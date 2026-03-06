Tres feminicidios en la UAEM en menos de un año: los casos de Aylin, Kimberly y Karol que indignan a Morelos

Tres estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fueron víctimas de feminicidio en menos de un año. Los casos de Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez detonaron protestas, marchas y exigencias de justicia en la comunidad universitaria. (Redes sociales)

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) vive uno de sus momentos más críticos. Tres estudiantes —Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez— fueron víctimas de feminicidio en menos de un año, una violencia que ha provocado indignación y movilizaciones en el estado.

Las protestas y exigencias de justicia ocurren en la antesala del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en medio de un clima de miedo, dolor y presión para que las autoridades actúen frente a la violencia de género.

Los casos de Aylin, Kimberly y Karol reflejan la gravedad de la situación y el sentimiento de vulnerabilidad que hoy atraviesa a estudiantes y docentes de la universidad.

El caso de Aylin Rodríguez Fernández

Aylin Rodríguez Fernández. (Redes sociales)

Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de quinto semestre de Psicología en la UAEM, fue reportada como desaparecida el 3 de abril de 2025.

Su familia realizó la denuncia a las 15:00 horas y la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos emitió una ficha para su localización. Durante la madrugada del viernes 4 de abril, una llamada alertó a la policía municipal sobre una agresión en una vivienda de la colonia Morelos, en Jiutepec.

Al llegar, los agentes encontraron a Aylin inconsciente. Los primeros auxilios no lograron reanimarla y se confirmó su fallecimiento a causa de golpes y otras lesiones físicas. La vivienda pertenecía a su novio, quien fue identificado por la Fiscalía General del Estado de Morelos como Uriel “N”, también estudiante y pareja sentimental de la víctima, quien fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

La noticia provocó una marcha silenciosa organizada por la Facultad de Psicología, que partió del campus universitario con pancartas exigiendo justicia y esclarecimiento del caso. En un comunicado, la UAEM condenó el crimen y expresó: “La comunidad lamentamos la terrible pérdida de nuestra estudiante Aylin Rodríguez Fernández”.

Colectivos feministas acusaron a la gobernadora Margarita González Saravia y a la rectora Viridiana León Hernández de falta de políticas efectivas para prevenir la violencia de género y de minimizar las denuncias, lo que, afirmaron, contribuye a la impunidad.

El caso de Kimberly Joselin Ramos Beltrán

El cuerpo de la joven fue entregado este miércoles 4 de marzo a sus familiares. Crédito: Google Maps y FGE Morelos

Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años, estudiaba en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM. El 20 de febrero de 2026 salió de su casa en Cuernavaca para dirigirse al campus universitario y mantuvo contacto con su familia hasta avisarles que ya había llegado.

Esa fue la última comunicación. Su familia denunció la desaparición el 21 de febrero y se activaron protocolos de búsqueda, que incluyeron operativos interinstitucionales, revisión de videograbaciones y rastreo digital de dispositivos. La ficha de búsqueda fue ampliamente difundida entre la comunidad universitaria, colectivos y redes sociales.

La desaparición y hallazgo de Kimberly provocó una intensa movilización social. El 26 de febrero, familiares y cientos de estudiantes marcharon por las calles de Cuernavaca hacia sedes gubernamentales, denunciando la lentitud en las investigaciones y exigiendo su localización con vida.

Ficha de desaparición de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM. Crédito: FGE Morelos

El 27 de febrero, las instalaciones universitarias se convirtieron en escenario de protesta durante más de ocho horas, con cierre de accesos al campus y exigencia de presencia de autoridades universitarias y estatales.

La rectora Viridiana Aydeé León Hernández y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Nadxieellii Carranco Lechuga, acudieron a dialogar con la comunidad.

Las movilizaciones se intensificaron. El plantel Chamilpa fue cerrado nuevamente el fin de semana previo a la localización del cuerpo. El lunes 2 de marzo, estudiantes tomaron la Torre de Rectoría y se registraron daños en el lobby de entrada.

La búsqueda se extendió durante 11 días hasta que ese mismo lunes autoridades localizaron su cuerpo en una zona boscosa del poblado de Chamilpa, al norte de Cuernavaca, cerca de la UAEM.

Jared Alejandro ‘N’, estudiante de la UAEM y expareja de la víctima, fue detenido por su presunta relación con el asesinato de Kimberly.

La Fiscalía de Morelos confirmó su identidad tras estudios periciales. El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, se comprometió a que habría justicia y que el caso no quedaría impune.

Durante las investigaciones, la fiscalía detuvo a Jared Alejandro “N”, estudiante de la UAEM y expareja sentimental de Kimberly. En su domicilio se encontraron pertenencias de la víctima, como su celular y credencial.

El detenido fue vinculado a proceso por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada y se le impuso prisión preventiva como medida cautelar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó en conferencia matutina que el caso luego fue tipificado como feminicidio.

El 3 de marzo la Fiscalía confirmó que el cuerpo localizado un día antes correspondía a Kimberly Joselin, tras los estudios periciales realizados por las autoridades.

El caso de Karol Toledo Gómez

No se conoce su paradero desde el 2 de marzo (Fiscalía de Morelos)

Mientras la comunidad universitaria seguía conmocionada por el caso de Kimberly, otro hecho volvió a encender las alarmas: la desaparición de Karol Toledo Gómez, de 18 años, estudiante de Derecho en la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, una sede regional de la UAEM en la zona sur de Morelos.

Según las versiones, Karol fue vista por última vez cerca de la institución cuando salió a comprar alimentos. Su familia denunció la desaparición y la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas implementó operativos de búsqueda.

La rectora Viridiana Aydeé León Hernández expresó su “profunda preocupación” mediante un comunicado y extendió solidaridad y acompañamiento a la familia de Karol. Solicitó “acciones inmediatas, eficaces y coordinadas” a las autoridades para avanzar en su localización y agotar todas las líneas de investigación.

El mensaje compartid en redes sociales (Facebook/Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec)

El 5 de marzo, elementos del Ejército Mexicano, policías estatales y municipales localizaron el cuerpo de Karol a un costado de la carretera Coatetelco-Miacatlán, envuelto en cobijas y bolsas de plástico negras. Tras las pruebas periciales, la Fiscalía de Morelos confirmó la identidad de la joven.

La institución se comprometió a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos, mientras el secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que se investigan amenazas dirigidas a mujeres del entorno cercano de Karol.

Feminicidios en México y Morelos: cifras que explican el dolor y la indignación

La crisis de feminicidios que afecta a la UAEM se inscribe en una problemática nacional persistente. Según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2026 se registraron 54 víctimas de feminicidio en el país. Cuatro entidades concentran el 38.9% de estos casos, con Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas a la cabeza.

Feminicidios en México. | Jovani Pérez

Morelos, aunque no encabeza la lista por número absoluto de víctimas, se ubica entre los estados con mayor tasa de feminicidio: 0.28 por cada 100 mil mujeres, muy por encima del promedio nacional de 0.08.

Este dato coloca a la entidad como una de las más peligrosas proporcionalmente para las mujeres, reforzando la percepción de vulnerabilidad y el reclamo social por justicia.

La tendencia histórica es preocupante: en 2025 se contabilizaron 725 feminicidios en el país, la mayoría en mujeres mayores de edad, pero con una presencia constante de víctimas menores.

Estas cifras y tendencias explican la magnitud de la indignación en la comunidad universitaria y en la sociedad morelense. Los feminicidios de Aylin, Kimberly y Karol no son hechos aislados, sino reflejo de una crisis nacional que exige respuestas inmediatas y profundas.