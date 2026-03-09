Derrumbe en San Antonio Abad: sigue minuto a minuto el rescate de tres trabajadores atrapados

Cerca de las 14:00 horas de este lunes 9 de marzo, un edificio que estaba en trabajos de demolición se derrumbó y provocó que algunos trabajadores quedaran atrapados entre los escombros. El incidente ocurrió en un predio localizado en Calzada San Antonio Abad, esquinas con Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
El primer trabajador rescatado es un hombre de 42 años, quien fue trasladado al hospital Rubén Leñero.
Este hospital público se ubica en Calle Salvador Díaz Mirón 344, Un Hogar Para Nosotros, de la alcaldía Miguel Hidalgo.
De acuerdo con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, quien ya se encuentra en el sitio, cuatro personas quedaron bajo los escombros.
La dirección del edificio era San Antonio Abad número 130.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó el derrumbe de un edificio en la Calzada de San Antonio Abad en el que se señala que hay 4 personas lesionadas, tres de ellas bajo los escombros.
Un edificio que estaba en proceso de demolición tuvo un colapso en la colonia Tránsito, sobre San Antonio Abad.
La labores de rescate continúan para las personas que se encuentran atrapadas entre los escombros.
El inmueble había resultado dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.