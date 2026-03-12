Tras descubrimiento del Rancho Izaguirre, el reclutamiento en redes sociales se volvió más sofisticado, alerta Colegio de México

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El descubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, reveló testimonios de violencia y un modus operandi del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para reclutar y adiestrar tanto a jóvenes como adolescentes.

Luego de que se localizaron más de mil prendas, objetos personales y zapatos al interior del predio, además de que víctimas detallaron haber sido reclutadas de manera forzada con falsas ofertas de trabajo en redes sociales, el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México llevó a cabo dos investigaciones sobre la manera en que se realiza este contacto en plataformas.

A un año del descubrimiento del rancho, ocurrido el 5 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el Seminario detalló que sus análisis les han permitido identificar que el reclutamiento en redes sociales se volvió “más sofisticado” tras este hecho.

En el documento, A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre: Algoritmos y reclutamiento criminal en TikTok, los investigadores informaron que luego de analizar cien videos publicados entre 2023 y 2025 que hacen referencia a la incorporación a organizaciones criminales, así como de explorar los contenidos y hashtags usados, detectaron un entorno de atracción en los que no solo se difunden invitaciones explícitas.

Dos tipos de contenido usado por el crimen organizado han sido identificados en redes sociales

El Rancho Izaguirre fue un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado, el cual fue identificado de esta manera por la FGR un año después de su localización. (AP)

Con la realización de dos investigaciones, el Seminario sobre Violencia y Paz identificó que el reclutamiento en plataformas digitales se integra por narrativas, símbolos, música y dinámicas de interacción que construyen un entorno de atracción para los jóvenes.

Es así que no solo se han identificado mensajes de incorporación a organizaciones criminales, sino que en muchos casos, los jóvenes también se postulan activamente en comentarios.

Los contenidos que han sido detectados son de dos tipos:

Los que contienen invitaciones explícitas para integrarse al grupo criminal.

Otros que solo exhiben armas o que hacen referencias a la cultural delincuencial.

El análisis también hace referencia a que el algoritmo de las redes sociales favorece que los jóvenes que interactúan con videos que muestran armas, canciones “bélicas” o que hacen referencias a la vida criminal, reciban recomendaciones relacionadas a estas.

“En lugar de una convocatoria directa, lo que se configura es una exposición prolongada donde los contenidos asociados a grupos criminales aparecen de forma recurrente dentro del flujo cotidiano de videos sugeridos por el algoritmo”, detalló el Seminario.

CJNG lídera el uso de TikTok para el reclutamiento y propaganda

La guerra entre Los Chapitos y Los Mayos (del Cártel de Sinaloa) provocó que jóvenes jaliscienses fueran reclutados y enviados a Sinaloa. Foto: Jesús Aviles/ Infobae México

Además de identificar que el CJNG es la principal organización criminal que utiliza TikTok para reclutar personas y difundir propaganda, los investigadores determinaron que el algoritmo facilita la circulación de contenidos una vez que se encuentran en ciertos nichos digitales.

Es así que, aunque no se considera a las plataformas como responsables, de identificó que las redes sociales amplifican el alcance de grupos criminales debido a que sus ofertas de reclutamiento y contenidos afines llegan a quienes les podrían parecer “más llamativas”.

Dicha amplificación ocurre debido a que las recomendaciones de contenido se dan según las interacciones de los usuarios en comentarios, hashtags, país en el que se publicó, contenido que se omite, ubicación, tipo de dispositivo, entre otros.

“La evidencia apunta a que las recomendaciones de contenido pueden estar ligadas no solo a las preferencias de los usuarios, sino también a vulnerabilidades sociodemográficas que son parte de la identidad del usuario”, afirmaron.

Al menos dos esquemas han sido detectados en el reclutamiento en redes

La organización civil Reinserta señaló que hay al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado en México (Reuters)

La investigación también permitió identificar que los espacios digitales funcionan con al menos dos esquemas de reclutamiento forzado:

Facilitan que ofertas de trabajo falsas lleguen a quienes buscan empleo (sin que se verifique su autenticidad).

Permiten que usuarios consuman de manera regular contenido relacionado con organizaciones criminales que favorecen el reclutamiento.

Cabe señalar que tras el descubrimiento del Rancho Izaguirre fueron identificadas y dadas de baja 39 cuentas dedicadas a temas de reclutamiento en TikTok, además fueron detenidos sujetos que estarían dedicados a esta actividad en el predio, integrantes del CJNG.

Ante estos hechos, tanto el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco como el Seminario sobre Violencia y Paz solicitaron una reunión con representantes de Meta y TikTok para implementar acciones contra el reclutamiento forzado en sus plataformas.