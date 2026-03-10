México

Reportan que sujeto mantiene como rehén a joven en una estética de Apocada, Nuevo León

La zona se encuentra acordonada por autoridades locales

Guardar
Escena de crimen acordonada con
Escena de crimen acordonada con cinta policial, patrullas en el fondo y oficiales investigando el área. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 10 de marzo, medios locales reportaron una supuesta situación de rehenes en Apocada, Nuevo León. Según los primeros reportes, un sujeto, aún no identificado, mantiene privada de su libertad a una mujer dentro de una estética ubicada en la calle Parque Mitras, en la colonia Balcones del Mezquital.

Ante la llegada de las autoridades locales, el hombre exige comida y un vehículo para poder escapar. En redes sociales, ya circulan videos de lo sucedido.

La narración de los testigos: un arma punzocortante y la exigencia de un vehículo para escapar

El sujeto se encuentra al
El sujeto se encuentra al interior de un inmueble de portón negro (Google Maps)

En uno de estos videos se puede escuchar a vecinos narrando lo ocurrido. Según los testigos, el hombre mantiene “del cuello” a la mujer en el portón del inmueble, mientras pide a las autoridades que lo dejen escapar y se aferra a un arma punzocortante.

La narración de la grabación indica también que los policías están animando al hombre a dejar a la mujer y subir a un automóvil, posiblemente como un método con el objetivo de atraparlo.

Según medios locales como noticias al dia, la situación lleva más de dos horas, y además, al interior del inmueble habría dos menores de edad.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

ApocadaNuevo LeónRehénmexico-noticias

Más Noticias

Dinamarca vs Macedonia: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?

El futuro rival europeo de la Selección Mexicana se conocerá tras las semifinales y la final de la Ruta D del repechaje

Dinamarca vs Macedonia: ¿cuándo se

Beca Benito Juárez 2026: confirman doble depósito para beneficiarios en esta fecha

Estudiantes de nivel medio superior inscritos en este programa social recibirán más de 3 mil pesos, de acuerdo con lo revelado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar

Beca Benito Juárez 2026: confirman

Eligen a Aureliano Hernández como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026-2034

La tarde de este 10 de marzo el Pleno de la Cámara de Diputados avaló el nombramientos del nuevo auditor

Eligen a Aureliano Hernández como

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte por alcaldía y municipio

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿En dónde se respira el

Por qué terminaron Luis Miguel y Aracely Arámbula tras la llegada de dos hijos

La publicación del rostro de su primogénito despierta recuerdos de la relación de sus padres y da pie a nuevas conversaciones sobre su historia

Por qué terminaron Luis Miguel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Bacanora: detienen a doce

Operación Bacanora: detienen a doce integrantes de Los Rusos, ligados al Cártel de Sinaloa

Detienen a mujer implicada en el feminicidio de Blanca Esthela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz en Jalisco

Fuerzas federales destruyeron dos plantíos de marihuana que pertenecerían a “Los Chapitos” en Tamazula, Durango

Otorgan suspensión provisional a Diego “N”, exalcalde de Tequila con presuntos nexos con el CJNG

Tras oír a sus custodios, Hernán Bermúdez Requena solicita amparo contra posible extradición

ENTRETENIMIENTO

Por qué terminaron Luis Miguel

Por qué terminaron Luis Miguel y Aracely Arámbula tras la llegada de dos hijos

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 10 de marzo

Cuántos millones de pesos pagó Luis Miguel a su hijo Miguel Gallego Arámbula, ahora fuera del anonimato

Ximena Sariñana, Kinky y DLD encabezarán el festival Gol de Oro en CDMX rumbo al Mundial 2026

Arturo Carmona revela que Aracely Arámbula ya estaba “muy adolorida” en sus últimas funciones de Perfume de Gardenia

DEPORTES

Dinamarca vs Macedonia: ¿cuándo se

Dinamarca vs Macedonia: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?

Quién es Yassine Bounou, portero del Al Hilal que podría jugar para el América

¿Pelea de Mayweather y Pacquiao en septiembre pone en riesgo el combate Canelo Álvarez?

Adrián Marcelo le recuerda pleito a José Ramón Fernández con Faitelson tras publicar su nuevo libro: “Compártanos una línea”

¿Sigue la crisis en América? André Jardine confirma que Henry Martín no jugará en la Concachampions