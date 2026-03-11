México

Con votos en contra del Verde y PT, Morena saca adelante la reforma electoral en comisiones

Este miércoles 11 de marzo la propuesta de Claudia Sheinbaum llegará al Pleno de la Cámara de Diputados

Claudia Sheinbaum presenta la reforma
Claudia Sheinbaum presenta la reforma electoral 2026. (Jovani Pérez)

La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada en comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Electoral con 45 puntos a favor de Morena, frente a 39 votos en contra emitidos por PAN, PVEM, PT, PRI y MC.

Partidos de oposición ya habían definido postura en contra, sin embargo, en la sesión de este martes durante la discusión el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México le dieron la espalda a la reforma de la presidenta. Cabe destacar que, por momentos hubo gritos y los desacuerdos resaltaron más, entre acusaciones de violencia política y faltas de respeto el dictamen pasó.

En Comisiones el dictamen pasó, aliados votaron en contra

El diputado del Verde, Ricardo Astudillo, explicó que, aunque coincidieron en impulsar una democracia más austera, el análisis del documento puso de manifiesto fallas que ponían en riesgo la equidad en la contienda; por ello, decidieron no respaldarlo:

“Con el mayor respeto hacia el esfuerzo que significa esta propuesta, y a pesar de coincidir en varios puntos, en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen, porque consideramos que la propuesta puede fortalecerse para alcanzar condiciones de igualdad en la contienda. Con respeto, responsabilidad, institucionalidad, y sabiendo que siempre puede perfeccionarse desde el diálogo”.

Por su parte, Pedro Vázquez González comunicó que el Partido del Trabajo votaría en contra y argumentó que se ha dado un linchamiento por sus señalamientos en contra de cambiar la modalidad de elección de los plurinominales: “Nos apartamos de este dictamen, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades ni cerradas todas las puertas para que la Cuarta Transformación siga creciendo al lado de la presidenta Sheinbaum”.

Información en desarrollo...

