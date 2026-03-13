México

7 síntomas tempranos del cáncer de estómago que no debes ignorar para diagnosticar a tiempo

Una molestia leve tras la comida o una simple indigestión pueden esconder algo más serio si se repiten en el tiempo

Guardar
Un dolor impreciso o esa
Un dolor impreciso o esa sensación de llenura constante pueden marcar la diferencia para un tratamiento temprano y mejores resultados.(Oncosalud Entidad oncológica especializada en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer)

El cáncer de estómago, también conocido como cáncer gástrico, es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos del estómago y que ha incrementado su incidencia en personas jovenes en los últimos años.

Generalmente se origina en la capa interna que recubre este órgano y puede avanzar hacia las capas más profundas y estructuras cercanas.

El cáncer de estómago se diagnostica mediante estudios como la endoscopía y biopsias y dependiendo de del nivel de la enfermedad, su tratamiento puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o terapias dirigidas.

De acuerdo con información de Cleveland Clinic, factores de riesgo incluyen infección por Helicobacter pylori, antecedentes familiares, tabaquismo, consumo excesivo de sal o alimentos procesados, y ciertas condiciones gástricas crónicas.

La detección temprana mejora las posibilidades de tratamiento y pronóstico.

El cáncer de estómago es
El cáncer de estómago es una enfermedad en la que células malignas invaden los tejidos gástricos, dificultando un diagnóstico temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son lo síntomas que pueden ayudar a diagnosticar el cáncer de estomago de manera temprana

De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Científica Cureus, los síntomas que pueden ayudar a detectar el cáncer de estómago en etapas tempranas suelen ser leves y poco específico; sin embargo, siempre se pide estar alerta ante signos como los siguientes:

  • Molestias o dolor en la parte superior del abdomen.
  • Sensación de plenitud después de comer pequeñas cantidades de comida.
  • Pérdida de apetito.
  • Náuseas leves y recurrentes.
  • Indigestión persistente.
  • Pérdida de peso sin causa aparente.
  • Ardor o acidez frecuente.

Debido a que en fases tempranas, estos síntomas pueden confundirse con problemas digestivos comunes es importante siempre realizar revisiones periódicas a pesar de no tener malestares.

Sin embargo, ante la presencia de molestias sin explicación clara se recomienda realizar un chequeo. El diagnóstico precoz mejora las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Los síntomas iniciales del cáncer
Los síntomas iniciales del cáncer gástrico, como la indigestión y el dolor abdominal, suelen ser confundidos con trastornos digestivos comunes. (AdobeStock)

Cómo se diagnostica el cáncer de estómago

El diagnóstico del cáncer de estómago puede realizarse mediante los siguientes procedimientos:

  • Endoscopía digestiva alta: Consiste en introducir un tubo flexible con una cámara a través de la boca para visualizar directamente el interior del estómago y detectar lesiones sospechosas.
  • Biopsia: Durante la endoscopía, el médico extrae pequeñas muestras de tejido del estómago para analizarlas en el laboratorio y confirmar la presencia de células cancerosas.
  • Estudios de imagen: Se pueden realizar tomografías computarizadas (TC), resonancias magnéticas (RMN) o ecografías para evaluar la extensión del tumor y si se ha diseminado a otros órganos.
  • Radiografía con bario: Menos utilizada actualmente, sirve para observar el contorno del estómago tras ingerir una sustancia que mejora la visibilidad en las radiografías.
  • Análisis de sangre: Ayudan a evaluar el estado general del paciente, detectar anemia o alteraciones en el funcionamiento de órganos.
El diagnóstico definitivo de cáncer
El diagnóstico definitivo de cáncer gástrico requiere una biopsia tras identificar lesiones sospechosas en la endoscopía digestiva alta. (Oncosalud Entidad oncológica especializada en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer)

El diagnóstico definitivo requiere siempre una biopsia. La combinación de estos métodos permite determinar el tipo de cáncer, su localización y el grado de avance, lo que orienta las opciones de tratamiento.

Temas Relacionados

cáncer de estómagosaludcáncermexico-noticias

Más Noticias

Por qué X queda fuera de los acuerdos sobre violencia digital con el gobierno de México

La alianza con grandes empresas tecnológicas deja un vacío en la protección digital en esta red

Por qué X queda fuera

PRI nacional condena “el cobarde asesinato” de Claudia Ivette Rodríguez en Guerrero

La institución política lamentó el crimen de quien encabezaba la sección local y urgió a los órganos de seguridad a esclarecer el episodio

PRI nacional condena “el cobarde

“Se nos trata como si fuéramos extraños”: PT se queja por acusaciones de traición y manda a Morena a reflexionar

Las grietas en la alianza se han hecho visibles tras el voto en contra de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum

“Se nos trata como si

“No nos intimidas gobernador”: diputada del PT denuncia presión por su voto contra reforma electoral

Tras la aparición de mantas anónimas en Oaxaca, la legisladora Martha Aracely Cruz denunció actos de intimidación contra legisladores

“No nos intimidas gobernador”: diputada

Embajador de EEUU en México agradeció por la detención de otro de los 10 más buscados por el FBI

El arresto de Samuel Ramírez Jr. fue realizado el pasado 10 de marzo en Culiacán, Sinaloa

Embajador de EEUU en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU en México

Embajador de EEUU en México agradeció por la detención de otro de los 10 más buscados por el FBI

Persecución por exceso de velocidad deriva en la detención de sujetos con fentanilo y armas en Baja California

“Actos de violencia sin sentido”, este es el perfil de Samuel Ramírez JR., por quien el FBI ofrecía 1 millón de dólares

Con drones y patrullajes, Jalisco blinda sus fronteras para evitar entrada de grupos criminales

Cae “La Güera”, presunta extorsionadora de la Familia Michoacana en Puebla

ENTRETENIMIENTO

¿Dónde ver los Premios Oscar

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026 desde México? Todas las opciones disponibles

“Estoy sufriendo”: Vanessa Arías causa polémica al hacer la señal de auxilio en La Casa de los Famosos

Por el tráfico, Vadhir Derbez se baja de su camioneta y aborda el Metrobús de CDMX, pero sale mal: “No vale la pena”

Donnie Darko tendrá reestreno en México por su 25 aniversario: a partir de esta fecha podrás revivirla

Hermana de Selena Quintanilla demanda a la polataforma Shein por lanzar ropa de la reina del Tex-Mex

DEPORTES

Muere el papá de Raúl

Muere el papá de Raúl Jiménez a los 62 años

“Nunca fue su casa”: Álvaro Angulo lanza ataque a Cruz Azul previo al partido en el Olímpico Universitario

“Creo que las carreras son muy falsas”: ‘Checo’ Pérez arremete contra la Fórmula 1

Esto es lo que respondió Randy Arozarena a la afición tras derrota de México en el Clásico Mundial

La razón por la que Chivas podría descongelar a Erick Gutiérrez