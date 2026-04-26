México

Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su solidaridad por ataque en carretera Panamericana

Autoridades mexicanas acompañan la exigencia internacional de justicia para las víctimas de la tragedia en Colombia

Guardar
El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 20 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X
El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 20 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y el pueblo de Colombia tras el atentado ocurrido el sábado en la carretera Panamericana, a la altura de Cajibío, en el departamento del Cauca.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la dependencia subrayó: “México reitera que la violencia nunca será la vía para dirimir cualquier tipo de diferencia entre la población”.

Atentado en Cajibío, Cauca: saldo y contexto

De acuerdo con información de Infobae Colombia, el ataque perpetrado el sábado 25 de abril contra un autobús de servicio público en la vía Panamericana dejó 19 personas muertas y varios heridos. Medicina Legal inició el abordaje de los cuerpos, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias del atentado.

Hombres junto a vehículos dañados tras un ataque con explosivos que mató a más de una docena de personas en la carretera Panamericana en la zona de El Tunel en Cajibio, Colombia 26 de abril, 2026. REUTERS/Jair Coll
Hombres junto a vehículos dañados tras un ataque con explosivos que mató a más de una docena de personas en la carretera Panamericana en la zona de El Tunel en Cajibio, Colombia 26 de abril, 2026. REUTERS/Jair Coll

El incidente ocurrió cuando sujetos armados interceptaron y dispararon contra el vehículo, provocando la muerte de los ocupantes. El hecho generó conmoción en la región y reacciones de condena tanto a nivel nacional como internacional, en especial tras el incremento de hechos violentos en el suroccidente del país.

Reacciones oficiales y contexto regional

La SRE mexicana publicó su pronunciamiento como parte de las muestras de apoyo internacional tras la tragedia en Cajibío. Diversas entidades, entre ellas la Defensoría del Pueblo de Colombia y organismos de derechos humanos, también han exigido acciones urgentes para frenar la ola de violencia que afecta al departamento de Cauca.

Relatives of the victims react beside destroyed vehicles after an attack with explosives that killed over a dozen people on the Pan-American Highway in the El Tunel area of Cajibio, Colombia April 26, 2026. REUTERS/Jair Coll
Relatives of the victims react beside destroyed vehicles after an attack with explosives that killed over a dozen people on the Pan-American Highway in the El Tunel area of Cajibio, Colombia April 26, 2026. REUTERS/Jair Coll

En Colombia, el atentado ha sido atribuido preliminarmente a grupos armados ilegales que operan en la zona, donde persisten conflictos por el control territorial y el narcotráfico. Las autoridades reforzaron la presencia de fuerzas de seguridad en la carretera Panamericana y anunciaron investigaciones para dar con los responsables.

El número de víctimas fatales fue confirmado por las autoridades forenses la mañana de este domingo 26 de abril, tras la revisión en el lugar de los hechos.

Por su parte, el Gobierno de Cauca declaró tres días de duelo y luto oficial en conmemoración a las víctimas del atentado, nombrado como terrorista en Cajibío; como parte de esto, se izará la bandera del Departamento del Cauca y del Pabellón Nacional a media asta, así como empresas y escuelas durante el periodo de tiempo especificado.

- crédito Gobernación del Cauca
- crédito Gobernación del Cauca

El gobierno colombiano reiteró su compromiso para brindar atención a los familiares de las víctimas y fortalecer las medidas de seguridad en la región.

Temas Relacionados

Atentado CajibioSREColombiaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

La Orquesta Escuela Carlos Chávez sacude Bellas Artes: 200 jóvenes paralizan la sala con Réquiem de Verdi

Jóvenes músicos llenaron la Sala Principal con una de las obras más poderosas del repertorio clásico. El público no se fue igual...

La Orquesta Escuela Carlos Chávez sacude Bellas Artes: 200 jóvenes paralizan la sala con Réquiem de Verdi

Contingencia ambiental: ¿usar cubrebocas realmente ayuda a evitar enfermedades?

No todas las mascarillas ofrecen la misma protección frente a la contaminación, factor que puede marcar la diferencia entre desarrollar o no un padecimiento asociado con la mala calidad del aire

Contingencia ambiental: ¿usar cubrebocas realmente ayuda a evitar enfermedades?

Carne de ganso: los ancestrales beneficios nutrutivos que incluyen vitamina B12 y omega-3 para la salud cerebral

Este alimento, que recibe el aval de la FAO desde 2002 como opción ecológica clave, se distingue entre las aves por su alto contenido de hierro y grasas saludables

Carne de ganso: los ancestrales beneficios nutrutivos que incluyen vitamina B12 y omega-3 para la salud cerebral

Agua de horchata casera: receta tradicional fácil y refrescante paso a paso

Bebida clásica, dulce y perfecta para acompañar cualquier comida en días calurosos

Agua de horchata casera: receta tradicional fácil y refrescante paso a paso

¿Hay clases el lunes 27 de abril? SEP aclara si suspende actividades por el Día del Trabajo

Mayo es uno de los meses con más suspensiones de labores en secundaria, primaria y preescolar

¿Hay clases el lunes 27 de abril? SEP aclara si suspende actividades por el Día del Trabajo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a 8 policías de Manzanillo que operaban como “halcones” del CJNG

Procesan a 8 policías de Manzanillo que operaban como “halcones” del CJNG

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de abril: detienen a hombre que apuñaló y dejó en coma a Wendy en Edomex

Procesan a Efrén “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana, por secuestro exprés en Toluca

Hallan fosa clandestina en El Salto, Jalisco: credencial encontrada podría identificar a mujer desaparecida desde 2023

ENTRETENIMIENTO

El Chico Detergente en la CCXP 2026: límites creativos, dos seudónimos y vivir de la ilustración

El Chico Detergente en la CCXP 2026: límites creativos, dos seudónimos y vivir de la ilustración

Jesse & Joy hablan sobre el futuro del dueto tras rumores de separación: “También somos individuos”

Horacio Villalobos asegura que Endemol iniciará acciones jurídicas contra HotSpanish por presunto plagio

Supernova: Génesis 2026: estos son los ganadores por combate, según una proyección de IA

Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio: “Por ser novios eternos”

DEPORTES

Supernova Génesis 2026: a qué hora empiezan los combates y cuáles se podrán ver gratis

Supernova Génesis 2026: a qué hora empiezan los combates y cuáles se podrán ver gratis

¿Cuál es la relación de la familia Alfredo Harp Helú con los Padres de San Diego?

Quién es Alek Thomas, jugador de la selección mexicana que conectó el primer HR de la MLB Mexico City Series 2026

Liga Mx Femenil: estos serán los cruces de cuartos de final para la liguilla

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver el segundo juego de la MLB Mexico City Series 2026