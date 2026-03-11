PT y Verde estiran la liga, adelantan voto contra la reforma electoral de Sheinbaum

Los diputados Pedro Vázquez González y Ricardo Astudillo confirmaron que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México votarán en contra del dictamen de la reforma electoral en su forma actual.

La discusión de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum entró en una fase de tensión política en la Cámara de Diputados, luego de que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) adelantaran que votarán en contra del dictamen en el pleno, a pesar de que la iniciativa fue aprobada previamente en comisiones con los votos de Morena.

Reforma electoral de Sheinbaum avanza en comisiones, pero sin consenso político

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados de México aprobaron el dictamen de la reforma electoral con 45 votos a favor y 39 en contra, en una sesión que duró menos de dos horas.

La iniciativa avanzó únicamente con el respaldo de legisladores de Morena, mientras que los representantes del Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano adelantaron su voto en contra.

Con este escenario, Morena logró que el proyecto avanzara en comisiones; sin embargo, el dictamen deberá discutirse en el pleno, donde se requiere mayoría calificada, lo que pone en riesgo su aprobación si se mantienen las mismas posturas.

PT rechaza el dictamen y niega actuar con oportunismo político

Durante la sesión, el diputado Pedro Vázquez González anunció que la bancada del Partido del Trabajo (PT) se apartará del dictamen, aunque insistió en que la decisión no responde a intereses políticos.

El legislador afirmó que su partido no actúa con “mezquindad” ni oportunismo, y sostuvo que aún existen espacios para perfeccionar la propuesta.

En su intervención, subrayó que el PT considera que no se han agotado todas las posibilidades de diálogo para fortalecer el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación junto con la presidenta Sheinbaum.

Asimismo, recordó que la representación proporcional fue creada para dar voz a las minorías políticas y advirtió que cualquier modificación al sistema electoral debe garantizar la pluralidad.

Partido Verde también anuncia voto en contra por falta de equidad electoral

Por su parte, el diputado Ricardo Astudillo confirmó que el PVEM tampoco acompañará el dictamen en esta etapa del proceso legislativo.

El legislador explicó que, aunque su partido coincide con varios puntos de la iniciativa, el análisis del documento reveló aspectos que aún pueden perfeccionarse para garantizar condiciones de igualdad en la competencia democrática.

Astudillo señaló que la decisión se tomó con respeto hacia la propuesta presidencial, pero con la convicción de que las reformas electorales deben construirse mediante el diálogo entre las distintas fuerzas políticas.

Oposición acusa concentración de poder en la iniciativa

Las bancadas de oposición también manifestaron su rechazo al proyecto. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que la reforma fue elaborada sin una discusión amplia con partidos, especialistas y sociedad civil.

Entre las críticas más recurrentes se encuentra que la iniciativa podría concentrar mayor poder en el gobierno federal y que no aborda temas como la influencia del crimen organizado en las elecciones o el financiamiento ilícito en las campañas.

Algunos legisladores también cuestionaron que la propuesta no se haya discutido artículo por artículo y que el proceso legislativo haya sido acelerado.

Reforma electoral enfrenta prueba clave en el pleno de San Lázaro

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue enviado a la Mesa Directiva para que sea incluido en el orden del día del pleno de la Cámara de Diputados.

La discusión de la reforma electoral generó un ambiente de tensión política en la Cámara de Diputados de México. Imagen de archivo. EFE/José Méndez

Ahí se definirá el futuro de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal. Para ser aprobada, la iniciativa requiere una mayoría calificada, es decir, el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes.

Si las bancadas mantienen las posturas anunciadas durante el debate en comisiones, Morena quedaría sin los votos suficientes para sacar adelante la reforma, lo que abriría la puerta a nuevas negociaciones o a la presentación de una propuesta alternativa.

Principales críticas de los partidos a la reforma electoral

Señalan que la iniciativa no fue construida mediante un diálogo amplio con todas las fuerzas políticas .

Legisladores consideran que no aborda con claridad la intervención del crimen organizado en las elecciones .

También cuestionan que no incluye medidas suficientes contra el financiamiento ilícito en campañas .

Algunas bancadas advierten que la propuesta podría concentrar más poder en el gobierno federal .

Otros partidos pidieron una reforma electoral integral discutida artículo por artículo.