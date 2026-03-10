Reportan que sujeto mantiene como rehén a joven en una estética de Apocada, Nuevo León

Este 10 de marzo, medios locales reportaron una supuesta situación de rehenes en Apocada, Nuevo León. Según los primeros reportes, un sujeto, aún no identificado, mantiene privada de su libertad a una mujer dentro de una estética ubicada en la calle Parque Mitras, en la colonia Balcones del Mezquital.
Ante la llegada de las autoridades locales, el hombre exige comida y un vehículo para poder escapar. En redes sociales, ya circulan videos de lo sucedido.
La narración de los testigos: un arma punzocortante y la exigencia de un vehículo para escapar
En uno de estos videos se puede escuchar a vecinos narrando lo ocurrido. Según los testigos, el hombre mantiene “del cuello” a la mujer en el portón del inmueble, mientras pide a las autoridades que lo dejen escapar y se aferra a un arma punzocortante.
La narración de la grabación indica también que los policías están animando al hombre a dejar a la mujer y subir a un automóvil, posiblemente como un método con el objetivo de atraparlo.
Según medios locales como noticias al dia, la situación lleva más de dos horas, y además, al interior del inmueble habría dos menores de edad.
Información en desarrollo...