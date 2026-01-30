¿Cómo tramitar la Tarjeta Única al estilo Jalisco para acceder a la tarifa de 11 pesos en el transporte público?

Gobernador de Jalisco insta a la ciudadanía a obtener la tarjeta del transporte que permitirá pagar una cuota de 11 pesos. Crédito: @GobiernoJalisco

El acceso a una tarifa preferencial en el transporte público de Jalisco ya es una realidad para quienes realicen el trámite de la Tarjeta Única al estilo Jalisco, conforme lo anunciado por el propio gobernador, Pablo Lemus, en meses previos.

Este sistema busca simplificar la vida cotidiana al reunir en un solo plástico opciones de pago, beneficios sociales y herramientas financieras, modificando la experiencia de movilidad y trámites en el estado.

Beneficios principales de la Tarjeta Única al estilo Jalisco

Entre los beneficios más destacados se encuentra la posibilidad de viajar en transporte público por 11 pesos en lugar de los 14 pesos habituales. Este ahorro impacta directamente en el gasto diario de miles de usuarios.

La tarjeta también permite inscribirse al sistema de Mi Bici y acceder al Seguro Médico al estilo Jalisco, ampliando su utilidad más allá del transporte.

Otros usos que ofrece incluyen:

Acceso a apoyos económicos del Gobierno de Jalisco .

Descuentos en recargos y multas.

Pagos a meses sin intereses en comercios seleccionados.

Funcionalidad como tarjeta de débito/crédito, lo que permitirá retirar efectivo, recibir remesas, ingresar dinero, pagar servicios y comprar en establecimientos físicos y digitales.

La Tarjeta Única al estilo Jalisco permitirá una acceder a una tarifa de 11 pesos en el transporte público. (Crédito: X/@GobiernoJalisco)

Proceso de registro y requisitos

El trámite inicia en la página oficial de la tarjeta. Para completar el registro, es necesario contar con:

INE vigente.

Comprobante de domicilio en Jalisco.

Número de celular personal.

Durante el proceso, el sistema solicita aceptar los términos y condiciones, además de registrar un correo electrónico y subir los documentos solicitados. La validación de la información puede demorar hasta una semana.

Cuando se verifica la información, las personas reciben un SMS con instrucciones para agendar una cita. Es fundamental llevar al módulo asignado el acuse de recibo impreso y copia del INE por ambos lados al momento de recoger la tarjeta.

El periodo para realizar el pre-registro y agendar la cita abarca del 12 de enero al 31 de marzo de 2026.

Opciones para recargar la Tarjeta Única

La recarga de la Tarjeta Única puede realizarse en:

Módulos y máquinas de recarga dentro de estaciones de Mi Tren , Mi Macro y Sitren .

Tiendas y puntos autorizados.

Módulos oficiales del Gobierno de Jalisco, sobre todo durante jornadas de entrega y atención.

Quienes tengan dudas pueden consultar la sección de preguntas frecuentes en la página oficial o enviar un mensaje de WhatsApp al número 33 51 10 30 09 para recibir orientación personalizada.

El Gobierno de Jalisco decidió centralizar los beneficios en un solo medio de identificación, por lo que quienes ya contaban con descuentos como estudiantes, adultos mayores o personas con discapacidad deben realizar el cambio de su antigua credencial.

Las autoridades han aclarado que los beneficios no se eliminan con este proceso. Al contrario, el descuento o apoyo previamente obtenido se transfiere directamente a la nueva tarjeta.