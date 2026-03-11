México

Atacan a balazos al activista Erick Eduardo Saracho en Bahía de Banderas, Nayarit

La Fiscalía estatal confirmó los hechos y aseguró que serán investigados

Guardar
(Facebook/Alerta Bahía)
(Facebook/Alerta Bahía)

Las autoridades de Nayarit informaron sobre el ataque balazos en contra del activista Erick Eduardo Saracho Aguilar el 11 de marzo.

La información compartida por la Fiscalía General del Estado (FGE) indica que la agresión en contra del ambientalista fue realizada en la comunidad San Francisco.

“Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos procesaron la escena y recogieron los indicios, dándose inicio a las investigaciones correspondientes por el delito de tentativa de homicidio y lo que resulte, en contra de quien o quienes resulten responsables”, se puede leer en el informe.

Como resultado del ataque el hombre recibió atención médica y tanto el individuo como el domicilio son resguardados por policías.

El informe de las autoridades
El informe de las autoridades (FGE Nayarit)

Condenan ataque contra el ambientalista

A través de sus redes sociales, el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) condenó el ataque en contra del activista.

El reporte detalla que fue herido en ambos brazos y que actualmente está fuera de peligro y que la agresión fue realizada cuando el hombre regresaba a su hogar luego de dejar a su hija en la escuela, hechos registrados alrededor de las 6:30 horas.

De igual manera, el Observatorio exigió

  1. Una investigación pronta, exhaustiva e imparcial con la que se pueda identificar y sancionar a los responsables tanto materiales como intelectuales.
  2. Que la línea prioritaria de investigación sea el trabajo periodístico y el activismo del hombre.
  3. Otorgar medidas de protección que permitan resguardar la integridad tanto del activista como de su familia.
  4. Garantizar condiciones seguras para realizar la actividad periodística y las defensas de causas sociales.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por este ataque, el cual se suma al contexto de violencia e intimidación que enfrentan periodistas, activistas y defensores del territorio en diversas regiones del país”, se puede leer en el posicionamiento

Asimismo, el Observatorio hizo un llamado a organizaciones civiles, gremios periodísticos y organizaciones de derechos humanos para estar atentos al caso y mostrar solidaridad con el activista.

Encontraron muerto al activista Gabriel Hernández Tovar en Tamaulipas

Por su parte, mediados de julio de 2025 fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas, el activista del colectivo 10 de marzo Gabriel Hernández Tovar. Dicho hombre fue perseguido por un grupo armado mientras manejaba su vehículo, del cual perdió el control y terminó cayendo a un canal.

Gabriel Hernández fue secuestrado en
Gabriel Hernández fue secuestrado en 2021. (Colectivo 10 de marzo)

Hernández Tovar fue secuestrado por un grupo criminal, lo que llevó al hombre a denunciar desapariciones forzadas. Si bien contaba con un amparo que le garantizaba protección a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dicha defensa le fue retirada unos días antes de su muerte, incluso aunque denunció amenazas en su contra.

Temas Relacionados

NayaritErick SarachoErick Eduardo Sarachomexico-noticias

Más Noticias

Con alberca y una capilla creada para la primera comunión de José Julián: este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia

Las Palmas permanece en el centro de una disputa legal y familiar tras el fallecimiento del hijo de Joan Sebastian

Con alberca y una capilla

Adri Toval enfrentaría estas consecuencias tras revelar presunta infidelidad del esposo de Ana Bárbara

Ángel Muñoz, pareja de la intérprete de “Bandido”, respondió formalmente a la controversia

Adri Toval enfrentaría estas consecuencias

Senado aprueba el fin de las pensiones doradas: sector público las recortará hasta un 80%

La reforma busca eliminar privilegios para jubilados de élite sin afectar a los trabajadores con pensiones normales

Senado aprueba el fin de

SEP anuncia megapuente vacacional: estos serán los días sin clases para todos los estudiantes

La dependencia del Gobierno de México reveló que habrá una fecha más donde no habrá actividades escolares para este mes de marzo

SEP anuncia megapuente vacacional: estos

México vs Italia EN VIVO: la novena mexicana se juega el todo por el todo en el último partido de la fase de grupos frente a los Azzurri

El conjunto dirigido por Benjamín Gil llega al encuentro con la necesidad de limitar a Italia en el montículo, confiando en Javier Assad para conseguir la hazaña

México vs Italia EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto integrante de

Detienen a presunto integrante de la Familia Michoacana señalado por robar caballos y vehículos de carga en el Edomex

Cárteles mexicanos usan remesas y casas de cambio para lavar dinero en la frontera, alerta el Departamento de Tesoro de EEUU

¿Ataques de EEUU a cárteles mexicanos? Esta entidad estaría de acuerdo para recuperar la paz

Colectivo de Búsqueda en Baja California Sur localiza cinco fosas clandestinas con seis cuerpos, piden exámenes de ADN

Sheinbaum asistirá a homenaje de elementos de las fuerzas armadas caídos durante operativo contra El Mencho: “Es algo privado”

ENTRETENIMIENTO

Con alberca y una capilla

Con alberca y una capilla creada para la primera comunión de José Julián: este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia

Adri Toval enfrentaría estas consecuencias tras revelar presunta infidelidad del esposo de Ana Bárbara

Esposo de Ana Bárbara niega haberle sido infiel y su abogado advierte que habrá consecuencias legales

Cuando iban a correr a Itatí Cantoral de Televisa y ‘El Tigre’ Azcárraga le hizo la oferta de su vida: “Regalo casas”

Ludwika Paleta denuncia violencia digital tras podcast de Saskia Niño de Rivera y ‘El Beto’ donde se habló de rituales satánicos

DEPORTES

México vs Italia EN VIVO:

México vs Italia EN VIVO: la novena mexicana se juega el todo por el todo en el último partido de la fase de grupos frente a los Azzurri

Luis Ángel Malagón sufrió ruptura del tendón de Aquiles: América confirmó la baja del portero para el Mundial 2026

De Jugador a propietario de LAFC, así fue como Carlos Vela se convirtió en empresario

Luis Malagón y la ‘maldición’ que ha dejado a varios futbolistas mexicanos fuera de un mundial

Benavidez no suelta a Canelo y le vuelve a mandar mensaje previo a su combate contra el Zurdo Ramírez: “Estoy 100% listo”