México

Derrumbe en San Antonio Abad: sigue minuto a minuto el rescate de tres trabajadores atrapados

El edificio resultó dañado en el sismo del 19 de septiembre de 2017

Guardar

22:13 hsHoy

Edificio que se derrumbó en San Antonio Abad tenía daños por el sismo del 2017, confirma Clara Brugada

El Gobierno de la CDMX aclaró que iniciarán una investigación por el desplome de la estructura; confirmaron que hay tres personas atrapadas

Confirman que tres personas están
Confirman que tres personas están atrapadas tras derrumbe de un edificio en San Antonio Abad (X/ @SGIRPC_CDMX)

Cerca de las 14:00 horas de este lunes 9 de marzo, un edificio que estaba en trabajos de demolición se derrumbó y provocó que algunos trabajadores quedaran atrapados entre los escombros. El incidente ocurrió en un predio localizado en Calzada San Antonio Abad, esquinas con Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Leer la nota completa
22:02 hsHoy

Clara Brugada actualizará información cada hora y media

De las cuatro personas que quedaron atrapadas, un hombre ya fue rescatado, habrá actualizaciones cada hora y media (X/@ClaraBrugadaM)
21:59 hsHoy

Trabajador herido llega al hospital Rubén Leñero

El primer trabajador rescatado es un hombre de 42 años, quien fue trasladado al hospital Rubén Leñero.

Este hospital público se ubica en Calle Salvador Díaz Mirón 344, Un Hogar Para Nosotros, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

21:52 hsHoy

Cuántas personas quedaron atrapadas

De acuerdo con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, quien ya se encuentra en el sitio, cuatro personas quedaron bajo los escombros.

  • Una de las personas ya fue rescatada y presenta policontusiones diversas.
  • Tres más aún siguen bajo los escombros.

La dirección del edificio era San Antonio Abad número 130.

21:42 hsHoy

Se derrumba edificio sobre Calzada San Antonio Abad: Clara Brugada supervisa labores de rescate

La unidad de rescate canino ya encuentra en el lugar para localizar a las personas que se encuentran bajo los escombros

(X: Jefe Vulcano)
(X: Jefe Vulcano)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó el derrumbe de un edificio en la Calzada de San Antonio Abad en el que se señala que hay 4 personas lesionadas, tres de ellas bajo los escombros.

Leer la nota completa
21:42 hsHoy

Un edificio que estaba en proceso de demolición tuvo un colapso en la colonia Tránsito, sobre San Antonio Abad.

La labores de rescate continúan para las personas que se encuentran atrapadas entre los escombros.

El inmueble había resultado dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Temas Relacionados

San Antonio AbadDerrumbemexico-noticias

Últimas noticias

Grecia Quiroz confirma la muerte de Raquel “Chel” Ceja, abuela de Carlos Manzo

A través de redes sociales, la edil de Uruapan dedicó un mensaje de despedida y destacó su papel en la familia

Grecia Quiroz confirma la muerte

‘Pink Floyd Sinfónico Vol ll’ en Auditorio Nacional: precios para el homenaje a la banda británica de rock progresivo

Clásicos de la banda de Roger Waters, como “Another Brick in the Wall” y “Wish You Were Here” resonarán con fuerza renovada gracias a la colaboración entre los talentosos músicos y la espectacular acústica de un recinto legendario

‘Pink Floyd Sinfónico Vol ll’

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de marzo: sin afectaciones en estación San Antonio Abad de L2 del STC tras derrumbe de edificio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Edificio que se derrumbó en San Antonio Abad tenía daños por el sismo del 2017, confirma Clara Brugada

El Gobierno de la CDMX aclaró que iniciarán una investigación por el desplome de la estructura; confirmaron que hay tres personas atrapadas

Edificio que se derrumbó en

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 9 de marzo

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo del estado del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

Cómo está la calidad del

ÚLTIMAS NOTICIAS

The Boys pone fecha a

The Boys pone fecha a su adiós: la quinta temporada será el gran final en Prime Video

Las estaciones de servicio apuntaron contra las tasas municipales: “Son un problema grave”

Antes de terminar su mandato, Kicillof impulsará una reforma política que incluya la reelección de intendentes

María Becerra relató su experiencia después de haber atravesado dos embarazos ectópicos: “No se qué me pasa”

Cayó el prófugo del robo que frustró un policía que estaba en el baño de un supermercado de Boedo: el video

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

The Boys pone fecha a su adiós: la quinta temporada será el gran final en Prime Video

Texas refuerza la seguridad ante temor de espionaje chino en dispositivos médicos

La serie Candlelight amplía su programación de conciertos en Nueva York hasta 2026

DEPORTES

Despejó la pelota, le pegó

Despejó la pelota, le pegó a una ventana y cayó en un balcón: la insólita secuencia en el fútbol checo que da vuelta al mundo

Brilló en Racing, Independiente, San Lorenzo y Estudiantes y firmó en un nuevo club a los 45 años

La atleta argentina Candela Cerrone ganó una carrera en Malvinas y recordó a los veteranos

Un entrenador argentino es uno de los máximos candidatos a dirigir al Real Madrid

El récord que logró Colapinto en Australia y fue destacado por la Fórmula 1: “Atrápalo si puedes”