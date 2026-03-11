México

El millonario salto que dio la fortuna de Carlos Slim en un año, según la lista de Forbes

Carlos Slim apareció una vez más como la persona más rica de México y Latinoamérica en el listado de Forbes, logrando la fortuna más grande que ha tenido en su carrera

Guardar
Carlos Slim es un empresario
Carlos Slim es un empresario mexicano de ascendencia libanesa. REUTERS/Luis Cortes/File Photo

Como cada año, desde hace ya varios lustros, el empresario mexicano de ascendencia libanesa, Carlos Slim Helú, apareció como la persona más rica de México y de Latinoamérica en el listado anual de Forbes.

De acuerdo con la revista estadounidense especializada en temas financieros, Slim Helú cuenta con una fortuna de USD 125 mil millones, lo que lo coloca en la posición 16 a nivel internacional.

Esto representa un aumento significativo de su fortuna en comparación con el listado del 2025, cuando se calculó que tenía una fortuna estimada en USD 82 mil 500 millones. Slim aumentó su fortuna en USD 42 mil 500 millones en un año.

Cabe destacar que en 2024, Slim ya había superado la barrera de los USD 100 mil millones, al tener USD 102 mil millones, sin embargo, la fortuna que Forbes le calculó este año es la mayor que ha tenido en toda su carrera empresarial.

¿Quién es Carlos Slim?

Carlos Slim Helú nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México en el seno de una familia de ascendencia libanesa. Desde joven mostró aptitudes para los negocios e inversiones, lo que lo llevó a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Forbes 2026 · El hombre más rico de México y Latinoamérica
Carlos Slim Helú
Empresario · Ciudad de México, 1940 · Fortuna récord histórico
$125 mil mdd
Fortuna estimada por Forbes 2026 · Récord histórico personal
Aumento vs 2025+$42,500 mdd
Crecimiento anual+51.5%
Ranking mundial#16
Evolución de fortuna · miles de millones USD
2024
$102 mdd
$102,000 M
2025
$82.5 mdd
$82,500 M
−$19,500 M vs año anterior
2026
$125 mdd ★ récord
$125,000 M
+$42,500 M vs año anterior
#16
Posición en el ranking global Forbes 2026
#1
México 🇲🇽
El más rico
#1
Latinoamérica 🌎
El más rico
$125B
Fortuna 2026
Récord histórico
+51%
Crecimiento anual
+$42,500 millones
👶
1940
Nace el 28 de enero en Ciudad de México, en familia de ascendencia libanesa.
🎓
1960s
Estudia Ingeniería Civil en la UNAM e inicia inversiones en bienes raíces, construcción y servicios financieros.
📞
1990s
Adquiere participación clave en Telmex durante su privatización. Base de su liderazgo en telecomunicaciones.
🌎
2000s
América Móvil se convierte en la mayor empresa de telecomunicaciones de Latinoamérica.
👑
2026
Alcanza $125 mil millones USD, su mayor fortuna registrada en toda su carrera empresarial.
📱
América Móvil
Mayor empresa de telecomunicaciones de Latinoamérica. Opera en 25 países.
🏗️
Grupo Carso
Conglomerado industrial que abarca construcción, comercio, minería y energía.
☎️
Telmex
Empresa nacional de telefonía privatizada en los 90s. Pilar histórico de su fortuna.
🏦
Financiero
Servicios financieros, bienes raíces y múltiples inversiones en mercados globales.
Fuente: Forbes Billionaires List 2026 · Datos en USD

Su carrera empresarial inició en la década de 1960, cuando comenzó a invertir en diversos sectores económicos, incluyendo bienes raíces, construcción y servicios financieros.

Con el paso del tiempo, Slim fue consolidando un imperio corporativo que abarcó múltiples industrias, desde telecomunicaciones hasta comercio minorista, energía, minería y servicios financieros. Esta expansión empresarial se formalizó en el conglomerado Grupo Carso, que junto con su control mayoritario de América Móvil constituyen los pilares de su fortuna.Entre sus inversiones más significativas está la histórica compra de una participación clave en Telmex, la empresa nacional de teléfonos que se privatizó en los años 1990, lo que sentó las bases de su liderazgo en el mercado de telecomunicaciones en México y buena parte de América Latina.

Germán Larrea también destaca

Otro mexicano que destacó en el listado de Forbes de este 2026 es Germán Larrea Mota Velasco, la segunda persona más rica de México, dueño de Grupo México.

Y es que, de acuerdo con Forbes, el empresario mexicano cuenta con una fortuna de USD 67 mil 100 millones, lo que lo colocó en la posición 30 entre las mayores fortunas a nivel mundial.

Temas Relacionados

Carlos SlimForbesfortunamillonarios mexicanosmexico-noticias

Más Noticias

¿Ricardo Monreal deja la política? Esto se sabe sobre la supuesta jubilación del diputado para 2027

En distintas declaraciones públicas, Monreal ha señalado que “se debe abrir paso a las nuevas generaciones”

¿Ricardo Monreal deja la política?

Reportera que persiguió a policías de Naucalpan ahora es amenazada durante enlance en VIVO |VIDEO

El incidente ocurrió durante una cobertura que realizaba Karina Colmenero en calles de Ciudad de México

Reportera que persiguió a policías

Aprobación de Reforma Electoral con votos de un solo partido, es un retroceso democrático, arremete Frente Amplio Democrático

El partido denunció que Morena pretende justificar la aprobación de esta reforma bajo el concepto de ser un “mandato del pueblo”, sin haber pasado por un diálogo político y plural

Aprobación de Reforma Electoral con

Aumenta a 1055 mexicanos repatriados tras guerra en el Medio Oriente, informa la SRE

La embajada de México en Irán continúa abierta y opera desde Bakú, Azerbaiyán

Aumenta a 1055 mexicanos repatriados

18 millones de mexicanos han sido victimas de violencia digital: estos son los tipos de ciberacoso que sufren hombres y mujeres

De acuerdo con el INEGI, 90.3 millones de personas utilizaron internet en algún dispositivo durante el 2024

18 millones de mexicanos han
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo de Búsqueda en Baja

Colectivo de Búsqueda en Baja California Sur localiza cinco fosas clandestinas con seis cuerpos, piden exámenes de ADN

Sheinbaum asistirá a homenaje de elementos de las fuerzas armadas caídos durante operativo contra El Mencho: “Es algo privado”

Ellos son los policías que se entregaron en Tijuana: acusados de golpear y violar a un sujeto que murió en 2022

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de marzo: novedades al momento

De incursiones nocturnas a drones: las tácticas que usa el CJNG para desplazar comunidades

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro revela su secreto

Cristian Castro revela su secreto para bajar de peso y firma un plátano en el concierto del Auditorio Nacional

Alessandra Rosaldo revela por qué su mamá no acepta del todo a Eugenio Derbez: “Nunca ha sido el consentido”

Una trágica muerte, un rancho millonario y una pelea mediática: el triste destino del testamento de Julián Figueroa

A quién ‘se parece más’ el hijo menor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, según periodista que tomó fotos de Miguel

Addis Tuñón habría expuesto a sus colegas de Imagen a brote de sarampión, según Javier Ceriani

DEPORTES

Este fue el gesto solidario

Este fue el gesto solidario de Tala Rangel con Luis Ángel Malagón tras su lesión

Nashville SC vs Inter Miami: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México a Lionel Messi en la Concacaf Champions Cup 2026

Conoce la historia de Costalito, la mascota de Cruz Azul que se convirtió en tendencia

Isaac del Toro en Tirreno-Adriático 2026: calendario completo para ver EN VIVO las carreras del mexicano

¿Tatiana Flores jugará con Canadá? La delantera de Tigres Femenil habla sobre su futuro internacional