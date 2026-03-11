Así reaccionó Ferka a la salida de Sergio Mayer de La Casa de los Famosos Telemundo tras polémicas

Ferka lanzó un mensaje irónico en X tras la expulsión de Mayer, destacando el trasfondo de disputas personales y mediáticas entre ambos. (RS)

La eliminación de Sergio Mayer de La Casa de los Famosos México el 9 de marzo de 2026 marcó no solo el fin anticipado de su participación como “habitante sorpresa” en el reality de Telemundo, sino que también dejó al descubierto las tensiones políticas y mediáticas que lo acompañaron desde su ingreso.

La decisión de Mayer de solicitar licencia como diputado federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para unirse al show disparó una oleada de críticas y terminó con la suspensión de sus derechos partidarios, sanción impuesta el 24 de febrero por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

En ese contexto, Ferka (María Fernanda Quiroz) aprovechó la coyuntura para lanzar en X un mensaje que captó la atención de seguidores y detractores por igual: “3ra. Chócalas amiguis”.

Sergio Mayer fue eliminado de La Casa de los Famosos México el 9 de marzo de 2026, tras la decisión del público, desatando reacciones políticas y mediáticas. (Infobae México / Jovani Pérez)

La frase, breve e irónica, fue interpretada como una provocación hacia el creador de “Solo para Mujeres” y un guiño a la historia de desencuentros entre ambos.

Conflicto personal y legal entre Ferka y los Mayer

Las diferencias entre la presentadora de Venga la Alegría, fin de semana y la familia Mayer no son nuevas. Desde su primer cruce en La Casa de los Famosos México, las disputas han escalado en escenarios como La Granja VIP, donde Ferka participó como panelista y Mayer asistió como invitado especial para respaldar a su hijo, Sergio Mayer Mori.

El conflicto se intensificó cuando la actriz y conductora opinó en televisión que no hubo abuso en la relación entre Mayer Mori y Natália Subtil, el ex Garibaldi respondió acusándola de “revictimizar” y de hacer declaraciones sin sustento legal. Ante esta situación, Manunció que consideraba iniciar acciones legales y recomendó públicamente a Ferka: “Consulte a un abogado antes de seguir opinando”.

El equipo legal de Mayer solicitó medidas de protección para su hijo y nieta, argumentando que Ferka y Linet Puente habían violado restricciones judiciales al hablar del caso.

El equipo legal de Mayer solicitó medidas de protección judicial para Sergio Mayer Mori y su hija ante supuestas violaciones de restricciones por parte de Ferka y Linet Puente. (Instagram)

La reacción de Sergio Mayer a su salida de La Casa de los Famosos

En su despedida del reality, Sergio Mayer recalcó: “Yo no me salí. El público decidió que yo saliera. Yo jamás voy a hacer eso. Yo soy respetuoso de mi contrato, del público. No vayan a decir que yo me salí o que yo tenía que regresar”.

De esa forma, subrayó que su eliminación fue resultado directo de la votación ciudadana y no de una decisión personal o de producción.

El exdiputado reconoció que su salida reflejaba el juicio de la audiencia: “Me siento contento pero al mismo tiempo decepcionado porque si el público lo decidió es porque algo hice incorrecto”. Sin embargo, afirmó que respetó las reglas y que su intención fue siempre permanecer hasta donde el público lo permitiera.

La polémica entre Ferka y Sergio Mayer une disputas personales, enfrentamientos legales y repercusiones políticas, consolidándose como uno de los temas más seguidos en la farándula mexicana. (Captura YouTube) (Ig: @sergiomayerb)

Cronología de controversias entre Ferka y los Mayer

Coincidencia y primeros roces en La Casa de los Famosos México .

Reencuentro en La Granja VIP : Ferka como panelista, Mayer como invitado especial por su hijo.

Debate sobre la relación entre Mayer Mori y Natália Subtil.

Ferka declara en televisión que no hubo abuso, desatando la molestia de Mayer.

Mayer anuncia intención de emprender acciones legales por “revictimización”.

Advertencia judicial de arresto administrativo para Ferka y Linet Puente.

Ferka niega haber cometido delito y defiende su derecho a opinar.

Suspensión de derechos partidarios a Mayer por su participación en el reality.

Ferka lanza mensaje irónico tras la eliminación de Mayer Mori del programa.

La historia entre Ferka y Sergio Mayer continúa alimentando el interés público, combinando disputas personales, polémicas legales y consecuencias políticas.