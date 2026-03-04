UAEM implementará acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género tras el feminicidio de Kimberly Joselin

Estudiantes de la UAEM realizaron manifestaciones para exigir justicia y mayor seguridad tras el asesinato de Kimberly.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) anunció la puesta en marcha de nuevas acciones para fortalecer el bienestar y la seguridad de su comunidad, luego del feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante desaparecida desde el pasado 20 de febrero y localizada sin vida 11 días después en un predio contiguo al campus norte de la institución.

El caso, que ha conmocionado a la sociedad, generó una respuesta inmediata de la universidad, que declaró estar de luto y expresó su solidaridad con la familia de la joven y con toda la comunidad universitaria, a pesar de que en redes sociales circulan videos de la inconformidad del alumnado, el cual protesta contra el estado y la institución.

La rectora, Viridiana Aydeé León Hernández, comunicó que la universidad exigió justicia y urgió a que se refuercen las condiciones de seguridad en el estado. Además, reafirmó el compromiso institucional de colaborar con las autoridades y de mantener informada a la comunidad sobre las acciones emprendidas en el contexto de este caso.

Programas de orientación y acompañamiento psicológico

La joven se encontraba desaparecida desde el pasado 20 de febrero. Crédito: FGE Morelos

La UAEM informó que pondrá a disposición de las y los estudiantes programas específicos de orientación, acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género, los cuales también estarán abiertos al personal académico, administrativo, así como a madres y padres de familia.

La rectora León Hernández invitó a la comunidad universitaria a utilizar estos programas y a promoverlos en todos los ámbitos de la vida estudiantil y laboral.

El objetivo principal, según autoridades, es ofrecer espacios de atención, contención y escucha activa para quienes necesiten apoyo ante situaciones de violencia o vulnerabilidad dentro y fuera del campus.

La universidad subrayó la importancia de estos programas en el contexto actual, como parte de una política integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Refuerzo de la seguridad en el campus y alrededores

Estudiantes de la UAEM marcharon por las calles de Cuernavaca para exigir justicia y mayor seguridad tras el caso de Kimberly.

En respuesta directa al feminicidio de Kimberly Joselin, la UAEM inició el fortalecimiento de las medidas de seguridad dentro del campus y sus inmediaciones.

Entre las acciones destacadas se encuentran las siguientes:

Ampliación del personal de vigilancia

Capacitación en perspectiva de género

Mejora del alumbrado público

Instalación de botones de alerta

Actualización de protocolos de actuación ante situaciones de emergencia

Según el reporte de la universidad, mantienen coordinación con autoridades estatales y municipales para solicitar el aumento de la vigilancia en las zonas aledañas al campus, en el marco de las atribuciones de seguridad pública.

Por otra parte, en el comunicado, la UAEM precisó que el lugar donde fue hallado el cuerpo de Kimberly Joselin no se encuentra dentro del campus universitario.

Coordinación y disposición institucional

En el reporte oficial, la institución reiteró que desde el primer momento mantuvo comunicación permanente con la familia de Kimberly Joselin y con las autoridades encargadas de la investigación.

Además, según el informe, la institución entregó de manera oportuna toda la información y materiales requeridos, incluidos los videos solicitados durante las pesquisas.

La universidad manifestó su disposición total para colaborar con transparencia y responsabilidad durante el desarrollo de las investigaciones. Según el comunicado, la indagatoria corresponde a las autoridades competentes, por lo que la UAEM continuará facilitando todos los elementos necesarios para el esclarecimiento del caso.

La rectora León Hernández condenó toda forma de violencia y llamó a la unidad de la comunidad universitaria para consolidar espacios seguros para estudiantes, personal académico y administrativo. La universidad expresó su determinación de trabajar en la construcción de paz y de cerrar el paso a la violencia con acciones firmes y coordinadas.

A pesar del comunicado institucional y los compromisos, un sector del alumnado parece no estar de acuerdo con las acciones, señalando que las instituciones incurrieron en omisiones tras la desaparición de Kimberly Joselin.

Hasta el momento el caso mantiene un joven preso, el cual es señalado como pareja sentimental de la joven asesinada y también estaría identificado como alumno de la UAEM.