Laura Itzel Castillo destaca la urgencia de garantizar igualdad salarial en México

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez señaló que la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una promesa pendiente en México, esto durante su conversatorio por el Día Internacional de la Mujer.

El evento, organizado por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), se centró en la necesidad de una perspectiva de género en la política institucional del Poder Judicial.

Durante la jornada, la presidenta del Senado enfatizó que el avance en derechos para mujeres y niñas está ligado de forma directa con el trabajo legislativo y judicial.

“Al Poder Legislativo le corresponde impulsar una legislación para que la igualdad sustantiva sea verdaderamente una realidad”, dijo Castillo, subrayando que los cambios legales deben traducirse en hechos concretos.

En el conversatorio participó la magistrada Clia Maya García, presidenta del TDJ, y Esthela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. También estuvieron presentes la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Mossa; la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva; la cantante de ópera mixe, María Reyna González; y la esquiadora olímpica Regina Martínez Lorenzo.

Llamado a la igualdad en el Poder Judicial y Legislativo

Castillo Juárez destacó la responsabilidad del Tribunal de Disciplina Judicial como órgano autónomo: visibilizar los derechos y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas dentro del Estado mexicano.

Según la presidenta del Senado, la labor del Tribunal debe centrarse en identificar y erradicar aquellas conductas que perpetúan brechas jurídicas de género.

“Tenemos que garantizar que efectivamente esto sea una realidad”, insistió la funcionaria, refiriéndose a la persistencia de la brecha salarial y las desigualdades estructurales.

Perspectiva de género como eje de transformación

La celebración del conversatorio evidenció que la perspectiva de género debe estar presente en cada decisión y política pública del Poder Judicial. La sensibilización del personal de este órgano autónomo es parte fundamental para identificar prácticas discriminatorias que aún persisten en la impartición de justicia.

Referencias históricas y antecedentes de la lucha feminista

La senadora recordó el Congreso Feminista de Yucatán en 1916, donde mujeres como Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torre sentaron bases para las futuras demandas de igualdad.

Mujeres en la Historia, Elvia Carrillo Puerto

Aquellos acontecimientos, señaló, permitieron avances en derechos jurídicos para mujeres y niñas en ámbitos familiares, laborales, económicos y de justicia.

El reconocimiento de estos antecedentes históricos refuerza la idea de que la igualdad de género no es una concesión reciente, sino el resultado de décadas de lucha y organización social.