Atacan a balazos al activista Erick Eduardo Saracho en Bahía de Banderas, Nayarit

(Facebook/Alerta Bahía)

Las autoridades de Nayarit informaron sobre el ataque balazos en contra del activista Erick Eduardo Saracho Aguilar el 11 de marzo.

La información compartida por la Fiscalía General del Estado (FGE) indica que la agresión en contra del ambientalista fue realizada en la comunidad San Francisco.

“Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos procesaron la escena y recogieron los indicios, dándose inicio a las investigaciones correspondientes por el delito de tentativa de homicidio y lo que resulte, en contra de quien o quienes resulten responsables”, se puede leer en el informe.

Como resultado del ataque el hombre recibió atención médica y tanto el individuo como el domicilio son resguardados por policías.

El informe de las autoridades (FGE Nayarit)

Condenan ataque contra el ambientalista

A través de sus redes sociales, el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) condenó el ataque en contra del activista.

El reporte detalla que fue herido en ambos brazos y que actualmente está fuera de peligro y que la agresión fue realizada cuando el hombre regresaba a su hogar luego de dejar a su hija en la escuela, hechos registrados alrededor de las 6:30 horas.

De igual manera, el Observatorio exigió

Una investigación pronta, exhaustiva e imparcial con la que se pueda identificar y sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales. Que la línea prioritaria de investigación sea el trabajo periodístico y el activismo del hombre. Otorgar medidas de protección que permitan resguardar la integridad tanto del activista como de su familia. Garantizar condiciones seguras para realizar la actividad periodística y las defensas de causas sociales.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por este ataque, el cual se suma al contexto de violencia e intimidación que enfrentan periodistas, activistas y defensores del territorio en diversas regiones del país”, se puede leer en el posicionamiento

Asimismo, el Observatorio hizo un llamado a organizaciones civiles, gremios periodísticos y organizaciones de derechos humanos para estar atentos al caso y mostrar solidaridad con el activista.

Encontraron muerto al activista Gabriel Hernández Tovar en Tamaulipas

Por su parte, mediados de julio de 2025 fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas, el activista del colectivo 10 de marzo Gabriel Hernández Tovar. Dicho hombre fue perseguido por un grupo armado mientras manejaba su vehículo, del cual perdió el control y terminó cayendo a un canal.

Gabriel Hernández fue secuestrado en 2021. (Colectivo 10 de marzo)

Hernández Tovar fue secuestrado por un grupo criminal, lo que llevó al hombre a denunciar desapariciones forzadas. Si bien contaba con un amparo que le garantizaba protección a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dicha defensa le fue retirada unos días antes de su muerte, incluso aunque denunció amenazas en su contra.