoamérica. 👑 2026 Alcanza $125 mil millones USD, su mayor fortuna registrada en toda su carrera empresarial. 📱 América Móvil Mayor empresa de telecomunicaciones de Latinoamérica. Opera en 25 países. 🏗️ Grupo Carso Conglomerado industrial que abarca construcción, comercio, minería y energía. ☎️ Telmex Empresa nacional de telefonía privatizada en los 90s. Pilar histórico de su fortuna. 🏦 Financiero Servicios financieros, bienes raíces y múltiples inversiones en mercados globales.

Su carrera empresarial inició en la década de 1960, cuando comenzó a invertir en diversos sectores económicos, incluyendo bienes raíces, construcción y servicios financieros.

Con el paso del tiempo, Slim fue consolidando un imperio corporativo que abarcó múltiples industrias, desde telecomunicaciones hasta comercio minorista, energía, minería y servicios financieros. Esta expansión empresarial se formalizó en el conglomerado Grupo Carso, que junto con su control mayoritario de América Móvil constituyen los pilares de su fortuna.Entre sus inversiones más significativas está la histórica compra de una participación clave en Telmex, la empresa nacional de teléfonos que se privatizó en los años 1990, lo que sentó las bases de su liderazgo en el mercado de telecomunicaciones en México y buena parte de América Latina.

Germán Larrea también destaca

Otro mexicano que destacó en el listado de Forbes de este 2026 es Germán Larrea Mota Velasco, la segunda persona más rica de México, dueño de Grupo México.

Y es que, de acuerdo con Forbes, el empresario mexicano cuenta con una fortuna de USD 67 mil 100 millones, lo que lo colocó en la posición 30 entre las mayores fortunas a nivel mundial.