México

Cine, moda, diseño y gastronomía, algunas profesiones que serán beneficiadas con la Ley de Industrias Creativas: ¿de qué trata?

Durante una consulta ciudadana, se analizaron mecanismos para reconocer y apoyar a promotores culturales con políticas públicas, financiamiento y programas de impulso al sector

El Congreso del Estado de Puebla realizó una consulta ciudadana para fortalecer la propuesta de la Ley de Industrias Creativas, un ejercicio de parlamento abierto en el que participaron legisladores, especialistas y representantes del sector cultural y creativo.

De acuerdo con un comunicado, el objetivo del encuentro fue recabar propuestas y opiniones para enriquecer la iniciativa, que busca impulsar el desarrollo económico, social y cultural del estado a partir del talento creativo local.

Durante la consulta se analizaron mecanismos para reconocer, organizar y apoyar a quienes trabajan en actividades creativas, con políticas públicas, financiamiento y programas de impulso a este sector.

¿De qué trata la Ley de Industrias Creativas de Puebla?

La propuesta de Ley de Industrias Creativas pretende establecer un marco legal que visibilice y fortalezca al sector creativo en Puebla, integrado por actividades como arte, cultura, diseño, arquitectura, comunicación, cine, tecnología y gastronomía.

Entre los principales objetivos de la iniciativa destacan:

  • Reconocer la aportación económica y cultural del sector creativo.
  • Crear mecanismos de apoyo y financiamiento para proyectos.
  • Establecer un padrón o registro estatal de creativos.
  • Impulsar programas de profesionalización e innovación.
  • Fomentar la generación de empleos y emprendimientos creativos.

La diputada Angélica Alvarado Juárez, promotora del proyecto, señaló que la legislación busca proteger y fortalecer a los creadores, así como generar mejores condiciones para su desarrollo.

Consulta ciudadana reunió a especialistas y autoridades

En la consulta participaron legisladoras, legisladores, especialistas en economía creativa, representantes del sector cultural y funcionarios estatales, quienes aportaron ideas para mejorar la propuesta legislativa.

Entre los participantes estuvieron:

  • La diputada Azucena Rosas Tapia
  • La diputada Ana Lilia Tepole Armenta
  • El diputado José Luis Figueroa Cortés
  • El especialista en economía creativa de UNESCO México, Luis Zes
  • Representantes de la Secretaría de Economía estatal

Durante el encuentro también se destacó que Puebla cuenta con un amplio ecosistema creativo, lo que representa una oportunidad para convertir la creatividad en motor de desarrollo económico y proyección internacional.

Al finalizar la jornada, los asistentes firmaron la declaratoria final de la consulta ciudadana, documento que servirá como base para continuar con el proceso legislativo y avanzar en la construcción de la ley.

La iniciativa busca que la creatividad, el arte y la innovación se conviertan en un sector estratégico para la economía poblana, con reglas claras y herramientas de apoyo para quienes emprenden en estas industrias.

