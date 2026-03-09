Despejó la pelota, le pegó a una ventana y cayó en un balcón: la insólita secuencia en el fútbol checo que da vuelta al mundo

El hecho ocurrió en la liga de República Checa

Un episodio inusual marcó el reciente empate sin goles entre el Slovan Liberec y el Bohemians 1905: el arquero checo Tomas Koubek ejecutó un despeje tan potente que el balón sobrevoló la tribuna y terminó en el balcón de un tercer piso. Este incidente se dio durante un encuentro disputado en el estadio Dolicek de Praga, recinto que colinda directamente con la calle, lo que propició la curiosa escena destacada.

Con 33 años, Tomas Koubek, exguardamentea de la selección de República Checa, volvió a su país natal en el invierno de 2025 luego de cinco años y medio en el Augsburgo de Alemania. El enfrentamiento ante el Bohemians 1905 terminó igualado, pero fue su intervención fuera de lo común lo que atrajo las miradas.

El arquero debió resolver un pase atrás con una patada enérgica, y el resultado fue que el balón terminó cruzando la calle para aterrizar en un balcón del tercer piso. Aunque el lanzamiento fue potente e impactó contra una ventana, en el video que capturó el momento se divisó que no se registraron daños materiales.

Tomas Koubek, arquero protagonista del video, supo vestir la camiseta del Rennes de Francia y de la selección de República Checa (REUTERS/Benoit Tessier)

Años antes de este episodio en Praga, Tomas Koubek ya había ocupado titulares por motivos ajenos a lo deportivo. Durante su estadía en el Sparta Praga, el arquero generó polémica con declaraciones misóginas dirigidas a la jueza de línea Lucie Ratajova, tras un empate 3-3 ante Zbrojovka Brno. Su compañero Lukas Vacha también fue sancionado por expresiones similares.

Koubek afirmó: “En mi opinión, las mujeres deben permanecer en la cocina y no dirigir partidos de fútbol de hombres”. La repercusión fue inmediata y llevó al club a imponerles una sanción singular: ambos futbolistas debieron entrenar durante varios días con el equipo femenino del Sparta Praga. La decisión fue comunicada por el director general, Adam Kotalik, quien justificó la medida al expresar que los jugadores comprobarían que “las mujeres no sólo pueden ser expertas en la cocina”.

La polémica alcanzó a la Asociación de Fútbol Checa: su presidente Miroslav Pelta condenó los dichos y evaluó la posibilidad de imponer otras sanciones.

El arquero vivió uno de los momentos más destacados de su carrera el 27 de abril de 2019. Aquella tarde el Rennes, equipo en el que militó entre 2017 y 2019, logró imponerse al Paris Saint-Germain en la final de la Coupe de France. El encuentro terminó 2-2 tras la prórroga y se definió desde el punto penal, con victoria 6-5 a favor del Rennes.

Después de su paso por el fútbol francés y alemán en el Ausburgo, el regreso de Koubek al Slovan Liberec. Tomas Koubek registra un total de 12 participaciones con la selección mayor de República Checa.

Tomas Koubek representó a República Checa en la Eurocopa 2020 (REUTERS/Laszlo Balogh)

Respecto al desarrollo del partido, pese a sumar un punto fuera de casa, el Slovan Liberec salió del estadio con la sensación de haber dejado escapar la oportunidad de alcanzar la victoria. El equipo, dirigido por Radoslav Kováč, se mostró desconectado durante los primeros minutos: los mediocampistas Vojtěch Stránský y Toumani Diakité apenas lograron intercambiar dos pases en toda la primera mitad, ambos desde Diakité. Aunque el Liberec ostentó un mayor porcentaje de posesión, careció de soluciones para penetrar el mediocampo rival y recurrió a los balones largos.

El funcionamiento mejoró tras el descanso, con un Liberec más intenso en la presión y mayor fluidez en sus combinaciones. Lukáš Mašek dispuso de la mejor oportunidad del primer tiempo gracias a un pase profundo de Diakité, pero el remate salió apenas desviado.

En la segunda etapa, el delantero nigeriano Afolabi Soliu fue protagonista con una ocasión clara de gol y una jugada que terminó en un tanto anulado por fuera de juego confirmado mediante videoarbitraje. La expulsión de Jan Matoušek en el Bohemians 1905 parecía inclinar el partido a favor de Liberec, pero el propio Soliu alteró el equilibrio tras recibir dos tarjetas amarillas consecutivas.