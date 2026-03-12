Asesinan a balazos en Tlalpan a exlíder sindical del ISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla

(X/@IzgMadeel)

Un automovilista fue asesinado a balazos la noche de este miércoles 11 de marzo por un motociclista que lo interceptó mientras circulaba por calles de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

De manera extraoficial, autoridades identificaron a la víctima como Luis Miguel Victoria Ranfla, de 65 años, exlíder sindical del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Así lo informó el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de X: “Las autoridades identificaron al conductor de la camioneta tiroteada en la zona de Tlalpan. Se trata de Luis Miguel Victoria Ranfla de 65 años. Fue líder sindical durante una década”.

¿Cómo fue el ataque?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC CDMX), tras el ataque el conductor perdió el control del vehículo, invadió los carriles centrales del Periférico Sur y se impactó contra el muro de contención y otro vehículo.

Según reportes preliminares recogidos por Foro TV y el propio Carlos Jiménez, el agresor disparó de manera directa al conductor de la camioneta en al menos cinco ocasiones. Trasciende que la acompañante de la víctima resultó con heridas leves.

En el incidente, el impacto provocó daños a otra camioneta, tripulada por una mujer que, según las primeras versiones, resultó ilesa.

Paramédicos y personal de la SSC CDMX acudieron de inmediato al lugar, donde constataron que el conductor de la camioneta murió en el sitio debido a las heridas provocadas por los disparos. La zona fue acordonada por elementos de la SSC CDMX, quienes dieron aviso al agente del Ministerio Público.

Imágenes que circulan en redes sociales dejan ver que la camioneta de color oscuro presenta múltiples impactos de bala en el cristal de la puerta del conductor, donde el vidrio se muestra estrellado y con orificios visibles. El vehículo quedó detenido en los carriles centrales, con la puerta del conductor abierta. En la parte frontal, la defensa aparece desprendida y dañada, lo que evidencia el choque contra el muro de contención tras perder el control.

De momento, los carriles centrales de Periférico Sur se encuentran cerrados, por lo que se registra gran carga vehicular en las laterales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) también fue notificada para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Los servicios periciales realizaron el levantamiento de indicios balísticos y recolectaron testimonios de testigos. Según declaraciones difundidas por Foro TV, las cámaras de videovigilancia de la ciudad ya se encuentran bajo análisis para facilitar la identificación del o de los probables responsables.

Perfil de Luis Miguel Victoria Ranfla

Luis Miguel Victoria Ranfla fue un líder sindical destacado en el sector público de México. Presidió el Comité Ejecutivo Nacional del SNTISSSTE durante una década, tras asumir el cargo en 2013 y ser reelecto de manera unánime.

En su trayectoria, Victoria Ranfla impulsó acuerdos con la administración del ISSSTE y con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), lo que permitió consolidar logros como el fortalecimiento de la representación sindical, la recuperación de la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación del ISSSTE y el aumento en la entrega de créditos y prestaciones para los trabajadores. Su liderazgo fue respaldado por delegados sindicales y reconocido por autoridades del sector salud.