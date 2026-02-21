México

Andrea Chávez anuncia que será mamá y comparte fotografía: “Regamos la tierra que pisamos”

La senadora de Morena confirmó la noticia con un emotivo mensaje en sus redes sociales

Andrea Chávez confirmó que está embarazada.

La tarde de este 20 de febrero de 2026, la senadora de Morena, Andrea Chávez, dio a conocer que será mamá, “Emil y yo enfrentaremos juntos el reto más importante de nuestras vidas”, parte de lo que escribió la chihuahuense en un largo mensaje en su cuenta de X.

Así fue el anuncio de Andrea Chávez

“Nubarrones asedian al mundo en el que vivimos: guerras, crisis climáticas e injusticias amenazan a una humanidad digna que sueña con el derecho de vivir en paz”, así comenzó lo compartido por la senadora de Morena.

En la publicación compartió una imagen junto a su prometido, el empresario joyero Emil Kamar, sosteniendo el ultrasonido que confirma el embarazo:

“Con mi corazón desbordado de alegría, y con la emoción a flor de piel, les comparto que Emil y yo enfrentaremos juntos el reto más importante de nuestras vidas, cuidando, forjando y formando a nuestro hijo, que hoy viene en camino, y que ya transformó de raíz, incluso antes de nacer, nuestra manera de amar y nuestra forma de ver el mundo”.

Andrea Chávez dio la noticia de su embarazo entre líneas llenas de un mensaje político.

Sin olvidar las criticas al gobierno de Maru Campos, la senadora destacó:

“Motivos nunca me faltaron para defender con amor y valentía el futuro de nuestra tierra, y en los ojos de cada infante he visto siempre al hijo mío, pero permítanme reconocer que hoy es más personal que nunca.

Mi hijo nacerá rodeado de amor, y nos dejaremos la piel en su educación, felicidad y futuro, pero no olvido ni por un segundo, que aún hay miles de niños en Chihuahua, en México y en el mundo que no tienen las mismas oportunidades”.

Las palabras de Chávez dejaron entrever que sí podría contender para la gubernatura de Chihuahua: “Si la energía ya me sobraba hoy la desbordo, y no descansaré ni un segundo hasta que en Chihuahua, nuestras niñas y nuestros niños tengan, al menos, esa primera oportunidad. No es sueño ni utopía: es nuestra obligación con los que vienen. Porque fueron, somos. Porque somos, serán”.

¿Quién es Emil Kamar, prometido de Andrea Chávez?

El pasado 14 de febrero, el nombre de Emil Kamar se destacó luego de la publicación de Chávez Treviño, en relación al Día del Amor y la Amistad. Este empresario, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, está relacionado con el sector joyero y comercial en la región fronteriza.

Sus actividades empresariales se concentran sobre todo en el norte del país y podrían extenderse con vínculos comerciales en Estados Unidos. Sin participación frecuente en el ámbito político ni en los medios, su historia personal y profesional ha generado mayor interés.

