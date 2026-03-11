Lo detectaron en Australia y lo detuvieron en Nayarit: procesan a hombre por trata de personas y pornografía infantil

El sujeto fue recluido en una cárcel tras hallarle el material (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas agravado pues habría difundido material de una persona menor de edad con fines sexuales.

Carlos Fernando “N” fue ubicado por agentes de seguridad de Australia y posteriormente fue capturado en el estado de Nayarit, actualmente está bajo la medida de prisión preventiva oficiosa y fue determinado un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

El informe de la Fiscalía General de la República (FGR) compartido el 10 de marzo detalla que el hombre recientemente procesado posiblemente usó redes sociales y enlaces para difundir imágenes, siete de las cuales participaron menores de 18 años.

Detectado desde Australia

De igual manera, el reporte establece que la detención fue resultado de “una amplia investigación, trabajos de inteligencia y colaboración internacional, particularmente con la Policía Federal de Australia, la Fiscalía General de la República (FGR) pudo identificar y posteriormente asegurar a Carlos Fernando “N”.

(FGR)

La identificación del material fue realizada a través de peritos en materia de medicina y psicología forense, lo cual permitió que efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaran un cateo en el municipio de Tuxpan.

Los elementos, en coordinación con el Gabinete de Seguridad arrestaron a Carlos Fernando “N” junto con dos computadoras portátiles, un par de memorias micro SD, un dispositivo de almacenamiento, tres discos duros, dos tabletas, celulares y otros objetos.

Dicho hombre está recluido en el CEFERESO número 4, El Rincón, en Tepic.

Condenan contra un hombre por abuso sexual en Guerrero

Por su parte, el mismo 10 de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó sobre la sentencia en contra de Luis “N”, quien fue hallado responsable del delito de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, cometido en perjuicio de una víctima menor de edad en Iguala.

Sujeto sentenciado en Guerrero (FGE Guerrero)

La FGE “logró que un juez dictara sentencia condenatoria de 8 años de prisión en contra de Luis “N”, por el delito de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, cometido en perjuicio de una víctima menor de edad de identidad reservada", puede leerse en el informe de las autoridades.

Luis “N” pasará ocho años en prisión y además deberá realizar el pago correspondiente a la reparación del daño. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron el 5 de mayo de 2025.

De enero a noviembre de 2025 en México fueron abiertas más de 25 mil carpetas de investigación por el delito de abuso sexual, según compartió en una conferencia la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández.

“Seguramente denuncias hay más”, comentó la funcionaria en la conferencia ¿matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.