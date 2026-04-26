Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su solidaridad por ataque en carretera Panamericana

El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 20 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y el pueblo de Colombia tras el atentado ocurrido el sábado en la carretera Panamericana, a la altura de Cajibío, en el departamento del Cauca.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la dependencia subrayó: “México reitera que la violencia nunca será la vía para dirimir cualquier tipo de diferencia entre la población”.

Atentado en Cajibío, Cauca: saldo y contexto

De acuerdo con información de Infobae Colombia, el ataque perpetrado el sábado 25 de abril contra un autobús de servicio público en la vía Panamericana dejó 19 personas muertas y varios heridos. Medicina Legal inició el abordaje de los cuerpos, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias del atentado.

Hombres junto a vehículos dañados tras un ataque con explosivos que mató a más de una docena de personas en la carretera Panamericana en la zona de El Tunel en Cajibio, Colombia 26 de abril, 2026. REUTERS/Jair Coll

El incidente ocurrió cuando sujetos armados interceptaron y dispararon contra el vehículo, provocando la muerte de los ocupantes. El hecho generó conmoción en la región y reacciones de condena tanto a nivel nacional como internacional, en especial tras el incremento de hechos violentos en el suroccidente del país.

Reacciones oficiales y contexto regional

La SRE mexicana publicó su pronunciamiento como parte de las muestras de apoyo internacional tras la tragedia en Cajibío. Diversas entidades, entre ellas la Defensoría del Pueblo de Colombia y organismos de derechos humanos, también han exigido acciones urgentes para frenar la ola de violencia que afecta al departamento de Cauca.

Relatives of the victims react beside destroyed vehicles after an attack with explosives that killed over a dozen people on the Pan-American Highway in the El Tunel area of Cajibio, Colombia April 26, 2026. REUTERS/Jair Coll

En Colombia, el atentado ha sido atribuido preliminarmente a grupos armados ilegales que operan en la zona, donde persisten conflictos por el control territorial y el narcotráfico. Las autoridades reforzaron la presencia de fuerzas de seguridad en la carretera Panamericana y anunciaron investigaciones para dar con los responsables.

El número de víctimas fatales fue confirmado por las autoridades forenses la mañana de este domingo 26 de abril, tras la revisión en el lugar de los hechos.

Por su parte, el Gobierno de Cauca declaró tres días de duelo y luto oficial en conmemoración a las víctimas del atentado, nombrado como terrorista en Cajibío; como parte de esto, se izará la bandera del Departamento del Cauca y del Pabellón Nacional a media asta, así como empresas y escuelas durante el periodo de tiempo especificado.

- crédito Gobernación del Cauca

El gobierno colombiano reiteró su compromiso para brindar atención a los familiares de las víctimas y fortalecer las medidas de seguridad en la región.