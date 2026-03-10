Sheinbaum es invitada a romper el récord de la clase de fútbol más grande del mundo en la CDMX

El evento deportivo abierto a toda la ciudadanía busca superar la marca anterior de Seattle, donde participaron solo 1 mil 038 personas. Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX

La Ciudad de México se prepara para marcar un nuevo hito deportivo y social: Clara Brugada anunció la expectativa de congregar a más de 10 mil personas el domingo 15 de marzo en el Zócalo capitalino, para batir el Récord Guinness de la Clase de Fútbol más grande del mundo.

El evento y su magnitud responden a un objetivo transversal: convertir la práctica deportiva en un instrumento de cohesión comunitaria, con la mirada puesta en un Mundial de Fútbol democrático y socialmente inclusivo. La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum como invitada especial refuerza la dimensión institucional que el gobierno de la ciudad otorga a la actividad, informó la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

La cifra de participantes proyectada para la Clase de Fútbol en el Zócalo de la CDMX—más de 10 mil—busca pulverizar una marca previa: la que alcanzó Seattle, Estados Unidos, donde 1 mil 038 personas se congregaron en la edición anterior de esta iniciativa, según lo detalló la jefa de gobierno durante la conferencia este 9 de marzo.

Dicha clase masiva de fútbol, abierta a toda la ciudadanía, tendrá una duración de 35 minutos y exige que cada participante mantenga actividad constante durante ese lapso.

Para sumarse, basta con un registro previo en línea a través de la página oficial del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. A la convocatoria quedan invitadas familias enteras sin limitación de edad o género, un gesto que Brugada Molina subrayó con la frase: “Niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres y todos vamos a estar en la misma cancha, que es el Zócalo con una sola pasión.”

La CDMX se ha preparado para la clase masiva de fútbol desde el año pasado

Desde noviembre de 2025, se organizaron más de 70 entrenamientos masivos en la ciudad para preparar a los asistentes. Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX

Desde noviembre de 2025, el gobierno capitalino organizó más de 70 entrenamientos masivos en explanadas, parques, alcaldías y canchas recién recuperadas, aumentando la capacidad física y técnica de potenciales asistentes al gran evento. Javier Peralta Pérez, director general del Instituto del Deporte, detalló que más de 10 mil personas participaron ya en estos ensayos, aprendiendo la rutina que ejecutarán el próximo 15 de marzo.

Cada asistente recibió un código personal para registrarse formalmente, imprimir y firmar una carta de exoneración y acuse de inscripción, que les habilita a recoger el kit oficial—incluyendo número y chip de identificación—en las instalaciones de la entidad. Los kits se entregarán el viernes 13 de marzo de 10:00 am a 6:00 pm y el sábado 14 de marzo de 10:00 am a 2:00 pm.

Turismo de la CDMX durante el Mundial 2026

Un flujo elevado de visitantes y el diseño de rutas culturales buscan potenciar la imagen de la capital .Crédito: Jefatura de Gobierno de la CDMX

La dimensión deportiva se ve acompañada por el impacto económico y turístico que la Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá para la capital mexicana. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, destacó que la CDMX superó los 15 millones de turistas durante 2025—un millón más que el año anterior—y recibió un total de 62 millones de visitantes.

El Mundial, expresó Rodríguez Zamora, es una “oportunidad histórica para proyectar la riqueza cultural, histórica y turística del país, así como la hospitalidad de las y los mexicanos”. El gobierno de la ciudad, en alianza con autoridades federales, ha diseñado más de 30 rutas turísticas temáticas que integran museos, parques, zonas arqueológicas y la oferta cultural local.