Así operaba la red de trata de personas desmantelada por Guatemala: los trasladaba por México hacia EEUU

Fotografía de archivo de migrantes caminando hacia la frontera que divide a México de los Estados Unidos, el 23 de febrero de 2024, en Ciudad Juárez (México).. EFE/ Luis Torres ARCHIVO

Una acción policial realizada por autoridades de Guatemala permitió la identificación y desmantelamiento de una red de tráfico de personas que trasladaba migrantes desde ese país hacia los Estados Unidos, pero que durante su paso por México eran secuestrados para obligar a sus familiares a pagar grandes sumas de dinero.

La doctora María Esther Guzmán, fiscal de sección de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales de Guatemala, informó que esta desarticulación se llevó a cabo como parte del operativo Mercaderes de Migrantes Región Noroccidente, la cual comenzó derivado de una denuncia por secuestro.

Fue así que identificaron a un grupo dedicado al tráfico ilegal de migrantes que operaba en los municipios de Nentón y San Pedro Soloma del departamento de Huehuetenango, la cual les ofrecía hospedaje y alimentación dentro de lugares que denominaban bodegas durante su trasladado hacia EEUU a través de México.

Bajo el nombre de “Mercaderes de Migrantes”, esta red de tráfico de personas operaba desde Guatemala para enviarlos a México.

Migrantes eran secuestrados durante su trayecto a Estados Unidos

ARCHIVO - Migrantes que buscan el asilo caminan en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, en Dilley, Texas, el 23 de agosto de 2019. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

De acuerdo con la fiscal, los migrantes ilegales eran secuestrados durante su paso por territorio mexicano, y para ser liberados les solicitaban dinero a sus familiares, el cual debía ser depositado en cuentas tanto guatemaltecas como de otros países de los que procedían los captores.

Luego de varias denuncias y tras cinco eventos, las autoridades establecieron la zona de operación en el occidente de Guatemala de la organización criminal, la cual ofrecía hospedaje y alimentación como una táctica para ganarse la confianza de los migrantes.

“Muchas de las víctimas nunca llegan a su destino, ya que son explotadas sexualmente en muchas zonas fronterizas. Otras que se oponen a ser extorsionadas son asesinadas y las que han podido llegar se quedan comprometidas con el pago de exorbitantes cantidades de dinero que deben depositar a sus familiares en Guatemala para hacer efectivos los pagos”, detalló la fiscal respecto al modus operandi.

Reportaban a organizaciones criminales para que les permitiera el paso

Migrantes se relajan al atardecer en la isla de Gardi Sugdub, en la costa caribeña de Panamá, el 23 de febrero de 2025, donde pasaron la noche antes de intentar tomar barcos hacia Colombia, un día después de regresar desde el sur de México, tras abandonar sus esperanzas de llegar a Estados Unidos debido a la campaña antiinmigración del presidente Donald Trump. (AP Foto/Matias Delacroix)

El modo de operar identificado por las autoridades es que los criminales enviaban videos y fotografías a los familiares de las víctimas para que realizaran los pagos pactados, además de que les hacían creer que ya se encontraban en los Estados Unidos "cuando el mismo se encontraba siendo torturado en territorio mexicano“.

Su táctica comenzaba con la captación de migrantes tanto nacionales como extranjeros a través de enganchadores, después eran trasladados vía terrestre o aérea. Al llegar a su destino, les tomaban una fotografía o video que le enviaban al enganchador para que sus familiares realicen el pago correspondiente, el cual era de aproximadamente 179 mil y hasta 300 mil pesos.

Luego, las personas eran hospedadas en distintos puntos, desde los que se reportaba a las organizaciones criminales para que les permitieran continuar con el traslado.

Sus operaciones fueron detectadas desde el mes de febrero de 2024 hasta la fecha. Su desarticulación se logró tras la captura de sus líderes y colaboradores, así como del aseguramiento de inmuebles, armas y vehículos utilizados por la organización criminal.