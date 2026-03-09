Edificio que se derrumbó en San Antonio Abad tenía daños por el sismo del 2017, confirma Clara Brugada

Confirman que tres personas están atrapadas tras derrumbe de un edificio en San Antonio Abad (X/ @SGIRPC_CDMX)

Cerca de las 14:00 horas de este lunes 9 de marzo, un edificio que estaba en trabajos de demolición se derrumbó y provocó que algunos trabajadores quedaran atrapados entre los escombros. El incidente ocurrió en un predio localizado en Calzada San Antonio Abad, esquinas con Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Al lugar arribó Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y junto a Myriam Vilma Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), para dar un primer balance del accidente.

Lo primero que confirmó la mandataria es que el edificio es de una dependencia particular e inició trabajos de demolición, el inmueble presentaba daños estructurales a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, razón por la cual estaba siendo demolido.

Así era el edificio que se derrumbó en San Antonio Abad, perspectiva de octubre de 2024, empresa privada inició trabajos de demolición por daños del sismo del 19S en 2017 (Captura Google Maps)

En una breve conferencia de prensa, Clara Brugada precisó que la estructura tenía daños por el sismo de 2017. “Es un edificio que quedó dañado con el 17 y por eso lo estaban demoliendo“, compartió.

Hasta el momento, las autoridades aseguraron que iniciarán una investigación para conocer las causas del desplome del inmueble, a pesar de que estaban en trabajos de demolición, las autoridades cuestionarán a la empresa privada para conocer el origen del siniestro que, hasta el momento, solo ha dejado una víctima lesionada.

“No sabemos la causa, eso es algo que se tiene que investigar con la empresa responsable. Ellos sabrán con mayor precisión, no tiene que ver con las obras del Gobierno CDMX”, precisó.

De las cuatro personas que quedaron atrapadas, un hombre ya fue rescatado, habrá actualizaciones cada hora y media (X/@ClaraBrugadaM)

Hasta el corte de información de las 15:00 horas, las autoridades reportaron que tres personas siguen atrapadas entre los escombros, por lo que ya trabaja personal de rescate para poner a salvo a las víctimas.

“Sabemos perfectamente que se trata de un edificio privado, que estaba en demolición. Se vinieron abajo tres niveles, tres lozas y actualmente tenemos tres personas que están atrapadas”, compartió Clara Brugada.

Así era el edificio que se derrumbó este 9 de marzo y que dejó a trabajadores atrapados, vista del año 2024 (Google Maps)

Por otra parte, las autoridades precisaron que un trabajador fue trasladado de urgencia al Hospital General Dr. Rubén Leñero con poli contusiones, se han desalojado a 57 personas en los alrededores de la zona y se mantiene cerrada la circulación en San Antonio Abad con dirección al centro de la CDMX. El servicio de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se mantiene sin cambios, opera de manera regular.

A través de redes sociales, la jefa de gobierno compartió un video en sus redes sociales oficiales y actualizó la situación del derrumbe de un edificio, que dejó a trabajadores atrapados.