México

La Casa de los Famosos 6: Sergio Mayer es eliminado

El diputado con licencia no llegó a cumplir un mes en el reality

Guardar
(Infobae México / Jovani
(Infobae México / Jovani Pérez)

Después de una gran polémica por haber pedido una licencia en la Cámara de Diputados, Sergio Mayer es eliminado del reality La Casa de los Famosos 6.

El programa va en la semana tres, es decir, Sergio Mayer fue retirado por votación del público en Telemundo, por lo que no llegó a cumplir ni un mes dentro del programa.

Información en desarrollo*

Temas Relacionados

Sergio MayerTelemundoLa Casa de los Famosos 6mexico-entretenimiento

Más Noticias

México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol en vivo: home run mexicano y la pizarra se va 3 - 5

En el tercer juego de la fase de grupos del WCB 2026, la novena mexicana empezó a complicarse su panorama al medirse ante los norteamericanos

México vs Estados Unidos en

Paulina Rubio, Danna, Amanda Miguel, Emmanuel y más ‘poperos’ se suman al Vive Latino 2026

La nueva entrega de Música Pa’ Mandar A Volar apuesta por el choque de estilos y generaciones, juntando a figuras consagradas y talentos actuales en una sola fiesta musical

Paulina Rubio, Danna, Amanda Miguel,

Rutina completa de ejercicio para realizar en casa usando tan solo una silla

La creatividad puede convertir cualquier rincón en un espacio para ejercitar el cuerpo y ganar energía

Rutina completa de ejercicio para

“Entregó su vida para acompañar a las comunidades”: así despidió la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez al padre Juan Manuel Zavala Madrigal

No fueron identificados signos de violencia en su cuerpo, las autoridades señalan que habría caído en una laguna

“Entregó su vida para acompañar

Jesús Navarro, vocalista de Reik, cancela concierto de último minuto y manda preocupante mensaje desde el hospital

El vocalista de la banda mexicana preocupó a sus fans al mostrar fotografías médicas que contradicen la versión oficial y avivan la incertidumbre sobre su verdadero estado de salud y sus próximas presentaciones

Jesús Navarro, vocalista de Reik,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano detuvo a 7

Ejército Mexicano detuvo a 7 hombres con armas largas y chalecos tácticos tras denuncia  anónima en Culiacán

Detienen a cuatro presuntos integrantes de una célula criminal ligada al Cártel de Sinaloa en Baja California

Detuvieron a “El Chiwas”, autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos

Cae en Tamaulipas Manuel “N”, alias “El Meño”, líder de Los Metros del Cártel del Golfo

Detienen a “El Ronny”, venezolano relacionado con el robo a la casa de Susana Zabaleta

ENTRETENIMIENTO

Paulina Rubio, Danna, Amanda Miguel,

Paulina Rubio, Danna, Amanda Miguel, Emmanuel y más ‘poperos’ se suman al Vive Latino 2026

Jesús Navarro, vocalista de Reik, cancela concierto de último minuto y manda preocupante mensaje desde el hospital

Arturo Carmona revela por qué se divorció de Alicia Villareal y niega que "Te quedó grande la yegua" iba dirigida a él

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de marzo

Alberto Barros en Auditorio Nacional: precios para ver al ‘Titán de la Salsa’ colombiano celebrando 40 años

DEPORTES

México vs Estados Unidos en

México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol en vivo: home run mexicano y la pizarra se va 3 - 5

Gobierno de México otorga visas a jugadores de Irak para jugar el repechaje del Mundial 2026 en Monterrey

La Velada del Año VI: Rivers vs Roro, Clerss vs Natalia MX y todas las peleas confirmadas

Este es el rival que desea enfrentar Canelo Álvarez en septiembre de 2026

Javier Alarcón ve con buenos ojos la “tentativa” llegada de Martín Anselmi a Monterrey: “Vendría muy bien”