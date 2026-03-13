La CNTE monta plantón sobre el césped artificial para clase masiva de futból en el Zócalo

Maestros de la CNTE toman el Zócalo de la CDMX pese al césped artificial instalado por el gobierno de Clara Brugada. (Captura de pantalla)

Con la consigna “¡El maestro exige a diario democracia y más salario!” integrantes de la sección 9 de la Coordinadora Regional Oriente del Movimiento Democrático de la CNTE ingresaron al Zócalo de la Ciudad de México este viernes 13 de marzo, aún cuando la plaza se encuentra tapizada con césped artificial.

Cabe destacar que el gobierno encabezado por Clara Brugada transformó la Plaza de la Constitución en un gran jardín que simula ser una cancha de futbol, debido a que el próximo domingo 15 de marzo llevarán a cabo la “Clase de Futbol más Grande del Mundo”, evento con el que buscarán romper Récord Guinness.

Exigencia de maestros de la CNTE llega al Zócalo de la CDMX

En diversos videos que circulan en redes sociales se puede ver a un grupo de maestros que ingresan al Zócalo con algunas pancartas, protestando de manera pacífica exigen mejora de salarios y la basificación de maestros en Iztapalapa.

Según la denuncia, docentes con nombramientos provisionales habían establecido acuerdos para recibir su base educativa, pero fueron desplazados de sus puestos para beneficiar a “gente recomendada”.

Los maestros señalaron que en escuelas de Iztapalapa se otorgaron plazas a personas con recomendaciones, a pesar de los compromisos previos con el personal provisional. Asimismo, buscan exhibir las problemáticas a las que se enfrenta el sector educativo pese a ser sede del Mundial 2026.

🚨CNTE toma el Zócalo de la Ciudad de México



Profesores de la Sección 9 se movilizaron en la Plaza de la Constitución mientras trabajadores del gobierno capitalino colocaban césped para una clase masiva de futbol programada en el lugar.👇🏼https://t.co/BxJaVIVm4g — Azucena Uresti (@azucenau) March 13, 2026

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