Se derrumba edificio sobre Calzada San Antonio Abad: Clara Brugada supervisa labores de rescate

La unidad de rescate canino ya encuentra en el lugar para localizar a las personas que se encuentran bajo los escombros

(X: Jefe Vulcano)
(X: Jefe Vulcano)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó el derrumbe de un edificio en la Calzada de San Antonio Abad en el que se señala que hay 4 personas lesionadas, tres de ellas bajo los escombros.

El edificio, localizado en la colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc, se encontraba en proceso de demolición cuando se derrumbo de manera no controlada.

En el lugar ya se encuentra la Jefa de Gobierno, Clara Brugada y la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Miriam Urzúa.

La Jefa de Gobierno señaló que han rescatado a una persona y han activado su unidad de rescate canino para localizar a otras 3 personas que se encuentran atrapadas bajo los escombros.

La persona rescatada fue identificada como Ángel Miranda de 45 años quién fue trasladado al Hospital Rubén Leñero y se reporta como grave.

(Captura X: David Santiago Hernández)
(Captura X: David Santiago Hernández)

Las personas lesionadas han sido reportadas como trabajadores de la construcción que se encontraban realizando labores de demolición en el inmueble cuando tres de lozas del edificio se desplomaron.

Personal de Protección Civil trabaja en evitar que caigan objetos en la vía pública ya que la zona es peligrosa, y continua siendo inestable, pues se corre el riesgo de nuevos derrumbes. Por esta razón se pide a la ciudadanía evitar acercarse al lugar.

En redes sociales circulan imágenes del suceso ocurrido a unos pasos de la avenda Tlalpan y de la estación del Metro homónima. (Redes sociales)

Este inmueble sufrió daños importantes en el terremoto del 2017 por lo que se encontraba desalojado desde entonces.

Cabe señalar que este inmueble está cercano al edificio sede de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y, en el sitio, ya se encuentran los servicios de emergencia del Gobierno de la Ciudad de México.

@AlessandraRdlv
@AlessandraRdlv

Hasta el momento reportan también 57 personas desalojadas y cierre de la avenida, lo cual ha causado problemas viales en la zona.

Se mantiene cerrada la circulación en Calz. San Antonio Abad con dirección al Norte a la altura de Manuel José Othón, servicios de emergencia laboran en el lugar. Las alternativas viales son Eje Central, Isabel la Católica, Eje 2 y 3 Oriente.

Por su parte, el servicio del metro de la línea 2 funciona de manera regular sin afectaciones.

