“Mi esposa no me dejó despedirme”: la llamada que salvó al único sobreviviente del derrumbe en San Antonio Abad

Ángel Miranda, único sobreviviente del derrumbe de un edificio en demolición en San Antonio Abad, relató cómo una llamada con su esposa lo impulsó a remover escombros y arrastrarse hasta donde sus compañeros lograron rescatarlo. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

El pasado 9 de marzo de 2026, Ángel Miranda, operador de maquinaria pesada de 42 años, se convirtió en el único sobreviviente del colapso de un edificio en proceso de demolición ubicado sobre calzada San Antonio Abad, en la Ciudad de México.

Ángel Miranda y sus compañeros, Iván Raúl Vega Montiel y Angélico Mejía, compartían la hora de comida cuando la estructura cedió sin previo aviso. “Recuerdo que mis compañeros estábamos comiendo en ese momento y ocurrió la desgracia, el derrumbe. Y siento mucho por mis compañeros que no pudieron salir”, narró Miranda en entrevistas con Telediario y Nmás.

El trabajador describió que el desplome fue “en segundos”, sin margen para reaccionar. “No nos dio mucho tiempo de reaccionar. Fue en segundos. Sentimos la losa, las demás encima y empezamos a caer piso por piso”, explicó.

CIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Un edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, esquina con Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, a un lado del metro San Antonio Abad en la alcaldía Cuauhtémoc. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Añadió que al mirar a su amigo Angélico comprendió la gravedad: “Nada más volteé a ver a mi amigo Angélico y él con la mirada también, al parecer nos dijimos que, que era todo, que hasta ahí llegamos”.

Miranda detalló que, al registrarse el colapso, se encontraba junto a la máquina que operaba su compañero. “Estoy seguro de que eso me salvó la vida”, afirmó, pues cuenta que logró meter la cabeza bajo la máquina y evitó que las losas le aplastaran el cráneo, aunque sufrió heridas de consideración: “No sé el porqué mi cabeza soportó un golpe así, tan excesivo. Lo soporté. Las varillas que estaban abajo de mí nunca se me enterraron”, relató el sobreviviente.

La llamada a su esposa: “M obligó a salir”

Entre la confusión y el dolor, Ángel Miranda consiguió tomar su celular y marcó a su esposa para despedirse, convencido de que no sobreviviría.

“Me quería despedir de mi esposa, de mis hijos, pero mi esposa no me dejó despedirme. Me dijo que no, que no era el momento, que yo tenía que salir, que tenía que salir por mis medios y que mejor le colgara y le marcara a algún amigo que supiera cómo podría rescatarme o algo por el estilo”, recordó.

Motivado por la determinación de su esposa, Miranda utilizó su única mano libre y comenzó a remover los escombros que lo cubrían. “Tenía la mano izquierda libre y empecé a quitarme los escombros de encima y los empiezo a poner a un lado como si apuntalara”, explicó.

En ese momento, llamó también a un amigo que pudo avisar a otros trabajadores dónde se encontraba. “El amigo, el que me marcó, ya le había comentado a mis compañeros dónde pudieran encontrarme y ellos hicieron una salida por una orilla izquierda y yo me arrastré hasta que llegué ahí con ellos y ellos ya me sacaron”.

“Lo que me salvó la vida fue que mi esposa me obligó a salir de ahí”, enfatizó.

¿Cuáles fueron sus lesiones?

Luego de ser liberado de entre los restos del edificio, Ángel Miranda fue trasladado de urgencia al Hospital General Rubén Leñero. El personal médico realizó estudios de imagen y tomografías, donde descartaron daños internos graves o fracturas.

Las autoridades capitalinas se encuentran en el lugar en búsqueda de la última persona atrapada. (TW @SGIRPC_CDMX)

Miranda resultó con una inflamación en el pulmón izquierdo, lesiones en la cadera, heridas en el rostro y la pérdida de la mayor parte de la dentadura.

“Me hicieron las tomografías y todo y me chequearon y dicen que no tengo algo muy delicado, que mi cuerpo soportó todo y no le echan a más de dos, tres meses que yo me recupere”, aseguró.

El propio sobreviviente admitió que, tras el rescate, perdió el conocimiento. Desde su casa en Iztapalapa, donde permanece en reposo absoluto, Miranda reflexiona sobre el sentido de esta experiencia.

“Una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad y también creo que tengo que hacer las cosas mejor, cambiar tal vez en mí, ser mejor persona con mis hijos, con mi esposa, con la gente”.

Miranda señaló que lleva años en el sector de la construcción y que nunca había presenciado un colapso de tal magnitud.

Horas de rescate, tres muertos y una investigación en curso

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2026.- La mañana de este martes fue rescatado el tercer y último cuerpo de un trabajador tras el colapso de edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, esquina con Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, a un lado del metro San Antonio Abad en la alcaldía Cuauhtémoc. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El edificio donde trabajaba Ángel Miranda se encontraba en proceso de demolición, pues la estructura ya mostraba daños severos desde los terremotos de 1985 y 2017, lo que pudo haber sido determinante para el colapso. “Yo creo que el edificio ya estaba muy, muy lastimado de tiempo y eso fue lo que ocasionó que se viniera abajo”, dijo.

Al momento del incidente no había maquinaria pesada en funcionamiento, lo que descarta una falla operativa inmediata.

Las labores de rescate se extendieron por 18 horas hasta que fue recuperado el último cuerpo. Los tres trabajadores fallecidos, Marcelino Moreno, Iván Raúl Vega Montiel y Angélico Mejía, perdieron la vida por traumatismo múltiple tras el colapso de las losas, según constató el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO).

En el ámbito legal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) abrió una investigación por homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad. Los encargados de la obra, identificados como Juan ‘N’ y Roberto ‘N’, han sido llamados a declarar para determinar las posibles responsabilidades de la empresa contratista, especialmente en relación con la falta de protocolos de seguridad.