Beca Rita Cetina 2026: requisitos y calendario para recoger la tarjeta de uniformes y útiles

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse (Foto: Programas para el Bienestar)

La Beca Universal Rita Cetina se consolida en 2026 como una de las iniciativas federales más amplias para apoyar a las familias con estudiantes en primaria de escuelas públicas de México. Bajo este programa, el Gobierno de México otorga $2,500 pesos anuales por cada estudiante registrado, destinados a la compra de uniformes y útiles escolares.

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina está dirigida a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en primaria dentro de instituciones públicas de todo el país. El beneficio es universal para todos los grados escolares de este nivel. Las familias de nuevo ingreso que se incorporen al padrón de beneficiarios a partir de marzo de 2026 recibirán el monto anual asignado por cada niña o niño inscrito al momento de solicitar el apoyo.

Ejemplo de montos asignados:

1 estudiante de primaria: 2 mil 500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria: 5 mil 000 pesos anuales

3 estudiantes de primaria: 7 mil 500 pesos anuales

La plataforma de registro permite consultar el estatus de beneficiario y, en caso de no estar inscrito, avanzar con el trámite para acceder a la beca.

El proceso de obtención de la beca inició en febrero con asambleas informativas en las escuelas y continúa con la solicitud en línea del 2 al 19 de marzo.

Cuándo se entregan las tarjetas

La entrega de tarjetas para uniformes y útiles se realizará en los meses de junio y julio de 2026. Estas tarjetas serán el medio para que las familias reciban y utilicen el apoyo económico correspondiente al ciclo escolar.

Proceso para obtener la beca

Asambleas informativas en escuelas

Durante febrero, se organizarán asambleas informativas en las escuelas primarias públicas del país. Estas reuniones tienen el objetivo de orientar a las familias sobre el proceso de solicitud y los pasos a seguir en la plataforma digital. La información sobre fechas y lugares de las asambleas estará disponible en carteles escolares y a través del canal oficial de WhatsApp de cada estado.

El canal de WhatsApp es clave para recibir avisos de cambios y actualizaciones sobre la programación de las asambleas.

Solicitud en línea

Finalizadas las asambleas, las familias podrán completar la solicitud de la Beca Rita Cetina en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx. El periodo de registro será del 2 al 19 de marzo de 2026.

Las fechas y lugares de entrega son comunicados por las escuelas, la página oficial y los canales verificados de WhatsApp para mantener informadas a las familias beneficiarias.

Documentos requeridos para la solicitud:

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

Del estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

Entrega de tarjetas: requisitos

Una vez procesadas las solicitudes, la entrega de tarjetas se realizará en coordinación con las escuelas, a través de la página web oficial, redes sociales verificadas y el canal de WhatsApp.

Requisitos para recoger la tarjeta:

Padre, madre o tutor:

INE

CURP

Comprobante de domicilio

Alumno:

CURP

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento

Las autoridades recomiendan informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar contratiempos y asegurar el acceso al beneficio.