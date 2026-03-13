7 síntomas tempranos del cáncer de estómago que no debes ignorar para diagnosticar a tiempo

Un dolor impreciso o esa sensación de llenura constante pueden marcar la diferencia para un tratamiento temprano y mejores resultados.(Oncosalud Entidad oncológica especializada en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer)

El cáncer de estómago, también conocido como cáncer gástrico, es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos del estómago y que ha incrementado su incidencia en personas jovenes en los últimos años.

Generalmente se origina en la capa interna que recubre este órgano y puede avanzar hacia las capas más profundas y estructuras cercanas.

El cáncer de estómago se diagnostica mediante estudios como la endoscopía y biopsias y dependiendo de del nivel de la enfermedad, su tratamiento puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o terapias dirigidas.

De acuerdo con información de Cleveland Clinic, factores de riesgo incluyen infección por Helicobacter pylori, antecedentes familiares, tabaquismo, consumo excesivo de sal o alimentos procesados, y ciertas condiciones gástricas crónicas.

La detección temprana mejora las posibilidades de tratamiento y pronóstico.

El cáncer de estómago es una enfermedad en la que células malignas invaden los tejidos gástricos, dificultando un diagnóstico temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son lo síntomas que pueden ayudar a diagnosticar el cáncer de estomago de manera temprana

De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Científica Cureus, los síntomas que pueden ayudar a detectar el cáncer de estómago en etapas tempranas suelen ser leves y poco específico; sin embargo, siempre se pide estar alerta ante signos como los siguientes:

Molestias o dolor en la parte superior del abdomen.

Sensación de plenitud después de comer pequeñas cantidades de comida.

Pérdida de apetito.

Náuseas leves y recurrentes.

Indigestión persistente.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Ardor o acidez frecuente.

Debido a que en fases tempranas, estos síntomas pueden confundirse con problemas digestivos comunes es importante siempre realizar revisiones periódicas a pesar de no tener malestares.

Sin embargo, ante la presencia de molestias sin explicación clara se recomienda realizar un chequeo. El diagnóstico precoz mejora las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Los síntomas iniciales del cáncer gástrico, como la indigestión y el dolor abdominal, suelen ser confundidos con trastornos digestivos comunes. (AdobeStock)

Cómo se diagnostica el cáncer de estómago

El diagnóstico del cáncer de estómago puede realizarse mediante los siguientes procedimientos:

Endoscopía digestiva alta: Consiste en introducir un tubo flexible con una cámara a través de la boca para visualizar directamente el interior del estómago y detectar lesiones sospechosas.

Biopsia: Durante la endoscopía, el médico extrae pequeñas muestras de tejido del estómago para analizarlas en el laboratorio y confirmar la presencia de células cancerosas.

Estudios de imagen: Se pueden realizar tomografías computarizadas (TC), resonancias magnéticas (RMN) o ecografías para evaluar la extensión del tumor y si se ha diseminado a otros órganos.

Radiografía con bario: Menos utilizada actualmente, sirve para observar el contorno del estómago tras ingerir una sustancia que mejora la visibilidad en las radiografías.

Análisis de sangre: Ayudan a evaluar el estado general del paciente, detectar anemia o alteraciones en el funcionamiento de órganos.

El diagnóstico definitivo de cáncer gástrico requiere una biopsia tras identificar lesiones sospechosas en la endoscopía digestiva alta. (Oncosalud Entidad oncológica especializada en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer)

El diagnóstico definitivo requiere siempre una biopsia. La combinación de estos métodos permite determinar el tipo de cáncer, su localización y el grado de avance, lo que orienta las opciones de tratamiento.