Alexander Villatoro, alias “El Quichi”, se declaró culpable de explotar mexicanos en campos agrícolas de EEUU

Fotografía del sujeto antes de ser extraditado a EEUU por la FGR. Crédito: FGR

Este 10 de marzo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) confirmó que Alexander Villatoro Moreno, conocido como “El Quichi”, se declaró culpable en un tribunal federal de Tampa, Florida, por su papel en una red de explotación laboral que sometió a trabajadores mexicanos con estatus legal en campos agrícolas de ese país.

La acusación formal detalla que la organización criminal de “El Quichi” operó en el sureste de Estados Unidos y afectó a decenas de personas reclutadas con promesas falsas de empleo.

Todo ocurrió entre 2015 y 2017, cuando la empresa Los Villatoros Harvesting (LVH), dirigida por “El Quichi” y varios cómplices, reclutó de forma fraudulenta a ciudadanos mexicanos bajo la promesa de empleos temporales agrícolas a través de visas H-2A.

El esquema permitió el ingreso de trabajadores que, al llegar, enfrentaron condiciones de explotación y abuso en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte.

“El Quichi” fue detenido por autoridades mexicanas en el estado de Chiapas en julio de 2025 y posteriormente extraditado en noviembre del mismo año hacia EEUU.

Cómo operaba la red de explotación de LVH

Según documentos judiciales, LVH funcionaba como una organización criminal dedicada a someter a los trabajadores a jornadas extensas, seis o siete días por semana, con salarios inferiores a los establecidos por la ley estadounidense.

Según el reporte, las victimas tuvieron que pagar tarifas de contratación desproporcionadas y recibieron información falsa sobre el salario, las horas y las condiciones laborales que les esperaban.

El comunicado del DOJ detalló que los trabajadores fueron engañados sobre el reembolso de sus gastos, obligados a vivir en condiciones insalubres y amenazados si no cumplían con las demandas del grupo.

Las autoridades estadounidenses señalan que afectó a trabajadores mexicanos en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, los responsables, liderados por “El Quichi”, retuvieron pasaportes, impusieron deudas y recurrieron a amenazas tanto en territorio norteamericano como contra familiares en México.

Además, las autoridades federales señalaron que cuando iniciaron las investigaciones, “El Quichi” comenzó a obstruir los procesos, con la elaboración de nóminas falsas y la entrega de recibos de reembolso simulados a los trabajadores, intentando ocultar sus delitos.

El caso fue investigado por el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Condado de Palm Beach, que incluyó la participación del FBI, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina del Sheriff de Palm Beach.

Sentencias y cooperación internacional

Cuatro coacusados además de “El Quichi” admitieron su responsabilidad antes del juicio del líder.

Bladimir Moreno, hermano de “El Quichi”, acusado y propietario de LVH, se declaró culpable en 2022 y recibió una condena de 118 meses de prisión, junto con la obligación de pagar más de 175 mil dólares en restitución a las víctimas.

Efraín Cabrera Rodas y Christina Gamez, supervisores de la empresa, recibieron penas de 41 y 37 meses respectivamente.

Además, Guadalupe Mendes Mendoza, también identificada por las autoridades de EEUU como supervisora, fue sentenciada a ocho meses de arresto domiciliario y una multa de 5 mil 500 dólares.

La operación contó con el apoyo de entidades como el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la Coalición de Trabajadores de Immokalee y organizaciones de asistencia legal para trabajadores agrícolas. El Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), colaboró en la extradición de Villatoro Moreno, cuya detención y entrega a las autoridades estadounidenses fue posible gracias a la intervención de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

Ahora queda esperar la última fase del juicio contra Alexander Villatoro Moreno, alias “El Quichi”, cuando las autoridades de EEUU emitan su sentencia.