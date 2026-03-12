Posponen la Feria de la Flor en Cuernavaca por crisis de seguridad en Morelos tras feminicidios de alumnas de la UAEM

La violencia y el dolor social obligaron a posponer una de las fiestas más tradicionales de Cuernavaca.

La tradicional Feria de la Flor de Cuernavaca fue pospuesta por el ayuntamiento debido al clima de tensión social y la crisis de seguridad que atraviesa el estado de Morelos, particularmente tras los recientes feminicidios de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El alcalde José Luis Urióstegui informó que la decisión se tomó en coordinación con la gobernadora Margarita González Sarabia, al considerar que las condiciones actuales no son adecuadas para celebrar un evento masivo de carácter festivo.

Crisis de seguridad en Morelos lleva a posponer la Feria de la Flor

Durante una conferencia, el presidente municipal explicó que el contexto social generado por los recientes hechos de violencia influyó en la determinación del gobierno local.

Señaló que, ante la situación que vive la comunidad universitaria, realizar una feria dedicada al esparcimiento resultaría contradictorio.

Morelos enfrenta un aumento en los índices de violencia, con casos de homicidio, feminicidio y robo que generan preocupación entre la ciudadanía. FOTO: CRISTIÁN HÉRNANDEZ /CUARTOSCURO.COM

Urióstegui señaló que el ambiente social exige respeto y sensibilidad ante los hechos recientes, por lo que el ayuntamiento optó por aplazar el evento hasta que existan condiciones más favorables.

El alcalde aclaró que la feria no ha sido cancelada definitivamente, sino que se realizará en una fecha aún por definir.

Feminicidios de estudiantes de la UAEM sacuden a la comunidad universitaria

La decisión ocurre después de los asesinatos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, ambas estudiantes de 18 años vinculadas a la UAEM.

Kimberly, alumna de contaduría, desapareció tras dirigirse al campus Chamilpa en Cuernavaca y fue localizada sin vida once días después.

Por este caso fue detenido Jared Alejandro N, presuntamente relacionado con la venta de droga en los alrededores del campus.

La familia de Kimberly denunció su desaparición desde el pasado 21 de febrero. Crédito: FGE Morelos

Pocos días después se reportó la desaparición de Karol Toledo, quien estudiaba en el plantel de Mazatepec. Su cuerpo fue hallado en el municipio de Coatetelco.

Los casos generaron indignación entre estudiantes, quienes iniciaron protestas, marchas y la toma de algunas instalaciones universitarias para exigir justicia y mayor seguridad.

Protestas estudiantiles y paro universitario en Morelos

Tras los feminicidios, estudiantes de la UAEM iniciaron movilizaciones en distintos municipios del estado, incluyendo Cuernavaca, Mazatepec y Jojutla.

Las protestas han incluido marchas, jornadas de búsqueda con familiares y la toma de edificios universitarios, como la torre de rectoría y el campus Chamilpa.

Estudiantes de la UAEM realizaron marchas y tomas de instalaciones para exigir justicia y mayor seguridad tras los recientes feminicidios. REUTERS/Toya Sarno Jordan

En varios planteles también se suspendieron clases presenciales.

Los estudiantes exigen justicia para sus compañeras y medidas reales para frenar la violencia en los alrededores de la universidad.

Autoridades anuncian medidas de seguridad y apoyo a estudiantes

Ante la presión social, autoridades estatales y universitarias anunciaron diversas acciones para reforzar la seguridad en los campus.

Entre las medidas planteadas se encuentran:

Implementación de un plan integral de seguridad universitaria

Refuerzo de la coordinación entre autoridades universitarias y corporaciones de seguridad pública

Instalación de “Puntos Violeta” para atención y protección de mujeres

Acompañamiento psicológico con perspectiva de género para estudiantes

Revisión de protocolos ante protestas y manifestaciones

Estas acciones buscan responder a las exigencias de la comunidad universitaria y reducir los riesgos para los estudiantes.

Qué es la Feria de la Flor de Cuernavaca y su importancia cultural

La Feria de la Flor, también conocida como Feria de la Primavera, es uno de los eventos más tradicionales de Cuernavaca.

El ayuntamiento de Cuernavaca pospuso la Feria de la Flor debido al contexto de inseguridad y tensión social en Morelos.

Habitualmente se celebra entre marzo y abril y reúne actividades culturales, comerciales y recreativas.

El evento suele instalarse en la zona de Vista Hermosa y destaca por su enfoque familiar y comunitario.

Entre sus principales características se encuentran:

Venta de plantas y flores por viveristas locales

Presentaciones musicales en el teatro del pueblo

Exhibición de productos artesanales y gastronómicos

Juegos mecánicos y áreas de entretenimiento

Exposiciones agropecuarias y actividades culturales

Para 2025 se había previsto realizarla del 11 al 20 de abril en el recinto ferial del Hípico Vista Hermosa, con espectáculos musicales y actividades tradicionales.

Aunque la feria fue pospuesta, el alcalde indicó que sí podrían realizarse conciertos organizados por iniciativa privada en el recinto ferial, con apoyo de seguridad por parte del municipio.

Inseguridad y violencia agravan el panorama en Morelos

La decisión de posponer la feria también ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el estado. Morelos registra altos niveles de delitos como homicidio doloso, extorsión, robo de vehículos y feminicidio.

La creciente violencia en Morelos ha afectado la vida cotidiana y la percepción de seguridad entre la población. (Foto: Cuartoscuro)

En ciudades como Cuernavaca, una gran parte de la población reporta sentirse insegura, mientras que la presencia de grupos delictivos y la violencia han impactado tanto la vida cotidiana como las actividades económicas y educativas.

En este escenario, las autoridades municipales consideran que esperar mejores condiciones sociales permitirá retomar la Feria de la Flor en un ambiente más adecuado para la convivencia familiar.