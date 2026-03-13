México

La CNTE monta plantón sobre el césped artificial para clase masiva de futból en el Zócalo

La “Clase de Futbol más Grande del Mundo”, anunciada por Clara Brugada, se llevará a cabo el próximo 15 de marzo

Guardar
Maestros de la CNTE toman
Maestros de la CNTE toman el Zócalo de la CDMX pese al césped artificial instalado por el gobierno de Clara Brugada. (Captura de pantalla)

Con la consigna “¡El maestro exige a diario democracia y más salario!” integrantes de la sección 9 de la Coordinadora Regional Oriente del Movimiento Democrático de la CNTE ingresaron al Zócalo de la Ciudad de México este viernes 13 de marzo, aún cuando la plaza se encuentra tapizada con césped artificial.

Cabe destacar que el gobierno encabezado por Clara Brugada transformó la Plaza de la Constitución en un gran jardín que simula ser una cancha de futbol, debido a que el próximo domingo 15 de marzo llevarán a cabo la “Clase de Futbol más Grande del Mundo”, evento con el que buscarán romper Récord Guinness.

Exigencia de maestros de la CNTE llega al Zócalo de la CDMX

En diversos videos que circulan en redes sociales se puede ver a un grupo de maestros que ingresan al Zócalo con algunas pancartas, protestando de manera pacífica exigen mejora de salarios y la basificación de maestros en Iztapalapa.

Según la denuncia, docentes con nombramientos provisionales habían establecido acuerdos para recibir su base educativa, pero fueron desplazados de sus puestos para beneficiar a “gente recomendada”.

Los maestros señalaron que en escuelas de Iztapalapa se otorgaron plazas a personas con recomendaciones, a pesar de los compromisos previos con el personal provisional. Asimismo, buscan exhibir las problemáticas a las que se enfrenta el sector educativo pese a ser sede del Mundial 2026.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

CNTEZócaloCDMXClara BrugadaCopa Mundial de la FIFAMundial 2026Copa del Mundomexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Metro y Metrobús CDMX: anuncian cierres de estaciones y cambios de horario por feriado el 16 de marzo

Una serie de estaciones permanecerán fuera de servicio, mientras circuitos alternativos y apoyo con autobuses RTP buscarán garantizar la movilidad durante la jornada

Metro y Metrobús CDMX: anuncian

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de marzo: anuncian cierre de tres estaciones de la L2 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

“Vamos tras ellos”: Harfuch revela en televisión de EEUU cuál es el siguiente paso contra el narco tras abatir a El Mencho

Las autoridades mexicanas ya tienen planes para seguir golpeando al crimen organizado después de la caída del CJNG

“Vamos tras ellos”: Harfuch revela

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 13 de marzo

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo del estado del oxígeno en el Valle de México

¿Contingencia ambiental en CDMX? La

La ruta era CDMX a Ciudad Juárez: destapan red de tráfico de migrantes guatemaltecos hacia EEUU

La Fiscalía General de la República informó la detención del líder y cuatro integrantes de la banda criminal en México

La ruta era CDMX a
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Vamos tras ellos”: Harfuch revela

“Vamos tras ellos”: Harfuch revela en televisión de EEUU cuál es el siguiente paso contra el narco tras abatir a El Mencho

La ruta era CDMX a Ciudad Juárez: destapan red de tráfico de migrantes guatemaltecos hacia EEUU

Harfuch afirma en cadena de EEUU que operación militar contra ‘El Mencho’ “fue desarrollada por el Ejército Mexicano”

Esta es la razón por la que Los Chapitos estarían debilitados tras la muerte de El Mencho

Abandonan maleta con más de 41 mil pesos en billetes falsos: sujetos vieron a militares y huyeron en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Concierto gratis de Siddhartha en

Concierto gratis de Siddhartha en Edomex: fecha, hora, lugar y todos los detalles

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 13 de marzo

Sergio Mayer se disculpa por ingresar a La Casa de los Famosos mientras se define su posible expulsión de Morena

Maite Perroni reflexiona sobre presión estética en redes: “Nunca pensé que mi peso sería tema”

Rick Harrison rompe el silencio y asegura que los gastos médicos por el accidente de su hijo en Cancún están pagados

DEPORTES

Con sangre azteca, pero jugando

Con sangre azteca, pero jugando para Italia: él es Michael Lorenzen el pitcher que eliminó a México del Clásico Mundial de Beisbol

Toluca vs Atlas EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026

Hijo del Vikingo celebra la compra de AAA por WWE: “Cambio mi vida personal”

Oswaldo Sánchez desea que Raúl Jiménez marque el primer gol de México en el Mundial 2026: “Su historia es de superación

Faitelson estalla tras derrota de Tigres ante FC Cincinnati en Concachampions: “Pretexto barato”