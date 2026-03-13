7 síntomas tempranos del cáncer de estómago que no debes ignorar para diagnosticar a tiempo

El cáncer de estómago, también conocido como cáncer gástrico, es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos del estómago y que ha incrementado su incidencia en personas jovenes en los últimos años.
Generalmente se origina en la capa interna que recubre este órgano y puede avanzar hacia las capas más profundas y estructuras cercanas.
El cáncer de estómago se diagnostica mediante estudios como la endoscopía y biopsias y dependiendo de del nivel de la enfermedad, su tratamiento puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o terapias dirigidas.
De acuerdo con información de Cleveland Clinic, factores de riesgo incluyen infección por Helicobacter pylori, antecedentes familiares, tabaquismo, consumo excesivo de sal o alimentos procesados, y ciertas condiciones gástricas crónicas.
La detección temprana mejora las posibilidades de tratamiento y pronóstico.
Cuáles son lo síntomas que pueden ayudar a diagnosticar el cáncer de estomago de manera temprana
De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Científica Cureus, los síntomas que pueden ayudar a detectar el cáncer de estómago en etapas tempranas suelen ser leves y poco específico; sin embargo, siempre se pide estar alerta ante signos como los siguientes:
- Molestias o dolor en la parte superior del abdomen.
- Sensación de plenitud después de comer pequeñas cantidades de comida.
- Pérdida de apetito.
- Náuseas leves y recurrentes.
- Indigestión persistente.
- Pérdida de peso sin causa aparente.
- Ardor o acidez frecuente.
Debido a que en fases tempranas, estos síntomas pueden confundirse con problemas digestivos comunes es importante siempre realizar revisiones periódicas a pesar de no tener malestares.
Sin embargo, ante la presencia de molestias sin explicación clara se recomienda realizar un chequeo. El diagnóstico precoz mejora las posibilidades de tratamiento y recuperación.
Cómo se diagnostica el cáncer de estómago
El diagnóstico del cáncer de estómago puede realizarse mediante los siguientes procedimientos:
- Endoscopía digestiva alta: Consiste en introducir un tubo flexible con una cámara a través de la boca para visualizar directamente el interior del estómago y detectar lesiones sospechosas.
- Biopsia: Durante la endoscopía, el médico extrae pequeñas muestras de tejido del estómago para analizarlas en el laboratorio y confirmar la presencia de células cancerosas.
- Estudios de imagen: Se pueden realizar tomografías computarizadas (TC), resonancias magnéticas (RMN) o ecografías para evaluar la extensión del tumor y si se ha diseminado a otros órganos.
- Radiografía con bario: Menos utilizada actualmente, sirve para observar el contorno del estómago tras ingerir una sustancia que mejora la visibilidad en las radiografías.
- Análisis de sangre: Ayudan a evaluar el estado general del paciente, detectar anemia o alteraciones en el funcionamiento de órganos.
El diagnóstico definitivo requiere siempre una biopsia. La combinación de estos métodos permite determinar el tipo de cáncer, su localización y el grado de avance, lo que orienta las opciones de tratamiento.