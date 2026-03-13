México

La ruta era CDMX a Ciudad Juárez: destapan red de tráfico de migrantes guatemaltecos hacia EEUU

La Fiscalía General de la República informó la detención del líder y cuatro integrantes de la banda criminal en México

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ARCHIVO - Migrantes centroamericanos caminan
ARCHIVO - Migrantes centroamericanos caminan al final de la tarde a su salida de Mexicali, México, el 20 de noviembre de 2018, en su ruta hacia Tijuana. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)

Una red de tráfico de migrantes guatemaltecos hacia los Estados Unidos fue detectada por autoridades mexicanas luego de que se identificaron sus centros de operaciones en Chihuahua y Ciudad de México.

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que tras labores de inteligencia realizados entre corporaciones del Gabinete de Seguridad y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), se logró ubicar a esta organización criminal.

Derivado de las investigaciones se logró identificar que esta red enviaba a migrantes guatemaltecos al cruce de Ciudad Juárez, Chihuahua, con la intención de que ingresaran a los Estados Unidos a través de El Paso, Texas.

Con casas de seguridad: así operaba esta banda criminal

Imagen ilustrativa. Crédito: AP Foto/Gregory
Imagen ilustrativa. Crédito: AP Foto/Gregory Bull

El vocero de la FGR detalló que la red de tráfico de migrantes tiene como principal zona de operación Ciudad Juárez, Chihuahua, pero tenían alcances en la Ciudad de México.

Las investigaciones refieren que desde el año 2024 contaban con casas de seguridad para albergar a los migrantes guatemaltecos, esto mientras concretaban su ingreso de manera ilegal a los Estados Unidos.

Tras detectar sus operaciones, las autoridades llevaron a cabo cateos en cinco domicilios en Ciudad Juárez, donde lograron detener al presunto líder de la banda criminal y cuatro de sus integrantes, quienes son acusados del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

Los cinco sujetos fueron identificados como José Isaac “N”, alias “Isaac”; Luis Antonio “N”, alias “Perusi”; José Ramón “N”, alias “El Noño”; José Ramón “N”, alias “Niño” y Gonzalo “N”, alias “El Gori”, este último identificado como presunto líder de la red de tráfico de migrantes guatemaltecos.

Foto: FGR
Foto: FGR

Los cinco detenidos fueron presentados ante un Juez de Control para que se defina su situación jurídica.

Guatemala desmanteló red de tráfico de personas que los trasladaba por México; así operaba

Cabe señalar que el pasado mes de febrero las autoridades de Guatemala llevaron a cabo una acción policial que permitió la identificación y desmantelamiento de una red de tráfico de personas que trasladaba migrantes desde ese país hacia los Estados Unidos.

De acuerdo con María Esther Guzmán, fiscal de sección de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales de Guatemala, durante el paso de los migrantes por México, estos eran víctimas de secuestro para obligar a sus familiares a pagar grandes sumas de dinero.

La desarticulación de esta banda criminal se realizó como parte del operativo Mercaderes de Migrantes Región Noroccidente, la cual comenzó derivado de una denuncia por secuestro.

ARCHIVO - Migrantes que buscan
ARCHIVO - Migrantes que buscan el asilo caminan en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, en Dilley, Texas, el 23 de agosto de 2019. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

Bajo el nombre de “Mercaderes de Migrantes”, esta red de tráfico de personas operaba desde Guatemala para enviarlos a México.

Su zona de operaciones eran los municipios de Nentón y San Pedro Soloma del departamento de Huehuetenango, donde ofrecían hospedaje y alimentación en sitios que denominaban bodegas para luego ser trasladados a EEUU.

De acuerdo con la fiscal, los migrantes ilegales eran secuestrados durante su paso por territorio mexicano, y para ser liberados les solicitaban dinero a sus familiares, el cual debía ser depositado en cuentas tanto guatemaltecas como de otros países de los que procedían los captores.

“Muchas de las víctimas nunca llegan a su destino, ya que son explotadas sexualmente en muchas zonas fronterizas. Otras que se oponen a ser extorsionadas son asesinadas y las que han podido llegar, se quedan comprometidas con el pago de exorbitantes cantidades de dinero que deben depositar a sus familiares en Guatemala para hacer efectivos los pagos”, detalló Guzmán en conferencia de prensa.

Migrantes se relajan al atardecer
Migrantes se relajan al atardecer en la isla de Gardi Sugdub, en la costa caribeña de Panamá, el 23 de febrero de 2025, donde pasaron la noche antes de intentar tomar barcos hacia Colombia, un día después de regresar desde el sur de México, tras abandonar sus esperanzas de llegar a Estados Unidos debido a la campaña antiinmigración del presidente Donald Trump. (AP Foto/Matias Delacroix)

En su modus operandi también se detectó la red de tráfico de personas reportaba a las organizaciones criminales el arribo de los migrantes para que les permitieran continuar con el traslado.

Tras detectar sus operaciones desde el mes de febrero de 2024, las autoridades guatemaltecas detuvieron a sus líderes y colaboradores, quienes exigían un pago de aproximadamente 179 mil y hasta 300 mil pesos a los familiares.

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