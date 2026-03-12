México

Reportan el asesinato de Claudia Ivette Estrada, líder del PRI en Ometepec: Añorve exige justicia

El PRI Guerrero exigió que el discurso de justicia en el marco del Día Internacional de la Mujer se traduzca en hechos

Asesinan a lideresa del PRI
Asesinan a lideresa del PRI en Ometepec, Guerrero.

La tarde de este jueves se dio a conocer que Claudia Ivette Rodríguez Estrada, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Ometepec en la Costa Chica de Guerrero, fue asesinada a balazos.

Medios locales informan que el crimen habría ocurrido la noche del 11 de marzo cuando Rodríguez Estrada se encontraba al interior de su tienda, ubicada a la orilla de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la comunidad de Milpillas, donde también fungió como comisaria.

PRI condena crimen contra presidenta seccional de Ometepec

El Comité Directivo del PRI en Guerrero condenó el asesinato de Claudia Ivette Rodríguez Hernández, presidenta seccional del partido en Ometepec: “La inseguridad que padece nuestro país nos afecta a todas y todos; no hay un municipio en el que una familia no se vista de luto diariamente”.

La dirigencia estatal exigió a las autoridades esclarecer el crimen y aplicar justicia. Además, recordó que Rodríguez Hernández se desempeñó como comisaria municipal en la comunidad de Milpillas y reiteró el llamado a que el discurso de justicia se traduzca en acciones concretas, especialmente en el marco del Día Internacional de la Mujer:

El discurso de justicia en el marco del Día Internacional de la Mujer debe convertirse en hechos, para casos tan lamentables como este".

El partido expresó su solidaridad con los familiares y amistades de la víctima, asimismo, reiteró su respaldo ante la pérdida.

Añorve pide investigación a fondo

A través de su cuenta oficial en X, el senador y coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, condenó el crimen perpetrado en contra de Claudia Ivette Rodríguez Estrada, exigió una investigación a fondo y con resultados inmediatos:

Exigimos a las autoridades una investigación a fondo y resultados inmediatos. Este crimen no puede quedar impune. ¡Exigimos justicia! Mi respaldo total a Alejandro Bravo Abarca, como dirigente del PRI en Guerrero, y mi solidaridad con la familia de Claudia Ivett y sus seres queridos”.

