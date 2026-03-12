Andrea Chávez confirma que buscará la gubernatura de Chihuahua en 2027 pese a acusaciones de campaña anticipada

Su declaración marca uno de los primeros posicionamientos públicos dentro de Morena sobre la sucesión en Chihuahua. (Foto: Instagram / @andreachaveztre)

La senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, confirmó públicamente su interés en competir por la gubernatura de Chihuahua en las elecciones de 2027, con lo que se coloca entre los perfiles que comienzan a perfilarse dentro del partido para encabezar la contienda estatal.

Durante una mesa de debate en el programa de la periodista Azucena Uresti en Grupo Fórmula, la legisladora fue cuestionada sobre si aspira a convertirse en coordinadora territorial de Morena en la entidad, figura que dentro del partido suele ser considerada como el paso previo para buscar una gubernatura.

Ante la pregunta directa, la senadora respondió de manera breve pero clara: “Espero que sí”, reconociendo así sus aspiraciones políticas rumbo a los próximos comicios estatales.

Andrea Chávez confirma aspiraciones para la gubernatura de Chihuahua en 2027

Las declaraciones de la legisladora marcan uno de los primeros posicionamientos públicos dentro de Morena en torno a la sucesión gubernamental en Chihuahua.

La senadora de Morena, Andrea Chávez, reconoce públicamente su interés en competir por la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La figura de coordinación territorial ha cobrado relevancia dentro del partido, ya que permite a los aspirantes recorrer el estado, fortalecer su estructura política y consolidar presencia entre la militancia.

Aunque formalmente no se trata de una candidatura, este cargo suele interpretarse como una antesala estratégica para quienes buscan competir por una gubernatura.

La propia Andrea Chávez dejó entrever que su objetivo es encabezar ese proceso organizativo en el estado, lo que le permitiría consolidar su proyecto político rumbo a 2027.

Morena define calendario interno rumbo a las elecciones de 2027

Las aspiraciones de la senadora se dan en medio de la preparación interna de Morena para los comicios de 2027, en los que estarán en juego 17 gubernaturas en el país.

Morena estableció un calendario interno para organizar sus estructuras territoriales de cara a las elecciones de 2027.

El Consejo Nacional del partido estableció un calendario para organizar su estructura territorial antes del inicio formal del proceso electoral.

Entre las fechas clave del proceso destacan:

22 de junio: anuncio de los perfiles que competirán por las 17 gubernaturas.

3 de agosto: designación de coordinaciones distritales federales .

21 de septiembre: definición de coordinaciones municipales .

8 de noviembre: nombramiento de coordinaciones distritales locales.

Este esquema permite a los aspirantes realizar actividades políticas y recorridos territoriales sin incurrir en actos anticipados de campaña, regulados por la legislación electoral.

Adán Augusto López menciona a Chávez como perfil fuerte en el estado

El nombre de la senadora ya había sido mencionado previamente dentro del partido como una posible aspirante.

El excoordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, señaló en febrero pasado que Andrea Chávez se encontraba entre los perfiles con mejor posicionamiento político en Chihuahua.

El excoordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, mencionó a Andrea Chávez como uno de los perfiles con mayor posicionamiento político en Chihuahua.

Estas declaraciones reforzaron la percepción de que la legisladora podría convertirse en una de las principales cartas del partido para competir por el gobierno estatal, actualmente encabezado por la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván.

Caravanas de Salud generan críticas de la oposición

La proyección política de la senadora también ha estado acompañada de polémica.

En particular, la oposición ha cuestionado la estrategia denominada “Caravanas de Salud”, implementada desde 2025 para brindar atención médica en distintas comunidades.

El Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República al considerar que el uso de ambulancias rotuladas con el nombre e imagen de la legisladora podría constituir un acto anticipado de campaña.

a oposición ha cuestionado las Caravanas de Salud por el uso de ambulancias rotuladas con la imagen de Andrea Chávez, señalándolas como posibles actos anticipados de campaña.

Diversos críticos también han señalado que las unidades médicas han sido financiadas mediante donaciones empresariales, lo que ha generado cuestionamientos sobre el origen de los recursos.

Senadora rechaza acusaciones y habla de persecución política

Frente a estos señalamientos, Andrea Chávez ha defendido su iniciativa al asegurar que el objetivo de las caravanas ha sido acercar servicios médicos a comunidades vulnerables, particularmente en zonas con acceso limitado a atención sanitaria.

Además, la legisladora acusó al gobierno estatal de Chihuahua de emprender una campaña de persecución política en su contra, al tiempo que ha reiterado que sus acciones responden a una labor social y no a una estrategia electoral.

Mientras el proceso interno de Morena continúa en desarrollo, las declaraciones de la senadora evidencian que la carrera por la candidatura del partido en Chihuahua comienza a tomar forma, con miras a la contienda por la gubernatura en 2027.