México

Cómo preparar una tisana fría con altos beneficios para la salud de los riñones

Los ingredientes naturales de esta bebida ayudan a mantener la salud renal en temporada de calor

Guardar
La tisana fría ideal para
La tisana fría ideal para apoyar la salud renal. Foto: (Gemini IA)

Las bebidas naturales han ganado popularidad en los últimos años como parte de hábitos de vida más saludables. Entre ellas destaca la tisana, una preparación elaborada a partir de hierbas, flores, frutas o especias que se infusionan en agua caliente o fría y que, a diferencia del té tradicional, no necesariamente proviene de la planta del té. Además de ser refrescante, una tisana bien preparada puede aportar compuestos naturales que contribuyen al bienestar general, incluido el cuidado de los riñones.

¿Qué es una tisana?

Una tisana es una bebida obtenida al infusionar ingredientes naturales en agua, generalmente plantas medicinales, frutas deshidratadas o especias. A diferencia de las bebidas elaboradas con Camellia sinensis, como el té verde o el té negro, las tisanas no contienen cafeína de forma natural y pueden consumirse a cualquier hora del día.

Estas bebidas han sido utilizadas durante siglos en distintas culturas por sus posibles propiedades digestivas, relajantes o diuréticas. En el caso de la salud renal, algunas plantas utilizadas en tisanas pueden ayudar a mantener una hidratación adecuada y favorecer la eliminación de líquidos, lo que contribuye al funcionamiento normal del sistema urinario.

Algunos ingredientes naturales como el
Algunos ingredientes naturales como el diente de león y la cola de caballo poseen propiedades benéficas para la salud renal. Foto: (Archivo)

Ingredientes:

  • 1 cucharada de cola de caballo seca
  • 1 cucharada de hojas de diente de león
  • 1 litro de agua
  • ½ limón en rodajas
  • 4 rodajas de pepino
  • 3 hojas de menta
  • Hielo al gusto

Preparación:

  1. Calentar el litro de agua hasta que hierva.
  2. Retirar del fuego y agregar la cola de caballo y el diente de león.
  3. Dejar reposar la infusión durante 10 minutos.
  4. Colar el líquido y dejarlo enfriar a temperatura ambiente.
  5. Añadir las rodajas de limón, pepino y las hojas de menta.
  6. Refrigerar durante al menos una hora y servir con hielo.

El resultado es una bebida refrescante y ligera que puede consumirse durante el día para favorecer la hidratación.

Una bebida natural para el
Una bebida natural para el calor: la tisana fría que puede beneficiar a los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios potenciales

Los riñones cumplen funciones esenciales como filtrar la sangre, eliminar toxinas y regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Mantener una buena hidratación es clave para su correcto funcionamiento, y bebidas naturales como las tisanas pueden ser una alternativa saludable a refrescos o bebidas azucaradas.

Algunos de los ingredientes de esta tisana se asocian tradicionalmente con propiedades diuréticas suaves, lo que puede ayudar a estimular la eliminación de líquidos. Sin embargo, estas bebidas deben considerarse un complemento dentro de una alimentación equilibrada, no un tratamiento médico.

Antes de consumir tisanas de manera regular, especialmente aquellas elaboradas con plantas medicinales, se recomienda consultar con un profesional de la salud, en particular si se padece alguna enfermedad renal o se toman medicamentos.

En conclusión, preparar una tisana fría es una forma sencilla y natural de mantenerse hidratado y disfrutar de sabores frescos. Cuando se combinan ingredientes adecuados, estas bebidas pueden formar parte de un estilo de vida saludable que contribuya al cuidado general del organismo y al bienestar de los riñones.

Temas Relacionados

BebidasTisanaRiñonesSalud renalSaludBienetsarmexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de marzo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Mascarilla de manzanilla: cómo tonificar y limpiar piel sensible de forma natural

Este remedio casero ayuda a limpiar los poros, controlar el exceso de grasa y prevenir la aparición de imperfecciones en el rostro

Mascarilla de manzanilla: cómo tonificar

Luis Ángel Malagón reaparece tras su lesión con América y responde a burlas: “Tengo el alma hecha pedazos”

La lesión del portero obliga al América y a la Selección Mexicana a replantear sus estrategias en medio de la Concacaf Champions Cup y con miras al Mundial 2026

Luis Ángel Malagón reaparece tras

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con cientos de miles de pasajeros al día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Información sobre tu viaje? Revisa

Mantenimiento inteligente y digitalización: Claves de la nueva movilidad en México

Con más de cien mil vehículos gestionados y una red de dos mil talleres, Grupo Andrade lidera la evolución hacia una movilidad más sustentable, eficiente y acorde a las exigencias de una economía digital

Infobae
MÁS NOTICIAS

NARCO

De incursiones nocturnas a drones:

De incursiones nocturnas a drones: las tácticas que usa el CJNG para desplazar comunidades

Así es como la caída de “El Mencho” podría afectar la alianza del CJNG con Los Chapitos

Detienen a colombiano por presunta extorsión a comerciante en la alcaldía Álvaro Obregón

Hermana de Kate del Castillo asegura que la actriz no causó la captura de “El Chapo” y compara caso con “El Mencho”

Padres entregan a su hijo adolescente que se fugó del Centro de Internamiento en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer rompe el silencio

Sergio Mayer rompe el silencio sobre las discusiones en La Casa de Los Famosos tras su eliminación

Laura Zapata rompe en llanto tras gritos de Stefano Piccioni y se desata fuerte discusión en La Casa de los Famosos

Kunno habla de Belinda y Cazzu y comparte detalles de su supuesta amistad con ellas

Hermana de Kate del Castillo asegura que la actriz no causó la captura de “El Chapo” y compara caso con “El Mencho”

Bárbara de Regil revela cómo ha sido trabajar con Belinda en la serie Carlota: “Yo no veo más que una niña”

DEPORTES

Con la victoria de Italia

Con la victoria de Italia sobre Estados Unidos, ¿qué deberá tomar en cuenta México para clasificar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol?

Selección de Japón jugará su partido mil en México: Makoto Hasebe habla de su significado

Estos son los porteros que podrían suplir a Malagón en el Mundial 2026

Chivas se lleva el Clásico Nacional Femenil tras ir perdiendo el encuentro por dos goles

Lesión de Luis Ángel Malagón: este es el tiempo que tardaría en volver a las canchas