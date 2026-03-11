Cómo preparar una tisana fría con altos beneficios para la salud de los riñones

La tisana fría ideal para apoyar la salud renal. Foto: (Gemini IA)

Las bebidas naturales han ganado popularidad en los últimos años como parte de hábitos de vida más saludables. Entre ellas destaca la tisana, una preparación elaborada a partir de hierbas, flores, frutas o especias que se infusionan en agua caliente o fría y que, a diferencia del té tradicional, no necesariamente proviene de la planta del té. Además de ser refrescante, una tisana bien preparada puede aportar compuestos naturales que contribuyen al bienestar general, incluido el cuidado de los riñones.

¿Qué es una tisana?

Una tisana es una bebida obtenida al infusionar ingredientes naturales en agua, generalmente plantas medicinales, frutas deshidratadas o especias. A diferencia de las bebidas elaboradas con Camellia sinensis, como el té verde o el té negro, las tisanas no contienen cafeína de forma natural y pueden consumirse a cualquier hora del día.

Estas bebidas han sido utilizadas durante siglos en distintas culturas por sus posibles propiedades digestivas, relajantes o diuréticas. En el caso de la salud renal, algunas plantas utilizadas en tisanas pueden ayudar a mantener una hidratación adecuada y favorecer la eliminación de líquidos, lo que contribuye al funcionamiento normal del sistema urinario.

Algunos ingredientes naturales como el diente de león y la cola de caballo poseen propiedades benéficas para la salud renal. Foto: (Archivo)

Ingredientes:

1 cucharada de cola de caballo seca

1 cucharada de hojas de diente de león

1 litro de agua

½ limón en rodajas

4 rodajas de pepino

3 hojas de menta

Hielo al gusto

Preparación:

Calentar el litro de agua hasta que hierva. Retirar del fuego y agregar la cola de caballo y el diente de león. Dejar reposar la infusión durante 10 minutos. Colar el líquido y dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Añadir las rodajas de limón, pepino y las hojas de menta. Refrigerar durante al menos una hora y servir con hielo.

El resultado es una bebida refrescante y ligera que puede consumirse durante el día para favorecer la hidratación.

Una bebida natural para el calor: la tisana fría que puede beneficiar a los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios potenciales

Los riñones cumplen funciones esenciales como filtrar la sangre, eliminar toxinas y regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Mantener una buena hidratación es clave para su correcto funcionamiento, y bebidas naturales como las tisanas pueden ser una alternativa saludable a refrescos o bebidas azucaradas.

Algunos de los ingredientes de esta tisana se asocian tradicionalmente con propiedades diuréticas suaves, lo que puede ayudar a estimular la eliminación de líquidos. Sin embargo, estas bebidas deben considerarse un complemento dentro de una alimentación equilibrada, no un tratamiento médico.

Antes de consumir tisanas de manera regular, especialmente aquellas elaboradas con plantas medicinales, se recomienda consultar con un profesional de la salud, en particular si se padece alguna enfermedad renal o se toman medicamentos.

En conclusión, preparar una tisana fría es una forma sencilla y natural de mantenerse hidratado y disfrutar de sabores frescos. Cuando se combinan ingredientes adecuados, estas bebidas pueden formar parte de un estilo de vida saludable que contribuya al cuidado general del organismo y al bienestar de los riñones.