Tiendas SUPERISSSTE abre nueva sucursal en Tlalnepantla: con cuánto dinero puedes comprar canasta básica

Actualmente la red tiene 45 tiendas en operación en todo México

Martí Batres Guadarrama, Director General del ISSSTE, junto a funcionarios, corta el listón en la inauguración de la nueva sucursal de SUPERISSSTE en Tlalnepantla, Estado de México, expandiendo la red de abasto público a 45 tiendas en el país. (ISSSTE)

El reciente crecimiento de SUPERISSSTE se refleja en el aumento de sus ventas, que registran un crecimiento del 207% desde el inicio de su proceso de recuperación. La red suma ahora 45 tiendas en operación en todo México, tras la inauguración de una nueva sucursal en Tlalnepantla, Estado de México.

La apertura de esta tienda forma parte de una estrategia para fortalecer el sistema público de abasto y ampliar el acceso a productos básicos a precios justos. El nuevo local, instalado mediante la colaboración entre SUPERISSSTE y Leche para el Bienestar, permite atender tanto al público general como a los trabajadores de la zona, facilitando la adquisición de alimentos y artículos esenciales.

Esta iniciativa responde a la necesidad de ofrecer mayor cobertura en servicios públicos. El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, subrayó que la tienda en Tlalnepantla es la segunda en el Estado de México abierta bajo este modelo de colaboración interinstitucional. Según Batres Guadarrama, “cuando llegamos había 39 tiendas y un acuerdo para liquidar SUPERISSSTE. Echamos marcha atrás a ese proceso y hoy estamos abriendo nuevas unidades”.

La tienda de Tlalnepantla cuenta con una oferta de más de 1,700 productos, que incluyen alimentos, productos de limpieza, artículos de higiene personal y para el hogar. El objetivo es mantener una política de precios justos y proteger el poder adquisitivo de las familias. Entre las novedades, destaca la incorporación de frutas, verduras, carne, pollo y pescado, productos que, según el ISSSTE, habían desaparecido de los anaqueles durante años.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, junto a otros funcionarios, inaugura una nueva sucursal de SUPERISSSTE en Tlalnepantla, Estado de México, expandiendo el acceso a productos básicos a precios justos. (ISSSTE)

La directora de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, consideró que este avance es una muestra de la recuperación de las tiendas públicas. “Esta es nuestra tienda número 45 en operación y demuestra que SUPERISSSTE está creciendo nuevamente y recuperando su capacidad de servir a la gente”, enfatizó.

Además, la tienda está ubicada en una zona estratégica donde coinciden áreas industriales, residenciales y una alta concentración de trabajadores. Esto facilita que miles de personas tengan acceso cercano a productos básicos y servicios comerciales.

Modelo de colaboración entre instituciones públicas

El proyecto en Tlalnepantla es la segunda apertura realizada en conjunto con Leche para el Bienestar, consolidando un modelo de colaboración que aprovecha la infraestructura pública existente. El director de operaciones de Leche para el Bienestar, Víctor Hugo Pérez Rojas, explicó que este convenio permite generar sinergias para acercar productos y servicios a más personas, especialmente a quienes trabajan en la planta y a la población del municipio.

Pérez Rojas señaló que la ubicación de la tienda dentro de la planta de Leche para el Bienestar beneficiará tanto a empleados como a habitantes de la zona, al garantizar el acceso a alimentos y productos básicos a precios competitivos. Esta alianza institucional busca fortalecer la red de distribución y mejorar el abasto en comunidades urbanas.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, habla durante la gran inauguración de la sucursal SUPERISSSTE Tlalnepantla en el Estado de México, parte de una estrategia para fortalecer el abasto público. (ISSSTE)

Precios y oferta competitiva

La red de tiendas SUPERISSSTE ofrece una canasta básica de 899 pesos, cifra inferior al precio de referencia establecido por la Profeco. Esta medida ha sido implementada como parte de las acciones para proteger el poder adquisitivo de las familias, en un contexto donde los precios de productos esenciales pueden variar considerablemente en el mercado.

Con la ampliación de su catálogo de productos, que supera los 1,500 nuevos artículos, el sistema público de abasto ha incrementado su capacidad para responder a las necesidades de los consumidores. La variedad incluye alimentos frescos, carnes y productos que habían estado ausentes en las tiendas durante largo tiempo.

En resumen, la inauguración de la tienda en Tlalnepantla representa un avance en la recuperación de la red pública de abasto y en la consolidación de alianzas entre instituciones. Las autoridades presentes durante el evento, entre ellas representantes del ISSSTE, SUPERISSSTE y Leche para el Bienestar, coincidieron en que estas acciones contribuyen a fortalecer la economía familiar y a asegurar el acceso a productos básicos a un mayor número de personas.

